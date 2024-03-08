Что такое NFT? Полный гайд по миру цифрового искусства и его терминам

Web3 — зачастую непонятный и полный новых терминов мир. Тем не менее это не значит, что разобраться в его тонкостях невозможно. Рассказываем все, что нужно знать про NFT, чтобы влиться в сообщество.

«Создатель интернета продал исходный код за $5,43 млн», «за мем Nyan Cat заплатили $580 тысяч» — на заре NFT такими заголовками пестрили все мировые СМИ, но сейчас подобного гораздо меньше. Тем не менее говорить о том, что время невзаимозаменяемых токенов прошло, еще рано. Такой точки зрения, в частности, придерживается одно из крупнейших СМИ про технологии Cnet.com, указывая на сотни миллионов долларов, которые игроки NFT-рынка тратят на комиссии.

Экономисты компании Chainalysis, занимающейся анализом блокчейна, в свою очередь, также делают многообещающие выводы, что «NFT подвержены волатильности только потому что рынок еще недостаточно зрел и, следовательно, более восприимчив к изменениям настроений пользователей». Возможно, в момент цикличного спада интереса, который мы наблюдаем сейчас, наступает именно то время, когда стоит разобраться в NFT, пока не стало слишком поздно.

Содержание:

Что такое NFT?

NFT (non-fungible token или невзаимозаменяемый токен) — это запись об уникальном объекте в цифровом пространстве, которая хранится на блокчейне. На данный момент самым популярным использованием NFT является подтверждение права владения цифровым активом (картинкой, видеозаписью, текстом) с целью последующей перепродажи по более высокой цене. Тем не менее в перспективе технология может пригодиться и в более полезных областях: водительские права, свидетельство о рождении и другие цифровые документы. У нас есть отдельный материал на эту тему.

Если сильно упростить, NFT — это подтверждение уникальности чего-либо в интернете, которое позволяет говорить, что это именно та картинка или именно то видео, а не одна из бесчисленных копий. Весь концепт напоминает сертификаты о подлинности картин известных художников, но в цифровом мире. Именно за это люди и отдают деньги.

Криптокошелек

Криптокошелек в данном случае — это место, где купленный или созданный вами NFT будет храниться. В принципе, для этих целей подходит любой из известных кошельков, но стоит учесть, что существуют как мультивалютные, так и моновалютные варианты. Например, популярный Metamask работает на блокчейне Ethereum, поэтому он не будет отображать NFT на блокчейне Solana, ровно как пользователи Kukai не смогут увидеть в своем личном кабинете что-либо кроме построенных на Tezos NFT. Обычно в описании на площадках для покупки и продажи невзаимозаменяемых токенов указывается, в какой сети находится NFT.

По данным аналитической компании Nansen, самым популярным блокчейном для NFT до сих пор является Ethereum, даже несмотря на его высокие комиссии, о которых мы еще поговорим в этом материале. Стандартом невзаимозаменяемых токенов в сети Ethereum является разработанный в 2017 году ERC-721. По сути, именно с него и игры CryptoKitties и началась NFT-лихорадка. Основным отличием ERC-721 от стандартных токенов ERC-20 является невзаимозаменяемость или, говоря проще, уникальность. Если монеты Ethereum идентичны друг другу, то NFT на Ethereum — нет.

Так как Ethereum представляет собой проект с открытым исходным кодом, любой пользователь может предложить новый стандарт или улучшение для сети, которые впоследствии могут стать официальными. Собственно, именно это и произошло с ERC-721, который стал частью Ethereum уже через год после своего создания.

Маркетплейсы

Для создания (минта) NFT и последующего взаимодействия с ними используются маркетплейсы — площадки, использующие информацию с криптокошельков для отображения токенов в удобном формате онлайн-магазина. Среди самых популярных маркетплейсов стоит отметить OpenSea, Foundation, Rarible, SuperRare и Nifty Gateway.

Криптоарт (Crypto Art)

Криптоартом называют любые произведения, созданные для последующей продажи в качестве NFT. Так случилось, что в изобразительном искусстве сложилось целое направление, связанное с этой индустрией. Из-за этого сейчас определить, что ту или иную картину собираются продавать как NFT, можно просто взглянув на нее. Традиционно, криптоарт представляет собой яркие, броские картинки, которые цепляют взгляд либо своим масштабом (например, сложные подвижные 3D-композиции), либо своим наполнением (абсурдный образ или высказывание на остро-политическую тему).

Генеративное искусство

Отдельное место в мире криптоарта занимает генеративное искусство — изображения и видео, созданные компьютером при участии человека. Активное развитие искусственного интеллекта позволило художникам найти новое место для самовыражения: нейросети. Используя компьютерные алгоритмы, автор шаг за шагом задает все новые параметры для получения желаемого результата, в то время как за визуал отвечает искусственный интеллект. Такие изображения высоко ценятся на рынке NFT как олицетворение симбиоза человека с компьютером и первый шаг на пути к полной автоматизации будущего.

CryptoPunks (Криптопанки)

CryptoPunks — один из самых старых NFT-проектов, что, от части, и формирует такую высокую цену на картинки из этой коллекции. Визуально криптопанки не представляют особой ценности: это просто пиксельные аватары с минимумом отличий. В 2017 году было выпущено ограниченное (10 000) количество токенов CryptoPunks разной степени редкости (rarity), которые сейчас продаются по цене от 69 до 8000 ETH (примерно от $100 000 до $12 млн).

Whitelist и pre-sale

Купить NFT крупного проекта по низкой цене на старте практически невозможно — обычно желающих сделать это в десятки или даже сотни раз больше, чем, собственно, токенов. Именно поэтому появились вайтлисты (от англ. white list — белый список). По сути, попадание в вайтлист обеспечивает вам право на выпуск (минт) NFT этого проекта по минимально установленной цене (обычно в районе $300) в рамках предпродажи (pre-sale). Каждое сообщество имеет свои правила, но обычно для попадания в список необходимо продвигать проект в соцсетях и показывать себя как активного участника проводимых мероприятий.

Drop

Drop — это конкретные дата и время выпуска одного невзаимозаменяемого токена или целой коллекции. Обычно этому предшествует разогревание аудитории, закупка рекламы и использование прочих инструментов для привлечения внимания.

Mint

Для того, чтобы ваш файл, будь то картинка, видео или еще что-то, стал NFT, его необходимо заминтить — создать соответствующую запись на блокчейне. Именно после минта создается уникальный токен, который имеет ценность.

Gas и Gwei

Минт NFT не бесплатен — за любую операцию в сети взымается комиссия, которая здесь называется газ (Gas). Какие-то блокчейны смогли минимизировать размер взымаемой комиссии до нескольких центов, какие-то — нет (в частности, самый популярный в мире NFT Ethereum). В зависимости от нагрузки сети, стоимость минта может отличаться. Сейчас, когда популярность NFT немного спала, средний газ в сети Ethereum составляет 19 долларов, однако год назад он достигал и нескольких сотен. Тем не менее обычно газ измеряется не в долларах, а в собственной единице Gwei, поэтому часто на маркетплейсах вы увидите именно эту формулировку.

Gasless minting

Во времена максимально хайпа вокруг NFT некоторые маркетплейсы выступили с инициативой под названием gasless minting (бесплатный минт). При выборе этой опции все расходы на минт берет будущий покупатель NFT, а не ее создатель. Это удобно, если вы только начинаете свой путь в качестве NFT-художника и пока не готовы платить сотню долларов за минт своей работы.

Edition

Некоторые NFT выпускаются не единичным тиражом, а по несколько штук. Каждый экземпляр в таком случае называется Edition. Важно понимать, что такие токены не являются идентичными, хотя по сути они и представляют одно и то же изображение или видео. Такие NFT можно сравнить с лимитированными коллекциями, на каждом экземпляре которых значится порядковый номер: например, 4/10.

Floor price

Если коллекция, NFT из которой вы хотите купить, уже вышла на рынок и продается реселлерами выше первоначальной цены, стоимость самого дешевого токена, доступного к покупке, называется floor price. Это входной порог для того, чтобы стать участником сообщества владельцев NFT этого проекта. Впрочем, важно учесть, что самый дешевый NFT в коллекции не всегда является прибыльной инвестицией в перспективе.

Swap

Ценный NFT можно не только продать за криптовалюту, но и за другие невзаимозаменяемые токены — такой обмен называется swap. Для того, чтобы осуществить swap, необходимо согласие обеих сторон сделки.

HODL

HODL («Hold On for Dear Life» или «держать из последних сил») — инвестиционная стратегия, которая подразумевает удерживание активов, будь то NFT или криптовалюты, игнорируя краткосрочные колебания цены в надежде на положительный результат в будущем.

FUD

FUD (Fear, Uncertainty, Doubt или страх, неопределенность, сомнения) — состояние рынка, которое противопоставляется стратегии HODL. Во время FUD люди под воздействием новостей и слухов входят в состояние паники и активно продают все имеющиеся активы по заниженной цене, обваливая рынок.

Фото на обложке: Sean Sinclair / Unsplash