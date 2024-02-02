Новинки игр на ПК в 2024 году – рейтинг RB.RU

Сегодня разберемся, что готовит для нас 2024, какие игры мы действительно ждем, а какие пока остаются на стадии анонсов. Впереди много новинок, так что поехали!

Прошлый год был настолько насыщенным для индустрии игр, что многие называют его чуть ли не лучшим в истории ее существования. Но пусть некоторые громкие тайтлы уже отгремели премьерами, рядовым пользователям, то есть нам с вами, все еще хочется новинок.

Содержание:

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Ожидаемый релиз: 5 сентября 2024

Разработчики: GSC Game World

Та самая одиночная игра, которую не стоит даже представлять людям, живущим на территории СНГ. Ее выхода ждут аж с 2010 года, и в подобные этому списки громких анонсов она попадала уже не раз.

Игроков ждут знакомые локации. Скриншот: источник

В этом году, кажется, все куда серьезнее. Разработчики даже назвали дату выхода. Отправиться на просторы кишащей мутантами Зоны вокруг Чернобольской АЭС нас приглашают в сентябре. Надеемся, что этого года.

Metro 4

Ожидаемый релиз: лето 2024

Разработчики: 4A Games

Еще одна долгожданная игра, которую с предыдущей роднит буквально все: это тоже шутер, его действия разворачиваются в посапокалиптичных локациях и декорациях бывшего СССР. А еще о ней пока ровным счетом ничего неизвестно, кроме того, что игра в разработке.

Также в этом году выйдет тайтл для VR-очков. Скриншот: источник

О том, что она выйдет в 2024 говорят инсайдеры и игрожуры, но подтверждений от издателя нет, как нет и определенной даты выхода. Предыдущие игры серии поражают красочностью и сюжетными поворотами, так что и новую, кажется, стоит подождать.

Alone in the Dark

Ожидаемый релиз: 20 марта 2024

Разработчики: THQ Nordic

Потенциально эта игра может стать одним из главных открытий нового года. Серия, которая буквально подарила нам такой жанр как survival horror, возвращается на наши экраны в марте 2024-го.

Игра в меру кинематографична. Скриншот: источник

Действия разворачиваются в первой половине XX века и будут наполнены атмосферой нуара и загадочной жути. Разработчики добавили две сюжетные линии: можно играть за мужского и женского персонажей. В остальном здесь присутствуют все элементы жанра: загадки, скримеры, нехватка ресурсов и давящая атмосфера.

Warhammer 40,000: Space Marine 2

Ожидаемый релиз: 9 сентября 2024

Разработчики: Saber Interactive

Сентябрь откроет бодрый кооперативный шутер по знаменитой вселенной. Основное развлечение – уничтожение огромных (нет, действительно огромных) толп космических монстров. Управлять при этом предстоит мощным космическим десантником, к которому в компанию можно пригласить еще двоих друзей.

Куда же без гигантизма серии. Скриншот: источник

Отдельно отметим, что игра, как и предыдущая часть, обещает быть более чем дружелюбной для казуальных пользователей. Так что даже если вы – не фанат «сорокотысячника», оценить эту работу стоит.

Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2

Ожидаемый релиз: осень 2024

Разработчики: The Chinese Room

Рожденный в настоящих муках осенний релиз, который немеренное количество раз переходил от одной команды к другой. В итоге в новом иммерсивном симуляторе от первого лица игроков готовят к максимально достоверному опыту с погружением в роль современного городского вампира. Ваши действия и стиль прохождения будут влиять на окружение, отношение к вам персонажей и непосредственно сюжет.

В Сиэтле будет хватать мрачных мест. Скриншот: источник

Принимать участие в битвах вампирских кланов можно как за условно светлую, так и за темную сторону. От этого тоже будет многое зависеть: например, набор способностей. Ах да, происходить действия игры будут в заснеженном Сиэтле. В общем и целом, проект по меньшей мере самобытный.

Dragon Age: Dreadwolf Ожидаемый релиз: не раньше апреля 2024 Разработчики: BioWare Некогда культовая серия RPG должна продолжиться в 2024 году. Однако пока ключевое слово здесь – должна. А если игру все-таки выпустят, не факт, что студия сможет удержать планку, которую некогда сама перед собой поставила. Мир игры также преобразовался. Скриншот: источник

По крайней мере сейчас, тестеры игры говорят о настолько слабом результате, что велики шансы Dreadwolf похоронить всю серию. Что ж, будем верить в лучшее. The Wolf Among Us 2 Ожидаемый релиз: 2024 год Разработчики: Telltale Games, AdHoc Studio Без конкретной даты, но уже в 2024-ом любители эдвенчер-гейминга смогут окунуться в оригинальный и рисованный мир, где персонажи известных сказок перебрались в нашу суровую реальность. Все это с погружением то в нуарную атмосферу детектива, то в красочность комиксов. Игроку предстоят сложные выборы. Скриншот: источник На самом деле, выпустить игру обещали еще в прошлом году, но что-то пошло не так. В любом случае, такой эклектичный и отличающийся буквально ото всей индустрии проект стоит подождать еще. Star Wars Outlaws Ожидаемый релиз: 2024 год Разработчики: Ubisoft Фанаты далекой-далекой галактики как минимум насторожились в ожидании грядущего тайтла. С одной стороны, нам покажут события между пятым и шестым эпизодами основной саги, причем покажут – именно то слово, которым хочется описать игру по трейлерам. Динамичный экшен от третьего лица радует кинематографичной картинкой. Ubisoft умеют создавать «живые» миры. Скриншот: источник С другой же – проект выпускает Ubisoft, которая подрастеряла уважение игроков, клепая однообразные игры с однотипными механиками. С гейм-версией «Аватара» у них вот вышло не очень… Может, Star Wars эта участь минует? Little Nightmares 3 Ожидаемый релиз: 2024 год Разработчики: Bandai Namco Entertainment Тревожная, но милая серия хитовых платформеров (тип игр, когда персонаж прыгает по различным платформам) возвращается. Анонсировали новую часть еще летом 2023, но пока более детальной информации нет. Скорее всего, нас будет ждать классическая модель прохождения: с головоломками и хитрым ландшафтом карты. Игра чарует атмосферой мультика. Скриншот: источник В отличие от предыдущих частей, в третий Little Nightmares можно будет сыграть с другом в кооперативном режиме. Кажется, это ровно то, чего любителям таких «побегушек» не хватало. Assassin’s Creed Codename Red Ожидаемый релиз: осень 2024 Разработчики: Ubisoft Еще одна игра от Ubisoft, но на этот раз из флагманской серии. В прошлом материале автор материала уже признавался в любви к первым частям саги об убийцах в капюшонах, и оттого горько сокрушается над тем, куда серия ушла сейчас. Пока игроки могут погрузиться в древний Багдад. Скриншот: источник Но что нас ждет в новой игре? Феодальная Япония, открытый мир и два персонажа: девушка-ниндзя и темнокожий самурай. Еще не получивший итогового названия тайтл уже погряз в спорах на тему толерантности и уместности. Как-никак, чернокожий самурай за историю Японии был чуть ли не один, а ниндзя-женщин не наблюдали вовсе. Мы в них вмешиваться не будем, главное — чтобы игра вышла достойной. Tomb Raider 2024 Ожидаемый релиз: 2024 год Разработчики: Crystal Dynamics, Eidos Montreal Новый выпуск одной из самых популярных серий игр снова расскажет о приключениях расхитительницы гробниц Лары Крофт. Будем искать артефакты, сражаться с недоброжелателями и решать головоломки в разных уголках мира. Ждем еще больше удивительных пейзажей. Скриншот: источник

Серия держит планку от игры к игре, поэтому и следующая часть обещает достойный уровень. Тем более что разработчики заявили о существенном скачке в графике и реалистичности. Фото на обложке: Unsplash // JESHOOTS.COM