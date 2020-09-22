Стартап Академия СКОЛКОВО объявила конкурс грантов на осеннюю программу для предпринимателей

«Стартап Академия СКОЛКОВО» — одна из самых известных программ международной школы управления СКОЛКОВО, которая помогает предпринимателям проработать бизнес-процессы таким образом, чтобы быстрее получить инвестиции и выйти на окупаемость. Программа рассчитана на основателей и сооснователей проектов с новаторской бизнес-моделью, а также на тех, кто готов такие проекты создать.



По словам организаторов, учащиеся будут работать над своим мышлением и научатся понимать, как видят бизнес-идею предприниматели, инвесторы и технические специалисты. За четыре месяца участники создадут прототип продукта, построят инновационную бизнес-модель и проверят ее жизнеспособность с помощью общения с клиентами (customer development), первых продаж и изучения метрик. Затем предприниматели подготовят презентацию своего проекта для инвесторов.

