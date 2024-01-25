Бизнес-образование в России: где учиться hard и soft skills

Обучение бизнесу в России доступно в разных формах — от онлайн курсов до очного бакалавриата и магистратуры. Есть, например, и курсы повышения квалификации. Где сегодня получить бизнес-образование в России начинающему и опытному предпринимателю, читайте в подборке RB.RU.

С 2019 по 2023 год около 700 тыс. россиян прошли программы по обучению предпринимательству. Наиболее востребованными стали направления по продажам на маркетплейсах, бизнес-планированию и маркетингу. 68% из числа получивших образование — молодые люди до 35 лет.

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Подборка составлялась с учетом рейтингов российских вузов и онлайн-курсов на профильных ресурсах.

О терминах в бизнес-образовании

Выдачей аккредитаций для бизнес-школ занимаются независимые объединения. Например, AACSB выдает объединение бизнес-школ из США. AMBA-аккредитацию можно получить от ассоциации бизнес-школ формата MBA. А EQUIS выдает Европейский фонд развития менеджмента, состоящий из школ менеджмента.

Какие аккредитации могут получить бизнес-школы:

AACSB ( Association to Advance Collegiate Schools of Business)

Учебные заведения, обладающие аккредитацией AACSB, соответствуют международному стандарту высшего образования в сфере бизнеса. Лишь 5% бизнес-школ в мире имеют такую аккредитацию. При выдаче сертификата учитывают все аспекты образовательного процесса: от миссии учебного заведения и его цели до процедуры отбора слушателей.

AMBA (Association of MBAs)

Для того, чтобы получить такую аккредитацию, учебное заведение должно иметь хорошую инфраструктуру и научную базу, а также — профессиональных преподавателей с опытом консалтинга или научных публикаций.

EMFD (European Foundation for Management Development)

Аккредитация состоит из двух стандартов: EQUIS и EPAS. Первый выдается за «достаточные условия для исследований и онлайн-обучения», а второй — «за связи с другими международными школами и качество образовательных программ», в это понятие включают количество партнеров, иностранных студентов и т.д.

Программы в бизнес-школах разделяют на следующие типы:

MBA (Master of Business Administration)

Бизнес-образование для менеджеров среднего звена и предпринимателей. У MBA нет четкой программы — школы сами определяют приоритетность направлений обучения. Например, учебные заведения могут делать упор на менеджмент или маркетинг. По итогам обучения студенту присваивается степень MBA.

EMBA (Executive MBA)

Это образование доступно руководителем высшего звена и топ-менеджерам. В отличие от MBA, программы EMBA почти везде выстроены одинаково. Основные предметы связаны с стратегией, маркетингом и структуризацией компании. Также в обучении больше практики, чем на программах MBA.

DBA (Doctor of Business Administration)

Такая программа подойдет только опытным управленцам. В отличие от предыдущих двух, образование дает универсальные навыки для понимания всех мелочей бизнеса. Обучение связано с исследовательским треком: вместо изучения теории проблемы, ее решают на практике. DBA считается самой престижной степенью предпринимателя в мире.

Вузы

РАНХиГС

Всего в Президентской академии 9 институтов и 5 факультетов.

В них три программы аккредитованы международными организациями:

ИБДА имеет международную аккредитацию AACSB. Есть программы MBA, EMBA и DBA с онлайн- и оффлайн- обучением. Среди программ бакалавриата больше всего направлений в подразделении «Менеджмент» — 5 видов.

ФЭСН имеет международную аккредитацию AMBA. На факультете есть Центр Международных программ MBA c четырьмя направлениями. Модули обучения очные, но курс «HR Академия» проходит частично онлайн.

Институт имеет международные сертификаты AMBA и ACBSP. Есть программы MBA, EMBA, DBA и Президентская. Последняя выпускает управленцев для госпредприятий. Также есть партнерские программы по направлениям цифровизации бизнеса.

НИУ ВШЭ

В подразделении 20 программ бакалавриата и магистратуры по направлениям «Менеджмент» и «Бизнес-информатика», часть из них имеет аккредитацию EMFD. Помимо этого, в Высшей школе бизнеса есть дополнительное образование, переориентация и корпоративное обучение для компаний. Также регулярно проходят мастер-классы, некоторые из них — в открытом доступе.

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В Школе бизнеса есть центры программ MBA и DBA. Открыта программа GMP (General Management Program), цель которой — развитие лидерских и управленческих навыков у топ-менеджеров. Занятия по направлениям очные. В качестве дипломной работы сдается групповой проект или стратегия развития своей компании

СПбГУ

ВШМ обладает тремя международными аккредитациями: AMBA, AACSB и EQUIS. Есть программы высшего образования, корпоративное обучение и Президентская программа — она связана с менеджментом в здравоохранении. Некоторые направления созданы совместно с другими бизнес-школами.

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Также доступны программы MBA и EMBA. Сфера обучения — цифровизация и стратегическое управление. Формат учебы модульный, продолжительность программ — до 2 лет.

КФУ

Школа с аккредитацией AMBA. Доступно обучение в магистратуре и аспирантуре, есть специальные программы по лидерству и маркетингу. Также открыт набор на бизнес-тренинги по продажам, бухгалтерии и менеджменту.

Обучение проходит по семи программам MBA, по одному направлению EMBA и DBA. В конце каждой программы студенты готовят итоговый проект. Есть совместная программа магистратуры и MBA.

ИМИСП (Санкт-Петербургский международный институт менеджмента)

Обладает тремя международными аккредитациями: AMBA, EQUAA и BGA (выдает дочерняя организация AMBA). Доступны программы по комплексному менеджменту и, например, управлению поликлиниками. Есть специализированные треки для маркетологов и HR-менеджеров. Также обучение может составляться индивидуально из набора дисциплин.

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Среди программ есть MBA, EMBA и DBA. MBA сокращено до 10 месяцев. Весь процесс проходит в очном формате. В программах есть акцент на развитие soft-skills, в том числе с помощью тренингов.

Школа аккредитована международной лицензией EQUIS. В «Сколково» доступны программы обучения предпринимательству для школьников и бакалавриат в партнерстве с МФТИ. Также проводятся открытые мероприятия по менеджменту и цифровизации.

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Доступно обучение по программе MBA. Срок: 18 месяцев в очном формате. По данным «Сколково», 44% прошедших обучение смогли запустить собственный продукт. Также в рамках MBA проводится выездной модуль с восхождением на гору вместе с преподавателями.

Основные направления обучения: стратегия, лидерство и менеджмент. Среди программ доступны корпоративное EMBA и управленческий консалтинг. Процесс обучения реализован через тренинги и эдьютейнмент.

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Некоторые программы реализованы как интенсивы. Например, мини-курс «Стратегическое видение» проходит за два дня в очном формате. Школа находится в Санкт-Петербурге.

Основана в 2002 году. Ее программы MBA продолжают расширяться — доступно 11 направлений. Среди форматов обучения доступны как онлайн-курсы, так и офлайн-образование. Также проводится обучение коллективов и госслужащих.

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Помимо MBA, есть переподготовка по 12 направлениям: от менеджмента до строительства. Для руководителей среднего звена есть короткие интенсивы.

Образовательные курсы

Платформа от «Альфа-Банка» с обучающими материалами по основам предпринимательства. Курсы разделены по основным этапам открытия бизнеса: от идеи создания компании до юридических тонкостей при ведении бизнеса.

Сами курсы бесплатны и состоят из видеороликов и кратких конспектов после.

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На платформе есть раздел «База знаний», в котором собраны статьи и интервью с предпринимателями. Тексты дополняют курсы, рассматривая бизнес на практике. Также доступны бесплатные вебинары.

У платформы «Нетология» есть 45 курсов по обучению бизнесу: 7 бесплатных и 38 платных. В основном они направлены на освоение навыков для разных профессий. Например, можно изучить программы менеджера или бухгалтера. Есть более практические, вроде HR-аналитики или обучения продажам.

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Программы состоят из теории и практики. По итогам каждой учащийся создает проект и после защиты получает сертификат или диплом. Также у «Нетологии» есть медиа, где выходят в том числе статьи по предпринимательству и личностному росту.

Материалы проекта«Тинькофф Банка» бесплатно объясняют азы бизнеса. Для прохождения доступно 18 курсов, часть из них практические. Например, на курсах обучают тому, как открыть магазин одежды или начать продажи на маркетплейсах. Программы состоят из текстов, тестов и практических заданий.

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Помимо курсов, на платформе доступны медиа: интервью с фаундерами, статьи про бизнес и личностный рост, а также главные новости в мире бизнеса. Есть справочник, где раскрываются основные термины и аббревиатуры. Также проект организует бесплатные вебинары.

Платформа банка «Открытие», состоящая из бесплатных курсов и журнала. Обучающие программы разделены на два раздела: «Стандартные» и «Продвинутые». Материалы курсов рассказывают о бизнес-процессах, менеджменте и маркетинге. Для расширения знаний по темам рекомендуются вебинары и статьи.

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Журнал «Открытия» предлагает практические тексты и приглашает предпринимателей на тематические мастер-классы.

Образовательная платформа Skillbox составила курс для начинающих предпринимателей. Программа состоит из тестов, практических и итоговых заданий. Например, нужно составить бизнес-план и юнит-экономику. На сайте также указано, что уже через три месяца обучающийся сможет запустить свой бизнес.

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Программа длится полгода.

Шесть бесплатных курсов от «Точка Банка» рассказывают о маркетинге и продажах. Седьмой создан совместно с брендом косметики Flacon. Программа состоит из видео и статей, а за отдельную плату открывается доступ к инструментам построения финансовой модели. Однако «Справочная» — больше медиа, чем образовательная платформа.

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Статьи и видеолекции проекта сделаны для начинающих предпринимателей. В материалах объясняют ключевые нюансы начала и развития бизнеса. Например, работа с контрагентами или господдержкой. Также доступны инструменты, которые могут быть полезны предпринимателю: рабочий календарь и расчет налогов ИП.

Фото на обложке: Unsplash // Joshua Hoehne