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Как открыть детский клуб робототехники за 5 шагов
4 февраля 2020
Мы продолжаем серию публикаций о том, как запустить собственный бизнес в разных сферах. У нас уже есть инструкции для тех, кто хочет открыть кофейню, отель, салон красоты и цветочный магазин. В этот раз поговорим о том, как открыть детский клуб робототехники.
Инструкцию из пяти шагов подготовил Павел Фролов — основатель компании «Роббо», которая производит робототехнические конструкторы. Свой первый детский кружок компания открыла в 2015 году, а сегодня в России и других странах работают уже 110 «Роббо Клубов». Из них 11 — собственные, а остальные открыты партнерами по франшизе.
Инструкцию из пяти шагов подготовил Павел Фролов — основатель компании «Роббо», которая производит робототехнические конструкторы. Свой первый детский кружок компания открыла в 2015 году, а сегодня в России и других странах работают уже 110 «Роббо Клубов». Из них 11 — собственные, а остальные открыты партнерами по франшизе.
Рынок EdTech растет бурными темпами, ежегодно прибавляя 100–150%. Основные факторы роста — увеличение числа детей (всплеск рождаемости наблюдался в 2008–2016 годах) и усиление спроса на дополнительное образование в целом. Кроме этого, мы видим и переориентацию спроса: растет интерес к программам интеллектуального развития, к техническому образованию. И это логично: уже в недалеком будущем, когда всю монотонную работу будут делать роботы, самые перспективные и высокооплачиваемые профессии будут связаны с обслуживанием, ремонтом, созданием и программированием роботов.
Сегодня в России работает примерно две тысячи робототехнических кружков, но этого слишком мало для удовлетворения спроса. Основные участники рынка — сети школ «Роббо Клуб», «Лига роботов», «Роботрек», Start Junior. Есть еще больше десятка локальных сетей, в которых от 10 до 50 кружков. Мы ожидаем, что в течение ближайших пяти лет российский рынок EdTech вырастет в 10 раз.
Сегодня в России работает примерно две тысячи робототехнических кружков, но этого слишком мало для удовлетворения спроса. Основные участники рынка — сети школ «Роббо Клуб», «Лига роботов», «Роботрек», Start Junior. Есть еще больше десятка локальных сетей, в которых от 10 до 50 кружков. Мы ожидаем, что в течение ближайших пяти лет российский рынок EdTech вырастет в 10 раз.
Павел Фролов
основатель компании «Роббо»
По нашим оценкам, порядка 90% кружков в России работают по франшизе. Поэтому выйти на рынок проще именно по этой схеме. Однако можно открыть клуб робототехники самостоятельно, закупив оборудование зарубежных или российских производителей (Lego, «Роббо», Fischertechnik, VEX, ТРИК, Huna-MRT, RoboRobo, «Амперка»).
Этапы открытия будут теми же, что и при запуске кружка по франшизе, но с одним дополнительным и очень непростым шагом: придется самостоятельно разрабатывать учебную программу, составлять поурочные планы и придумывать сценарии мероприятий. Для этого нужно хорошо знать выбранное робототехническое оборудование и иметь опыт ведения уроков для детей.
В условиях недостатка профессиональных преподавательских кадров в технической сфере слабая и непроверенная учебная программа может стать причиной провала бизнеса. Как правило, методические материалы у компаний-франчайзеров детально проработаны и проверены временем.
Этапы открытия будут теми же, что и при запуске кружка по франшизе, но с одним дополнительным и очень непростым шагом: придется самостоятельно разрабатывать учебную программу, составлять поурочные планы и придумывать сценарии мероприятий. Для этого нужно хорошо знать выбранное робототехническое оборудование и иметь опыт ведения уроков для детей.
В условиях недостатка профессиональных преподавательских кадров в технической сфере слабая и непроверенная учебная программа может стать причиной провала бизнеса. Как правило, методические материалы у компаний-франчайзеров детально проработаны и проверены временем.
Павел Фролов
основатель компании «Роббо»
Шаг 1. Выберите франшизу
При выборе франшизы нужно обратить внимание на следующие аспекты:
Какое оборудование используется. От этого зависит глубина образовательного процесса и уровень вовлечения детей в творческий процесс. Принципиально оборудование можно разделить на два класса: созданное по принципам закрытого или открытого программного обеспечения.
Таким образом, в первом случае кружок носит скорее развлекательный характер, во втором — позволяет разобраться в азах программирования и робототехники.
- Закрытое ПО и оборудование позволяет собирать робота по схеме из готовых блоков. Посмотреть, что там внутри, или отойти от разработанных шаблонов невозможно.
- Открытое ПО и оборудование дает возможность разбирать каждую деталь «до винтика», улучшать и создавать принципиально новые устройства.
Таким образом, в первом случае кружок носит скорее развлекательный характер, во втором — позволяет разобраться в азах программирования и робототехники.
Один из самых сложных моментов бизнеса — найти и обучить педагогов. Лучше выбрать франшизу, которая предусматривает помощь в поиске преподавателей, их обучение, предоставление полного пакета методологической поддержки с поурочными планами.
Хорошо, когда не только продумана базовая программа занятий для разных возрастных групп, но и разработаны дополнительные программы (для школьных каникул, тематические мастер-классы к праздникам и интересным датам, квесты, экскурсии, соревнования). Это повышает рентабельность бизнеса.
Хорошо, когда не только продумана базовая программа занятий для разных возрастных групп, но и разработаны дополнительные программы (для школьных каникул, тематические мастер-классы к праздникам и интересным датам, квесты, экскурсии, соревнования). Это повышает рентабельность бизнеса.
Идеально, если франчайзер предоставляет маркетинговую и пиар-поддержку. Как правило, это делают крупные федеральные сети, которые вкладывают в продвижение своего бренда. Известное, можно сказать «раскрученное» название клуба — важное преимущество на старте.
Не отказывайтесь от помощи специалистов
Если вы решите открыть свой кружок, не покупая франшизу, сосредоточьтесь на самых важных задачах, а сопутствующие отдайте на аутсорс. В B2B-магазине Rusbase в режиме «одного окна» собраны сервисы для вашего бизнеса: здесь вы найдете надежных поставщиков юридических и IT-услуг, вместе с профессионалами проведете инвестиционную диагностику бизнеса перед запуском и воспользуетесь сервисами для анализа эффективности вашей рекламы.
Шаг 2. Зарегистрируйте бизнес
Регистрируйте ИП и выбирайте ОКВЭД 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых». Важное требование при работе в сфере образования — отсутствие судимости у будущего предпринимателя. Справку можно получить через портал Госуслуги в течение 30 дней. На регистрацию ИП и открытие расчетного счета нужно потратить около 15 тысяч рублей.
Наиболее удобная и простая система налогообложения — патент. Его стоимость зависит от региона и составляет в среднем 20 тыс. рублей в год.
Для обучения детей придется получить лицензию на образовательную деятельность. Сначала подается заявление в Роспотребнадзор, который проводит проверку и дает заключение о том, что помещение соответствует нормам. С этим документом нужно обратиться в комитет по образованию, предоставить учебную программу, сведения о педагоге (педагогах) и получить лицензию. Требования Роспотребнадзора к помещениям регламентируются СанПиН 2.4.4.3172-14.
ИП не нужно получать заключение МЧС для оформления лицензии, но в процессе работы важно соблюдать правила пожарной безопасности.
ИП не нужно получать заключение МЧС для оформления лицензии, но в процессе работы важно соблюдать правила пожарной безопасности.
Шаг 3. Арендуйте помещение
Для клуба робототехники нужно помещение площадью 40 кв. м, из которых 20–25 кв. м занимает учебный класс, остальное пространство — зона ожидания для родителей, ресепшн и санузел. В клубе может быть два класса, тогда нужно искать помещение 65–75 кв. м. Из мебели понадобятся столы, стулья, стеллажи.
Где лучше расположить клуб:
Критерии при выборе помещения:
Где лучше расположить клуб:
- в торговом центре, рядом с детской зоной;
- в школе, в вузе;
- в библиотеке;
- в бизнес-центре (1 этаж);
- в здании с отдельным входом.
Критерии при выборе помещения:
- Наличие или возможность установки видеонаблюдения, высокоскоростного интернета.
- Этажность: 1–2 этаж (не цоколь и не подвал).
- Обязательно наличие окон, вентиляции.
- Благоприятно соседство со школами, детскими садами, торговыми центрами, жилыми кварталами.
- Транспортная доступность.
Шаг 4. Наймите и обучите преподавателей
Найти преподавателей, пожалуй, самая сложная задача. Мы столкнулись с тем, что профессиональные педагоги не обладают необходимым уровнем технических знаний, а ИТ-специалисты не имеют опыта работы с детьми. Именно здесь наиболее важна поддержка головной компании.
Для того чтобы найти преподавателя, нужно разместить объявление о вакансии, провести собеседование с кандидатами, обучить выбранного специалиста по работе с конкретным оборудованием. Некоторые франчайзеры, в том числе и мы, помогают подобрать и обучить персонал. У нас есть специальные курсы для будущих преподавателей робоклубов, которые, кстати, может пройти любой желающий бесплатно.
Для того чтобы найти преподавателя, нужно разместить объявление о вакансии, провести собеседование с кандидатами, обучить выбранного специалиста по работе с конкретным оборудованием. Некоторые франчайзеры, в том числе и мы, помогают подобрать и обучить персонал. У нас есть специальные курсы для будущих преподавателей робоклубов, которые, кстати, может пройти любой желающий бесплатно.
Павел Фролов
основатель компании «Роббо»
Для начала работы с детьми у педагога должны быть:
- справка об отсутствии судимости;
- санитарная книжка;
- диплом о педагогическом образовании или сертификат о курсах переподготовки с квалификацией «преподаватель».
Шаг 5. Запустите рекламу
Рекламу будущего клуба можно начинать с момента регистрации предприятия. Общие затраты на маркетинг на старте — 300 тыс. рублей на 3 месяца. Затем — от 20 тыс. рублей в месяц. Главный принцип: помните, что ваши клиенты — не дети, а их родители. Поэтому рекламные сообщения должны быть адресованы им.
Офлайн-продвижение:
Oнлайн-продвижение:
Офлайн-продвижение:
- Не стоит пренебрегать собственным окружением (друзья, знакомые, соседи, родственники): так запускается «сарафанное» радио;
- Торговые центры (проведение мастер-классов и квестов);
- Школы, сады (информирование об открытии кружка, раздача листовок, проведение ознакомительных мастер-классов);
- Площадка клуба (наружная реклама и проведение мастер-классов и квестов);
- Окружение клуба и партнерство (размещение объявлений в районе клуба);
- Участие в городских тематических мероприятиях, посвященных детскому образованию и развитию, ярмарках, праздничных событиях.
Oнлайн-продвижение:
- Социальные сети: «ВКонтакте», Instagram, Facebook (SMM и таргетинговая реклама);
- Поисковики: Yandex, Google (контекстная реклама).
Примерный финансовый план
Затраты на открытие
- Регистрация и патент — от 35 тыс. рублей
- Паушальный взнос — от 150 до 300 тыс. рублей
- Оборудование класса на 8 учебных мест (ноутбуки, робототехнические конструкторы, 3D-принтер, 3D-ручки и т.д.) — около 530 тыс. рублей
- Аренда помещения — 20–32 тыс. рублей в месяц
- Ремонт, дизайн — 30 тыс. рублей
- Мебель — 35 тыс. рублей
- Рекламный бюджет на первый месяц — 100 тыс. рублей
Постоянные затраты (до 60% от выручки)
- Аренда — 20–32 тыс. рублей
- Фонд оплаты труда — 700–1000 рублей за занятие, 20–25 тыс. рублей в месяц (один преподаватель)
- Реклама — 20–30 тыс. рублей в месяц
- Роялти — 10–15 тыс. рублей в месяц
Окупаемость
- 120 детей в месяц — пропускная способность одного класса
- 3 тыс. рублей в месяц — средняя стоимость абонемента в месяц
- 360 тыс. рублей — максимальная выручка с одного класса в месяц
- от 150 до 290 тыс. рублей — прибыль с одного класса в месяц
- от 5 месяцев — окупаемость инвестиций в открытие
Резюме
На открытие кружка робототехники потребуется месяц (или больше, в зависимости от скорости получения лицензии) и в среднем 1 млн рублей первоначальных вложений. Как правило, кружок становится безубыточным с первого месяца работы. Окупаемость проекта зависит от количества привлеченных детей.
Основной доход приносят уроки в рамкой базовой программы для детей разных возрастных групп. Занятия в клубе могут посещать до 120 детей в месяц, при достижении этой цифры окупаемость проекта составит 5–6 месяцев. В небольших городах, где учеников будет меньше, окупаемость проекта составит около года. Дополнительный доход приносят мероприятия: выездные и клубные мастер-классы, соревнования, квесты для широкого круга участников. Они также выполняют рекламную роль: часто посетители таких мероприятий покупают абонемент.
При успешном старте первого кружка можно планировать развитие сети в своем городе или районе. Открывать следующие точки стоит за 3 км друг от друга. Расширять бизнес проще: регистрация есть, сарафанное радио работает, процедура запуска отработана и понятна. Даже преподавателей можно «делить» между точками. К примеру, около 15% наших франчайзи имеют по 2–3 кружка.
Сервисы и услуги для бизнеса в нашем B2B-магазине позволят избежать непредвиденных проблем на старте вашего дела.
Ольга Лисина