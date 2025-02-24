Основатели ИИ-стартапа DetAFake судятся из-за корпоративного конфликта

Как стало известно RB.RU, в стартапе DetAFake, который развивает технологию распознавания дипфейков на гранты от ИТМО и MTS StartUp Hub, произошел корпоративный конфликт. Разногласия между сооснователями компании Виталием Роговым и Натальей Белоусовой начались после того, как в ходе независимых испытаний выяснилось, что разработанная модель ИИ распознает дипфейки «не точнее, чем подброшенная монетка». Попытки доработать технологию привели к напряжению в команде, и в итоге партнеры разошлись во взглядах на будущее проекта. Теперь Белоусова через суд требует исключить Виталия Рогового из состава учредителей компании, заявляя, что именно она занималась созданием бренда и развитием бизнеса.

Содержание:

Как появился DetAFake

Стартап DetAFake разрабатывает одноименный сервис, который с помощью ИИ занимается распознаванием подделки биометрических данных, а также дипфейков на фото, видео и аудиозаписях. По информации на официальном сайте, компания разработала собственные модели ИИ, обученные на более чем 1 млн записей – в том числе на данных из Midjourney и Stable Diffusion, а также на данных, ранее использованных для обмана людей.

На сайте DetAFake указано, что технология компании позволяют обнаруживать поддельные личности, сфальсифицированные аудиосообщения и другие фейки за несколько секунд. При этом заявленная точность результатов – до 94% для фото, 98% для аудио и 99% для видео.

ООО “Детэфейк”, по данным СПАРК, было зарегистрировано в мае 2024 года Виталием Роговым (50%) и Натальей Белоусовой (50%). Последняя также указана в качестве генерального директора компании. При этом разработка продукта, по словам обоих основателей, началась задолго до регистрации юрлица. В комментарии для RB.RU Виталий Роговой рассказал:

Данный проект проходил под покровительством Университета ИТМО. Я выступал в качестве руководителя проекта, он является частью моей кандидатской диссертации. Мы выиграли грант от университета в размере 1 млн руб. на реализацию проекта. Так что идея и разработка – моя, регистрация интеллектуальной деятельности – чисто технически, на ИТМО.

Согласно базе Роспатента, Виталий Роговой действительно является одним из авторов “программы для распознавания подмены лиц в видеопотоке методами машинного обучения” под номером государственной регистрации 2021681303. Правообладателем программы указан университет ИТМО, а трое других авторов, согласно открытым данным, также являются выпускниками ИТМО. Натальи Белоусовой среди авторов или правообладателей данной интеллектуальной собственности нет.

Роговой говорит, что исследования в рамках проекта он вел и продолжает вести при поддержке студентов ИТМО, у которых выступает научным руководителем и консультантом по дипломам. Наталья Белоусова, по его словам, появилась в проекте сильно позже его старта и не занималась разработкой технологии. Впрочем, она этого и не отрицает.

“Виталий – друг моей подруги, мы как-то пересеклись на совместной встрече осенью 2023-го, познакомились, начали общаться. Я тогда находилась в поисках какого-то проекта, запуска какого-то бизнеса. А у него, соответственно, в рамках его диссертации был прототип технологии по распознаванию дипфейков. Я сказала, что звучит прикольно и перспективно, и спросила, готов ли он развивать этот проект за пределами студенческой и научной деятельности”, – рассказала RB.RU Наталья Белоусова. Получив положительный ответ, Наталья Белоусова подключилась к работе над проектом.

“Технические задачи были на нем, как на CTO. Бизнесовые задачи я решала своими силами и подключала своих маркетологов и продактов.При этом у меня технический бэкграунд, я тимлид devops’ов в прошлом, так что разбираюсь и в разработке, и в архитектуре ИТ-систем”, – говорит Белоусова. Она рассказала, что занималась брендингом и продвижением проекта, вела переговоры с потенциальными партнерами, организовывала участие в конференциях и мероприятиях, подавала заявки на гранты и, в целом, занималась коммерциализацией технологии.

Белоусова подчеркивает, что грант от ИТМО на 1 млн руб. был получен в ноябре 2023-го уже при ее участии. “Мы получили грант, начали “пилить” MVP, и когда все было более-менее готово, я приступила к развитию продуктовой и брендовой составляющей. Мы сделали дизайн-проект, начали прорабатывать историю с B2C, я проводила различные castdev’ы, гипотезы мы тестировали”, – рассказала Наталья Белоусова.

После этого создатели DetAFake стали активно участвовать в международных ИИ-конференциях, продвигать свой продукт, участвовать в акселераторских программах, запустили свой сайт и зарегистрировали юрлицо. Они вошли в число финалистов конкурса стартапов eXit, получили грант от MTS StartUp Hub и были отмечены как "перспективный проект" на международной университетской премии «Гравитация - 2024». А в январе 2025 DetAFake попал в третий выпуск RB Choice – 100 перспективных российских стартапов.

“Короче, почувствовали, что проект перспективный, спрос есть, предложений на российском рынке нет, и кажется, что все должно получиться”, – так Наталья Белоусова описывает настроения в компании на тот момент.

Первые проблемы и раскол

Проблемы начались в тот момент, когда продукт DetAFake попал на тестирование в Центр искусственного интеллекта компании “Контур” и группу компаний в сфере кибербезопасности «Солар», говорит Белоусова. По ее словам:

«Сама модель, за которую отвечал Виталий, показала, ну, не очень хорошие результаты. Если говорить грубо, в отчете «Контура» значилось, что наша программа работает не точнее, чем монетка. То есть вероятность распознавания фейка не точнее, чем если подбросить монету и загадать, что выпадет».

Виталий Роговой подтвердил, что “на тот момент модель чаще выдавала ложноположительные результаты, качество моделей не устраивало ни меня, ни Наталью”. В пресс-службе «Контура» отказались от комментариев для RB.RU.

Эта ситуация, по словам обоих сооснователей, и стала почвой для конфликтов, но взгляд на детали истории у них расходится. Наталья Белоусова с момента получения негативного фидбека от “Контура” решила принимать более активное участие в технической части проекта:

Все лето я пыталась эту ситуацию как-то разрешить. Я пыталась договориться, обсудить, сдвигаем ли мы сроки и перестаем заниматься продвижением, углубляемся в технологическую составляющую, привлекаем ли дополнительные ресурсы. Виталий начал говорить, что я давлю. В общем, я заставляю человека работать, понимаете, а люди не любят работать - люди любят, чтобы деньги приходили просто так.

По версии Натальи Белоусовой, несколько месяцев она пыталась добиться от партнера конкретных результатов по доработке технологии, однако убедиться в серьезности намерений второй стороны так и не смогла.

“Последней каплей стал очередной срыв договоренностей с его стороны. Мы договорились на конкретные шаги: что и в какой срок он присылает. Я ждала от него данные и отчеты примерно месяц, параллельно с этим начав переговоры по крупной сделке с участием DetAFake. Но материалы я так и не получила, что привело к эмоциональному всплеску с моей стороны. После этого наши отношения резко ухудшились”, – рассказала Белоусова.

Виталий Роговой описывает этот период лаконичнее:

С коллегой возникли сложности с коммуникацией и рабочими моментами, потому я решил прекратить с ней сотрудничество. Были разногласия в плане того, что и как первым должно быть сделано. [Не устраивало] ее отношение к ребятам и тому, как она говорила с теми, кто безвозмездно нам помогал, выделял мощности…

В компании произошел раскол. Белоусова говорит, что она предложила Роговому поделить результаты работы: ей остаются бренд и юридическое лицо, а Роговой забирает техническую составляющую, над которой изначально и работал. Однако партнер, по ее словам, не только отказался от этого предложения, но и не выдвинул никаких встречных вариантов.

«Мне не нравилось наличие юрлица, записанного на меня. Спустя примерно полтора месяца я подписала заявление на увольнение с должности генерального директора. Но и это не встретило никакой реакции», – добавила Наталья Белоусова.

Ее экс-партнер по бизнесу, в свою очередь, делится несколько иным взглядом на ситуацию. «Юрлицо существует только потому, что Наталья сама отказывается его закрывать. Но в рамках этого юридического лица никакой деятельности не велось и никто там не был трудоустроен. Наталья угрожала судом несколько месяцев назад, но чего этим добиться пытается – не совсем понимаю», – рассказал Роговой RB.RU.

По его словам, после ухода Белоусовой проект покинула и пришедшая с ней часть команды, однако сам Роговой продолжает работу над DetAFake в штатном режиме: “Часть людей со мной осталась, в остальном исследования в эту сторону ведутся при поддержке студентов ИТМО”.

Судебный иск и возможные последствия

4 февраля 2025 года в картотеке арбитражного суда Санкт-Петербурга появилась информация об иске Натальи Белоусовой, ответчиком по которому выступает Виталий Рогов. Согласно тексту иска, предоставленному RB.RU Натальей Белоусовой, она просит исключить Виталия Рогового из состава учредителей ООО «ДетЭФейк» в связи с тем, что он не проявляет интереса к деятельности юрлица, а именно – проигнорировал отправленное ему уведомление о прекращении деятельности организации, а также не посетил общее собрание участников.

«Бренд – это мой продукт. Его пиаром и продвижением занималась я, поэтому я хочу оставить себе вместе с юрлицом и имя проекта, чтобы под ним продвигать другую технологию. На модель Виталия я вообще не претендую. Такую модель можно разработать с новой командой примерно за месяц», – делится планами Наталья.

Виталий Роговой в разговоре с RB.RU сообщил, что был не в курсе иска и не может прокомментировать его по существу, но отметил, что это он придумал нейминг для будущего проекта еще два года назад, да и в маркетинге DetAFake тоже принимал участие наравне с Белоусовой.

Исковое заявление было принято к производству 11 февраля, а предварительное судебное заседание арбитражного суда первой инстанции назначено на 21 апреля 2025 года.

Одним из основных активов, в случае борьбы за бренд, может стать не только юрлицо, но и сайт компании – detafake.online. Он, судя по данным Whois, зарегистрирован на “частное лицо”, информация о котором не раскрываются – при этом в контактных данных при регистрации были указаны номер телефона и электронная почта Виталия Рогового.

Руководитель юридической компании «Pateo» Ирина Юрченко, по просьбе RB.RU ознакомившаяся с историей конфликта DetAFake, оценивает перспективы Белоусовой на выигрыш в суде как низкие:

«Конечно, участие в общих собраниях является обязанностью, а не правом учредителя общества. Согласно действующему законодательству, если участник общества грубо нарушает свои обязанности, его можно исключить по решению суда. Такого рода нарушением является, например, неявка на собрание по ключевым вопросам общества, таким как выбор генерального директора”.

Однако, по словам Юрченко, под грубым нарушением судебная практика трактует повторную (два и более раза) неявку учредителя по уведомлению. “Таким образом, госпоже Белоусовой предстоит представить в суд документы, подтверждающие надлежащее уведомление Рогового о проведении общего собрания, доказать его умысел в затруднении деятельности общества и противоправность действий”, – отмечает юрист.

При этом сам по себе DetAFake не является уникальным продуктом в своей категории, однако имеет некоторые преимущества перед конкурентами, говорит основатель компании Neuroimpuls, которая предоставляет услуги по внедрению ИИ в бизнес-процессы, Богдан Царьков.

«На рынке существует несколько серьезных конкурентов: Sentinel от Microsoft, Intel's FakeCatcher, Deeptrace, Sensity.ai и Deepware Scanner. DetAFake имеет несколько интересных отличительных характеристик, таких как мультимодальный подход – это действительно сильная сторона. Наличие API для интеграции тоже выгодно отличает их от некоторых конкурентов, которые предлагают только веб-интерфейс», – подчеркивает Царьков.

Он отмечает, что планы Натальи Белоусовой по созданию подобного софта в сжатые сроки с новой командой выглядят “слишком оптимистичными”:

Создание качественного датасета для обучения нейросети требует значительного времени. Это три или даже шесть месяцев минимум. Разработка архитектуры мультимодальной нейронной сети и её оптимизация – сложный процесс, на который уйдет ещё 2-4 месяца. Далее тестирование и валидация на различных типах дипфейков для достижения заявленной точности, а значит ещё от месяца до трёх. Создать стабильное API и инфраструктуру и оптимизировать работу в реальном времени – месяца два или четыре. Реалистичная оценка для создания подобного продукта с нуля – минимум 8-12 месяцев при наличии опытной команды и необходимых ресурсов.

Пресс-служба университета ИТМО не предоставила комментарий RB.RU на момент публикации материала.