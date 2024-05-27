Дьявол в деталях: микропластик уже нашли в человеческой плаценте. Насколько все серьезно?

Мы поговорили с экспертами и узнали их мнение о новой пластмассовой эре: какова угроза нашему здоровью и есть ли шанс улучшить ситуацию?

В феврале 2024 года американские ученые исследовали 62 донорские плаценты. Микропластик был обнаружен в каждой из них. Результаты исследования наводят на крайне печальный вывод: все будущие поколения будут рождаться с пластиком в своем организме. Это уже подтверждается: микропластик обнаруживают даже в стуле новорожденных детей.

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Что нужно знать о микропластике?

Он очень маленький. Речь идет о размерах до 5 мм. Сегодня ученые также выделяют нанопластик — частицы менее 1 микрона (одна тысячная миллиметра), которые едва можно разглядеть под микроскопом.

Основных видов микропластика два:

Который мы производим сами. Самый яркий пример — глиттер.

Вторичный, который образовывается после разложения стандартного пластика.

«Исследования показывают, что микропластик обнаруживается в самых удаленных уголках Земли, от глубоких океанов до высоких гор. Самые опасные частицы составляют 100 нанометров, это размер вируса гриппа. По данным исследования, опубликованного в журнале Environmental Science & Technology в 2014 году, ежегодно в Мировой океан попадает около 8 миллионов тонн пластика.

Модельные оценки распространения показывают, что на каждый квадратный километр поверхности океана приходится около 63 320 микропластиковых частиц», — рассказывает Вадим Петров, Председатель Общественного совета при Росгидромете, статс-секретарь Экологической палаты России, член российской делегации в UNESCO, старший научный сотрудник Государственного океанографического института имени Н. Н. Зубова

Как отмечает Петров, в исследованиях ученых из Университета Миннесоты 2018 года, содержатся выводы о том, что 83% образцов питьевой воды из разных стран мира содержат микропластик. Микропластик также повсеместно распространен в почве и растениях.

Исследование, опубликованное в Environmental Pollution в 2018 году, показало, что в среднем человек потребляет около 5 граммов микропластика в неделю — это эквивалент нашей пластиковой карточки МИР.

Исследование, опубликованное в Science of the Total Environment в 2019 году, показывает, что микропластик присутствует в почвах сельскохозяйственных угодий, что может критически влиять на рост растений и здоровье почвы. Микропластик был обнаружен в различных продуктах питания, включая рыбу, морепродукты, соль и даже мед.

Все очень плохо, да?

Скорее всего, да. Исследований по теме пластика и микропластика много, но их все еще недостаточно, чтобы делать однозначные прогнозы. По словам Александра Чикина, директора по устойчивому развитию и цифровизации экосервиса «Сохрани лес», микропластик — малоизученная проблема.

«Эксперты обращают внимание на микропластик гораздо реже, чем простые люди, газеты и журналы. Мы даже не можем оценить объемы текущего загрязнения Мирового океана микропластиком: 51 триллион частиц — это много или мало? К сожалению, нам не хватает ориентиров, чтобы сделать однозначные выводы, поскольку даже первый большой доклад ООН по проблеме микропластика вышел всего лишь в 2017 году», — объясняет Чикин.

В то же время даже те немногочисленные исследования, которые ученые смогли провести, подтверждают вред микропластика на отдельные части экосистемы. «Исследования показывают, что морские организмы, такие как рыбы и моллюски, могут потреблять микропластик, что приводит к его накоплению в пищевой цепи. Это естественно приводит к снижению популяций некоторых видов и изменению структуры экосистем. Микропластик может проникать в организм человека через пищу, воду и воздух.

Исследования показывают, что микропластик может вызывать воспалительные реакции и повреждение клеток различного свойства. В исследовании, проведенном учеными из Университета Ньюкасла, Австралия, было обнаружено, что микропластик может проникать в кровоток и органы человека, включая сердце и даже плаценту», — отмечает Вадим Петров.

При этом Александр Чикин уточняет, что микропластик — не антигерой сам по себе.

«Рост концентрации этих частиц связан с загрязнением «традиционным» пластиком, но и здесь сами полимеры не являются абсолютным злом. Например, пластик оставляет гораздо меньший углеродный след, чем большинство его альтернатив для привычных нам товаров и продуктов. Абсолютное зло — это наше неумение обращаться с отходами.

Да, лишь малая часть мусора может быть с пользой переработана, но это не освобождает человечество от обязанности донести фантик до урны, муниципалитеты — от обязанности своевременно избавлять город от твердых бытовых отходов, а государство — от обязанности создавать инфраструктуру для уничтожения, переработки или хранения таких отходов с минимальным вредом для экологии», — уверен Чикин.

Что делать?

«Первое и основное — не пытаться заменить обычный пластик на биоразлагаемый. Действительно, биоразлагаемый материал имеет натуральную основу. Но и тут есть свои тонкости. Анна Даутова, заместитель операционного директора направления «Полимерная изоляция» ТЕХНОНИКОЛЬ

«Этилен может быть на растительной основе, например из сахарного тростника. Далее этот этилен добавляют в полимеризацию к обычному, и на выходе мы получаем тот же пластик, который разлагается сотни лет. Отказаться от пластика сегодня уже невозможно. Но можно наладить культуру переработки.

Одно из главных преимуществ этого материала — большое количество циклов использования и сокращение расходов сырья и энергии при повторной переработке. Переработка — это забота об окружающей среде в самом широком смысле: защита от мусора и экономия ресурсов, необходимых на производство первичной гранулы», — уточняет Даутова.

Елена Пастухова, руководитель проектов практики ESG консалтинговой компании Strategy Partners, размышляя о возможных выходах из ситуации перечисляет инициативы, которые могут помочь сократить количество микропластика:

Введение запрета на использование микропластика. В 2023 году Еврокомиссия ввела новые правила, которые должны предотвратить попадание в окружающую среду около 0,5 млн тонн микропластика. Они подразумевают под собой запрет на продажу микропластика как такового, а также продуктов, в которые микропластик был добавлен специально и которые выделяют этото микропластик при использовании. Среди таких товаров, например, гранулированный наполнитель для искусственных спортивных покрытий, косметика (скрабы с пластиковыми частицами и глиттеры). Ограничение производства и использования одноразового пластика. С 2020 года Таиланд ввел запрет на использование одноразовых полиэтиленовых пакетов. Таким образом страна стремится сократить объемы пластика, которые попадают в Мировой океан и впоследствии разлагаются на микропластик. По оценкам ученых, на сегодняшний день на дне мирового океана содержится около 14 млн тонн микропластика. Сотрудничество в рамках международных организаций. На сегодняшний день сокращению пластиковых отходов, в том числе микропластика, способствует Коалиция по борьбе с пластиковым загрязнением (Plastic Pollution Coalition) — глобальный альянс, включающий в себя более 1300 организаций и более 14000 частных лиц».

Как обезопасить самого себя от микропластика?

Мы окружены пластиком. Более того, он уже внутри нас, пусть и звучит это, как слоган из фильма ужасов. Ученые пока не придумали, как вывести микропластик из организма человека. Также нет ответа на вопрос: как избавиться от микрочастиц пластика в питьевой воде, нашей еде, вроде меда и морепродуктов, и особенно в воздухе.

Однако базовые эко-правила все еще действенны и могут помочь хотя бы немного приостановить ежедневное поглощение микропластика. Елена Пастухова приводит основный список:

Отказаться или сократить использование одноразовой пластиковой посуды. Например, контейнеры, бутылки для воды, трубочки, стаканы. Не разогревать пищу в пластиковых многоразовых контейнерах в микроволновой печи. Отказаться от чайных пакетиков и пакетиков для варки круп. Не использовать косметические средства с микропластиком. Перед покупкой необходимо изучать состав, в нем не должно быть показателей PE, PP, PUR, PMMA, PET. Стирать одежду из синтетических материалов при низких температурах и с мягкими химическими средствами. Стараться не употреблять в пищу некоторые виды морепродуктов: мидии, устрицы, морские гребешки.

Фото на обложке: Nick Fewings / Unsplash