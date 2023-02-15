Как защитить свои NFT от кражи: мнение профессионалов

Чем больше людей узнает о NFT, тем больше мошенников появляется в этой сфере. Из-за хакеров удачная инвестиция может в один момент превратиться в разочарование — ежегодно у пользователей крадут токенов на миллионы долларов. Рассказываем, как этого избежать.

Несмотря на сложность взлома блокчейна и сервисов, которые на нем работают, цифровые активы все еще можно украсть. В большинстве случаев причиной взлома является неосторожность владельца кошелька. Приводим мнения экспертов, которые знают, как обезопасить свои NFT.

Ронги Гу, CEO криптоаудитора CertiK, советует держателям ценных NFT быть осмотрительными. «Избегайте нажатия на подозрительные ссылки и будьте очень осторожны, соглашаясь на проведение каких-либо транзакций», — подчеркивает Гу.

NFT, которые вы рассматриваете в качестве долгосрочных инвестиций, должны храниться на безопасном кошельке, с которым вы минимально взаимодействуете в повседневной жизни. В данном случае аппаратные кошельки, несмотря на свою цену, стоят вложений. Ронги Гу, CEO криптоаудитора Certik

Отвечая на вопрос о том, что можно сделать, если NFT уже украли, Гу с сожалением отметил, что шансов вернуть токен после взлома мало. Многие маркетплейсы вносят краденые NFT в черный список, чтобы мошенники не имели возможности их продавать.

В свою очередь, Майкл Пирс, CEO специализирующейся на обеспечении безопасности Web3-проектов компании NotCommon, считает, что аппаратные кошельки не являются панацеей.

Люди должны покупать оборудование непосредственно у производителя, чтобы свести к минимуму вероятность того, что кошелек был подделан или взломан на пути к конечному покупателю. Майкл Пирс, CEO компании NotCommon

Если кража или хакерская атака уже произошли, Пирс рекомендует жертвам сообщить о происшествии в такие базы данных, как NotCommon, чтобы «помочь защитить других пользователей и идентифицировать мошенника». При значительных потерях есть смысл попытаться обратиться в полицию, если законодательство страны это позволяет.

Мохамед Исса, старший стратегический советник в аналитической компании Chainalysis, также поделился некоторыми мыслями по этой теме. По словам Иссы, «NFT становятся целью номер один для хакеров» из-за того, что это одна из самых быстрорастущих областей в криптоиндустрии.

Поскольку децентрализованные протоколы очень трудно отследить по сравнению с традиционными сервисами, расследование NFT-мошенничества часто является проблемой. Мохамед Исса, старший стратегический советник Chainalysis

Исса также рассказал об инструменте Storyline от Chainalysis, который позволяет отслеживать движение украденных NFT. Эта информация помогает следователям искать токены.

Директор по развитию BNB Chain Элвин Кан также поделился полезным сервисом. Revoke.cash — это расширение для браузера, которое проверяет транзакции перед их совершением и выдает отчет о рисках действий пользователя.

Такие инструменты, как Revoke.cash, DappBay's Red Alarm и AvengerDAO помогают пользователям оставаться на шаг впереди мошенников, определяя опасные DApps и смарт-контракты. Элвин Кан, директор по развитию BNB Chain

По словам Кана, если вернуть NFT не удается, крайним решением может стать сжигание токена, которое можно совершить в сотрудничестве с маркетплейсом или основателем проекта, чей токен был украден.

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Фото на обложке: Fábio Lucas / Unsplash