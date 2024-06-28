Кредит для бизнеса — что нужно знать

По данным Банка России, корпоративное кредитование в 2023 году увеличилось более чем на 20%, и в первые месяцы 2024 года общий тренд на рост сохраняется. Предприниматели продолжают осваивать ниши ушедших с российского рынка компаний и нуждаются в дополнительных средствах для расширения бизнеса. Рассказываем, как взять деньги у банка на развитие, в том числе если средства нужны прямо сейчас.

Сложно ли сейчас взять бизнес-кредит

В этом году многие предприниматели в России намерены брать бизнес-кредиты, чтобы выходить на новые рынки, закупать больше товаров и масштабироваться. Это самый распространенный и доступный вариант финансирования для бизнеса. Кроме того, с учетом инфляции взять кредит может быть выгоднее, чем копить собственные средства на развитие.

При обращении в банк нужно быть готовым к тщательной проверке. Перед подачей заявки на кредит эксперты советуют внимательно просмотреть документы на наличие возможных ошибок, проверить свою кредитную историю, есть ли неоплаченные штрафы, задолженности по налогам, платежам ЖКХ и так далее.

При всем при этом банки открыты для предпринимателей и работают над упрощением кредитных процессов. Они всегда готовы проконсультировать по актуальным программам государственной поддержки, юридическим вопросам и помочь оценить финансовое состояние бизнеса перед потенциальным кредитованием.

Как выбрать бизнес-кредит

Банки предлагают большое количество кредитных продуктов: пополнение оборотных средств, финансирование капитальных затрат, овердрафт, кредит под залог приобретаемой недвижимости и другие. Один из интересных вариантов для малого и среднего бизнеса — экспресс-кредит. Подробнее о нем расскажем далее.

Чтобы выбрать продукт, наиболее соответствующий бизнес-потребностям, для начала следует определить цель. Возможно, компании нужны деньги для приобретения дополнительного оборудования или на операционные расходы вроде аренды и заработной платы, для покрытия кассового разрыва или открытия нового филиала. От цели зависит запрашиваемая сумма и срок кредитования.

Дальше следует посмотреть, какие есть процентные ставки. На их размер влияют разные факторы, среди которых и кредитный рейтинг заемщика: чем он выше, тем более лояльные условия предложит банк. Для того, чтобы получить оптимальное предложение по ставке, стоит подать заявки сразу в несколько банков.

Однако при выборе кредита процентная ставка — не единственный фактор. Не менее важны наличие дополнительных комиссий и условия погашения: в течение какого срока нужно выплатить кредит, какой график платежей, есть ли возможность досрочного погашения. В целом здесь работает такое правило: чем дольше срок погашения, тем меньше ежемесячные платежи, но тем больше переплата по процентам; и, наоборот, чем короче срок, тем меньше затраты на проценты.

Стоит иметь в виду возможное требование залога для обеспечения кредита. Залогом может стать недвижимость, оборудование, транспортные средства и другие ценные активы, в том числе личные.

Также заемщику могут подходить условия по кредиту, которые предлагает банк, но не сам банк. Например, некоторые кредитно-финансовые организации устанавливают минимальную и максимальную суммы кредита, в которые могут не вписываться потребности конкретного заемщика, или сложную процедуру одобрения кредита. Все это тоже нужно учитывать при выборе.

Какие документы подготовить для оформления

Как только предприниматель определился с кредитом, можно подавать заявку в банк. В заявке нужно указать сумму, в которой нуждается бизнес; цель, для которой берется кредит; срок; справочную информацию о компании и другие сведения.

Получив заявку, банк запросит документы. Их состав будет зависеть от выбранного кредита и конкретного банка. Исключение составляет экспресс-кредит: при его оформлении документы не нужны.

Расширенный перечень документов включает учредительную документацию, информацию о деятельности предприятия, бухгалтерские, финансовые и залоговые документы. Если говорить конкретнее, то это устав и учредительный договор, лицензия на ведение бизнеса, налоговые декларации, выписки по банковским счетам, отчеты о финансовых результатах, бизнес-план, договор аренды помещения и другие. За точной информацией и при любых вопросах по документам следует обращаться к менеджерам банка.

Чтобы повысить шансы на одобрение кредита, документы и копии нужно заранее перепроверить: точность данных, оформление, наличие подписей.

После того, как банк получит документы, начнется рассмотрение заявки. Срок ожидания может доходить до 30 календарных дней. Дальше вариантов развития событий два: если заявка одобрена, подписывается договор и заемщик получает деньги; если нет, нужно устранить выявленные недостатки или обратиться за кредитом в другой банк.

Как получить деньги на развитие быстро

Стандартная процедура получения кредита непростая, поэтому банки разработали специальный продукт для предпринимателей, которым нужны деньги очень быстро, — экспресс-кредит. Благодаря современным технологиям скоринга они автоматизируют оценку платежеспособности заемщика и принимают решение о возможности предоставления кредита за несколько минут.

Экспресс-кредит подходит бизнесу из разных отраслей для решения широкого круга задач — от оплаты аренды офиса и выплаты заработной платы сотрудникам до покупки недвижимости и развития новых бизнес-направлений. По словам Дениса Пискуна, заместителя руководителя департамента — начальника управления «Кредитные продукты и процессы» — вице-президента ВТБ, экспресс-кредит — один из самых востребованных продуктов кредитной линейки банка. Только в прошлом году ВТБ увеличил портфель таких кредитов предпринимателям в 4,5 раза. Средства на развитие получили уже свыше 30 тысяч заемщиков, в том числе около 10 тысяч предпринимателей и компаний получили быстрые кредиты с начала этого года.

«Роль среднего и малого бизнеса в развитии экономики сложно переоценить. Это производство, сфера услуг и технологий, миллионы рабочих мест и налоговые поступления в бюджет. Банковский кредит для предпринимателей — самый доступный способ развивать свое дело и больше зарабатывать. А самый ценный ресурс предпринимателя — время, поэтому мы изменили кредитный процесс: максимально упростили оформление заявки для заемщика и сократили сроки принятия решения до пяти минут», — говорит Денис Пискун.

Как работает экспресс-кредит в ВТБ. Клиент подает заявку удобным ему способом: в интернет-банке, мобильном приложении «Бизнес Платформы ВТБ» или в офисе — в течение пяти минут получает ответ от банка, после одобрения подписывает договор и за пару минут необходимая сумма поступает на счет. При этом нет требования о предоставлении залога, и не нужны никакие дополнительные документы: только при сумме кредита в размере более 10 млн рублей банк попросит финансовую отчетность за последний квартал, в остальных случаях бумаги вообще не понадобятся. А еще в интернет-банке есть удобный онлайн-калькулятор, который подберет кредит по трем простым параметрам: сумме, сроку и цели кредитования.

Экспресс-кредиты доступны и тем, кто еще не обслуживается в ВТБ, только заявку в этом случае надо оформить на сайте банка или обратиться в отделение. Кроме того, это можно сделать через специального онлайн-бота на образовательной платформе ВТБ для предпринимателей «Ближе к делу». Банк рассмотрит заявку за те же пять минут, после чего можно открыть расчетный счет и в тот же день получить деньги.

Сумма экспресс-кредита в ВТБ стартует от 100 тысяч рублей и доходит до 30 млн рублей для юрлиц, и до 10 млн рублей — для ИП. Деньги можно взять на срок от одного месяца до трех лет без залога. Погашение происходит раз в месяц равными частями. А если у предпринимателя есть возможность выплатить кредит досрочно, банк не возьмет за это комиссию.

Подробнее ознакомиться с условиями экспресс-кредита от ВТБ можно на сайте банка. Подать заявку — любым из удобных способов: на «Бизнес Платформе ВТБ», сайте, в чат-боте «Ближе к делу» или в офисах ВТБ, обслуживающих юридических лиц.

Фото на обложке: Mathieu Stern / Unsplash

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ПАО "ВТБ"

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