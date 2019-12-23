Как открыть свой цветочный магазин: 7 шагов

Конкуренция в цветочном бизнесе крайне высока. Но необходимо разделять конкуренцию в разных сегментах. Чаще всего клиенты там разные.



Основательница и шеф-флорист арт-студии «Подари» Ксения Самарина: «Мы разделяем цветочные магазины на масс-маркет (ларьки, павильоны) и авторскую флористику (цветочные лавки, студии). Работаем в сегменте авторской флористики, что накладывает более серьезные требования к исполнению букета или цветочной композиции. Но рынок с каждым годом меняется. Повышается культура потребления. Клиенты всё реже хотят купить букет в прозрачной упаковке с витрины или розы с блестками. Всё чаще они с удовольствием участвуют в сборке букета, предлагая те или иные цветы, и выбирают стильный формат упаковки».



Кроме того, по словам Ксении, последние пару лет значительно выросло количество индивидуальных флористов, работающих из дома и использующих домашний холодильник для хранения цветов. Такие флористы в основном работают на свой ближайший круг (родственники, близкие, друзья). Для них этого достаточно. Каждый из них делает небольшой объем букетов, но суммарно они составляют высокую конкуренцию. «И мы не против такой флористики, – отмечает Ксения. – Она поднимает уровень на рынке. Но очень важно, чтобы создаваемый ими продукт был высокого качества».

