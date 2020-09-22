Стартап Академия СКОЛКОВО объявила конкурс грантов на осеннюю программу для предпринимателей
Расскажите о своем проекте и получите возможность покрыть до 80% от стоимости обучения.
Стартап Академия СКОЛКОВО объявила конкурс грантов на осеннюю программу для предпринимателей
Расскажите о своем проекте и получите возможность покрыть до 80% от стоимости обучения.
«Стартап Академия СКОЛКОВО» — одна из самых известных программ международной школы управления СКОЛКОВО, которая помогает предпринимателям проработать бизнес-процессы таким образом, чтобы быстрее получить инвестиции и выйти на окупаемость. Программа рассчитана на основателей и сооснователей проектов с новаторской бизнес-моделью, а также на тех, кто готов такие проекты создать.
По словам организаторов, учащиеся будут работать над своим мышлением и научатся понимать, как видят бизнес-идею предприниматели, инвесторы и технические специалисты. За четыре месяца участники создадут прототип продукта, построят инновационную бизнес-модель и проверят ее жизнеспособность с помощью общения с клиентами (customer development), первых продаж и изучения метрик. Затем предприниматели подготовят презентацию своего проекта для инвесторов.
По словам организаторов, учащиеся будут работать над своим мышлением и научатся понимать, как видят бизнес-идею предприниматели, инвесторы и технические специалисты. За четыре месяца участники создадут прототип продукта, построят инновационную бизнес-модель и проверят ее жизнеспособность с помощью общения с клиентами (customer development), первых продаж и изучения метрик. Затем предприниматели подготовят презентацию своего проекта для инвесторов.
«Стартап Академия СКОЛКОВО» — одна из самых известных программ международной школы управления СКОЛКОВО, которая помогает предпринимателям проработать бизнес-процессы таким образом, чтобы быстрее получить инвестиции и выйти на окупаемость. Программа рассчитана на основателей и сооснователей проектов с новаторской бизнес-моделью, а также на тех, кто готов такие проекты создать.
По словам организаторов, учащиеся будут работать над своим мышлением и научатся понимать, как видят бизнес-идею предприниматели, инвесторы и технические специалисты. За четыре месяца участники создадут прототип продукта, построят инновационную бизнес-модель и проверят ее жизнеспособность с помощью общения с клиентами (customer development), первых продаж и изучения метрик. Затем предприниматели подготовят презентацию своего проекта для инвесторов.
По словам организаторов, учащиеся будут работать над своим мышлением и научатся понимать, как видят бизнес-идею предприниматели, инвесторы и технические специалисты. За четыре месяца участники создадут прототип продукта, построят инновационную бизнес-модель и проверят ее жизнеспособность с помощью общения с клиентами (customer development), первых продаж и изучения метрик. Затем предприниматели подготовят презентацию своего проекта для инвесторов.
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«Стартап Академию СКОЛКОВО»
«Стартап Академию СКОЛКОВО»
Конкурс грантов
Расскажите о своем проекте и получите шанс выиграть один из трех грантов. Подать заявку может любой желающий.
1
Первое место
Грант на 80% стоимости обучения (оплачивается 20%)
2
Второе место
Грант на 45% стоимости обучения (оплачивается 55%)
3
Третье место
Грант на 25% стоимости обучения (оплачивается 75%)
Этапы приема, отбора и объявления победителя
Прием заявок
до 11 сентября 2020 года
Собеседования и отбор проектов
до 18 сентября 2020 года
Финал и объявление победителей
22 сентября 2020 года
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Конкурс грантов
Расскажите о себе и своем проекте, чтобы стать участником конкурса грантов.
Конкурс грантов
Расскажите о себе и своем проекте, чтобы стать участником конкурса грантов.
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Евгения Хрисанфова