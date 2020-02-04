Как открыть детский клуб робототехники за 5 шагов

Рынок EdTech растет бурными темпами, ежегодно прибавляя 100–150%. Основные факторы роста — увеличение числа детей (всплеск рождаемости наблюдался в 2008–2016 годах) и усиление спроса на дополнительное образование в целом. Кроме этого, мы видим и переориентацию спроса: растет интерес к программам интеллектуального развития, к техническому образованию. И это логично: уже в недалеком будущем, когда всю монотонную работу будут делать роботы, самые перспективные и высокооплачиваемые профессии будут связаны с обслуживанием, ремонтом, созданием и программированием роботов.



Сегодня в России работает примерно две тысячи робототехнических кружков, но этого слишком мало для удовлетворения спроса. Основные участники рынка — сети школ «Роббо Клуб», «Лига роботов», «Роботрек», Start Junior. Есть еще больше десятка локальных сетей, в которых от 10 до 50 кружков. Мы ожидаем, что в течение ближайших пяти лет российский рынок EdTech вырастет в 10 раз.

