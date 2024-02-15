Пять причин доверить бухгалтерию онлайн-сервису

Сегодня для предпринимателей существует огромное количество сервисов, которые берут на себя рутинные задачи и позволяют высвободить время на решение глобальных вопросов. Среди таких сервисов — онлайн-бухгалтерия. Вместе с банком ВТБ разбираемся, как она работает и почему становится все более популярной.

Как устроена онлайн-бухгалтерия

Онлайн-бухгалтерия позволяет вести бухгалтерский и налоговый учет без привлечения специалиста. С помощью сервисов онлайн-бухгалтерии предприниматель может рассчитывать и вовремя оплачивать налоги и страховые взносы, вести кадровый учет и учет доходов и расходов, формировать налоговые декларации и отправлять их в электронном виде в налоговую.

Востребованность сервисов для ведения бухгалтерии растет по всему миру. В России сервисы отчетности и онлайн-бухгалтерии пользуются наибольшей популярностью среди решений в SaaS-сегменте.

Стоит отметить, что онлайн-бухгалтерия подходит не всем. Как правило, такие сервисы рассчитаны на индивидуальных предпринимателей и небольшие компании на определенной системе налогообложения: упрощенной или патенте — все зависит от конкретного решения. Например, пользоваться «Бухгалтерией ВТБ для бизнеса» могут также ИП и ООО на общей системе налогообложения. Крупному бизнесу из-за большого количества финансово-хозяйственных операций придется прибегнуть к услугам штатного бухгалтера.

Разберем, почему предприниматели делают свой выбор в пользу онлайн-бухгалтерии.

5 причин попробовать онлайн-бухгалтерию

Экономия

Стоимость онлайн-бухгалтерии зависит от подключенного тарифа. Цены разработчиков разнятся: есть предложения и за 400 рублей в месяц, и за 2500 рублей. За низкой стоимостью могут таиться скрытые платежи и комиссии, так что в целом стоит рассчитывать на сумму не менее 10 тысяч рублей в год — в среднем во столько обойдутся базовые тарифы российских сервисов онлайн-бухгалтерии для самостоятельной работы с отчетностью.

На оплату работы штатного бухгалтера ежемесячно придется выделять 55 тысяч рублей — столько составляла средняя зарплата бухгалтера в России в 2023 году, по данным сайта по поиску работы «ГородРабот.ру». Если специалист работает в Москве, то это сумма увеличивается на 20 тысяч, а может — и вдвое.

У предпринимателя также есть вариант делегировать бухгалтерию специалисту «на час» или аутсорсинговой компании. В Москве услуги приходящего бухгалтера в среднем стоят 10–30 тысяч рублей в месяц, аутсорс-подрядчика — 30–70 тысяч рублей в месяц (сумма зависит от оборота компании и ее потребностей).

Чтобы с точностью подсчитать выгоду от использования онлайн-бухгалтерии, нужно исходить из стоимости конкретного тарифа и специалиста. Но даже из приведенных ценовых диапазонов видно, что сервисы для ведения бухгалтерии помогают значительно сэкономить.

Простота использования

Онлайн-бухгалтерия разработана таким образом, что пользователю не нужно профессионально разбираться в бухгалтерии и знать законы, чтобы вести всю отчетность. Сервис автоматически рассчитает платежи: налог, страховые взносы и сборы — сформирует выплаты сотрудникам, а также безошибочно подготовит налоговую декларацию.

Перед наступлением отчетного периода сервис заранее по почте пришлет уведомление и напомнит о предстоящих отчетах — так пользователь все сделает вовремя и избежит штрафов за просрочку.

Если же предпринимателю не хочется самостоятельно заниматься бухгалтерией или у него возникли вопросы в этой области — например, как снизить налоговые платежи — можно подключить услугу «Бухгалтерское обслуживание».

У ВТБ помимо консультаций в нее входит кадровый учет, сдача отчетности в контролирующие органы, восстановление бухгалтерского учета, поддержка агентских договоров. Более того, к каждому пользователю прикрепляется персональный бухгалтер, который разбирается в особенностях учета в конкретной отрасли.

Не нужна отдельная программа

Чтобы начать пользоваться онлайн-бухгалтерией, не нужно устанавливать специальные бухгалтерские программы: как правило, большинство сервисов работает в «облаке», где все рутинные процессы максимально автоматизированы.

Другой немаловажный плюс таких решений — в высокой скорости обновления информации: как только появляются изменения в законодательстве в области бухгалтерского и налогового учета, они оперативно отражаются в системе, и пользователю не нужно переживать, что он что-то упустил.

Предпринимателям, которые выберут онлайн-бухгалтерию ВТБ, даже не придется скачивать отдельное приложение — весь функционал будет доступен в личном кабинете интернет-банка для бизнеса. ВТБ серьезно подходит к вопросу обеспечения информационной безопасности своих сервисов, поэтому риск потери или утечки данных исключен.

Мобильность

Это преимущество вытекает из предыдущего. Для того, чтобы вести бухгалтерию онлайн, достаточно даже смартфона. Так что проводить необходимые операции с помощью сервиса предприниматель может в любое удобное время и в любом месте, где есть интернет.

Интеграция с банками

Как правило, сервисы онлайн-бухгалтерии интегрированы с банками и видят все поступления на счет и оплаты со счета. Например, в «Бухгалтерии ВТБ для бизнеса» операции, которые проводит предприниматель через банк ВТБ, учитываются автоматически. Но сервис также работает с другими банками — для учета операций эти банки нужно будет добавить в специальный раздел.