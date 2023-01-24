Как привязка NFT к реальным объектам решает главные проблемы технологии?

Создатель Mint Guns Дмитрий Уфаев продает NFT, которые при желании можно обменять на реальные редкие пистолеты. Зачем это нужно и почему такие NFT лучше обычных токенов?

После бурного роста популярности технологии NFT в 2021 году случилась криптозима 2022 года — за 9 месяцев объемы торговли невзаимозаменяемыми токенами упали на 97%. Как пишет Bloomberg, за это время объем рынка NFT снизился с $17 млрд до $466 млн. В результате спада многие участники сообщества стали говорить о том, что «пузырь NFT лопнул».

Получается, все рассуждения на тему того, что в будущем невзаимозаменяемые токены будут у каждого, не оправдались? Не стоить хоронить технологию раньше времени: сегодня стартапы двигаются дальше продажи картинок на маркетплейсах и дарят NFT новые, куда более полезные применения. Рассмотрим это явление на примере Mint Guns.

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Покупка и продажа без лишней бюрократии

Несмотря на то, что в США довольно мягкие законы в отношении покупки оружия, приобрести пистолет там все еще непросто. Покупатель должен: иметь гражданство страны, пройти несколько кругов комиссий и получить одобрение на ношение оружия.

Все становится еще сложнее, если после этого человек решит перепродать свой пистолет: процедура подразумевает период ожидания, проверки ФБР и сдачу оружия в местный магазин, из которого впоследствии его должен забрать будущий владелец.

Если пистолет является лишь активом, который впоследствии можно перепродать по более высокой цене, сложность процесса практически нивелирует возможную прибыль.

Привязанные к реальным объектам NFT от Mint Guns позволяют покупать и продавать пистолеты без необходимости проверок ФБР и прочих структур, так как владелец токена не обязан лететь в США и забирать оружие. По сути, это лишь подтверждение владения, «обналичивать» которое будет коллекционер, оказавшийся в конце цепочки покупателей.

NFT как место в очереди

Рынок редких пистолетов отличается серьезным дефицитом. Изготовления некоторых моделей после предзаказа приходится ждать год или даже два.

Механика Mint Guns позволяет токенизировать свое место в очереди. При приобретении NFT пистолета, который еще не был изготовлен, заказ размещается от лица Mint Guns, что обезличивает предзаказ. Это делает возможным перепродажу еще не выпущенного пистолета.

Скриншот интерфейса Mint Guns

Такая механика позволяет заработать на ожидании. Если на вторичном рынке редкие модели продаются за $3—3,5 тысячи, то у производителя их можно взять, в среднем, на тысячу дешевле, но с годовым ожиданием.

Простояв в очереди на покупку шесть месяцев из 12, вы можете продать свой NFT с предзаказом гарантированно дороже. Есть покупатели, которые не готовы ждать свой пистолет так долго, но и не желают переплачивать на вторичном рынке.

Подобную систему предзаказов можно внедрить практически в любой области. Например, сейчас «перекупы» стоят в очереди за знаменитыми сумками Birkin, потом везут их на склад и только оттуда продают с наценкой. С внедрением NFT они могли бы предлагать покупателям, которые не желают ждать, свое место в очереди.

NFT с обеспечением не обесценится

Преимущество токенов, которые можно обменять на реальные объекты — стабильность. Если картинки обезьян из Bored Ape Yacht Club могут потерять 95% своей стоимости, то NFT, привязанные к вещи, всегда будут стоить не дешевле самого физического объекта.





Дмитрий Уфаев, основатель Mint Guns

Даже если владелец токена не смог продать свой предзаказ на редкий пистолет, он всегда может продать само оружие. По словам создателя Mint Guns, спрос на «ламборгини из мира оружия» стабильно высок.

Перспективы NFT с привязкой к физическим объектам

Mint Guns — не первый проект, который начал продавать NFT с реальным обеспечением. Например, в январе 2022 года алкогольный бренд премиум-класса Patrón выпустил коллекцию Chairman's Reserve, состоявшую из 150 бутылок текилы. NFT активно используют и производители вина.

Токенизация позволяет удобнее работать с коллекционными продуктами в практически любой сфере. Вместо пистолетов в качестве обеспечения NFT могут быть редкие фигурки или дорогие часы В любом случае, технология открывает новые возможности для коллекционеров и трейдеров по всему миру.

Конечно, коллекционирование — это лишь один из вариантов «умного» использования NFT, однако даже этого достаточно, чтобы понять, что у технологии есть потенциал.

У NFT все еще есть шансы стать массовым инструментом в будущем, однако индустрии придется искать больше проектов, которые смотрят на вещи с необычной стороны.

Фото на обложке: Steve Woods / Unsplash