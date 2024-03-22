Как открыть бизнес с нуля

Запустить собственное дело сложно, но вполне выполнимо. Главное — не рассчитывать на легкий путь. Даже самая перспективная идея требует тщательной подготовки и планирования.
В материале — как запустить бизнес с нуля с минимальными затратами финансов и времени, как выбрать нишу для предпринимательской деятельности, зачем нужен бизнес-план и где взять деньги на реализацию идеи.
Содержание
- С чего начать
- Выбор ниши
- Составление бизнес-плана
- Стартовый капитал
- ИП или ООО
- Режим налогообложения
- Регистрация бизнеса
С чего начать
На этапе запуска бизнеса важнее всего реалистичный подход. Коммерческая идея не обязательно должна быть уникальной, главное — умение развить ее и убедить других в её ценности.
Вот несколько ключевых моментов, с которых стоит начать:
- Оцените разницу между предпринимательством и работой по найму. Свой бизнес предлагает возможность значительно улучшить финансовое положение быстрее, чем карьера наемного сотрудника, и зачастую не требует огромных вложений.
- Задумайтесь о том, что вами движет. В предпринимательстве отношение к делу играет огромную роль. Стремление быстро заработать или избавиться от начальников — слабая мотивация в долгосрочной перспективе.
- Будьте организованными и целеустремленными. Успешные бизнесмены умеют планировать, рассчитывать риски и двигаться к своим целям, несмотря на препятствия. Желание преодолевать трудности и идти вперед важнее, чем деньги и связи.
Выбор ниши
В бизнесе нишей называют обособленный сегмент рынка с определенными конкурентными условиями. Правильно выбрать нишу — еще один фактор будущего успеха. У многих начинающих предпринимателей уже есть общая коммерческая идея, которая нуждается в оформлении. Но есть и те, кто готов выбрать любой перспективный вариант.
Исследования показывают, что наиболее востребованные на сегодня ниши — это онлайн-бизнес, розничная торговля и ИТ-сфера. Это направления, на которые можно ориентироваться.
Сделать выбор помогут ответы на следующие вопросы:
- Что именно вы умеете делать хорошо?
- Что вас мотивирует и вдохновляет?
- Чего не хватает вам и окружающим?
- Что вы делаете лучше, чем другие?
- Какой вы представляете свою целевую аудиторию?
- За что вам будут платить клиенты?
- Какой продукт и услугу вы хотите предложить?
Определив примерное направление деятельности, стоит исследовать выбранную нишу. В сети проводятся вебинары и тематические конференции, в которых вы можете поучаствовать. В крупных городах проводятся отраслевые встречи, которые тоже стоит посетить.
Возможности для бизнеса есть везде, но нужно внимательно изучать рынок, чтобы их найти. Отслеживайте и фиксируйте потребности и желания тех, кто вас окружает. Проявляйте активность в социальных сетях, тематических каналах в мессенджерах и на других площадках. Боли и проблемы людей — это потенциальная возможность предложить аудитории их решение.
Несколько экспертных советов по выбору ниши:
- Используйте связи, опыт работы, образование. Чем шире ваш круг общения, тем проще воспользоваться полезными знакомствами. Профессионалы в разных сферах всегда поделятся знаниями о специфике бизнеса.
- Оцените свои финансовые возможности. Амбициозность — ценное качество, но нельзя терять ощущения реальности. Первый проект необязательно делать масштабным и революционным. Главное, чтобы он был эффективным.
- Выбрав нишу, проанализируйте объем рынка. Учитывайте, что локальные и глобальные тренды постоянно меняются. Универсальных направлений, которые приносят доход при любом раскладе, крайне мало и при этом все они переполнены участниками.
- Спрос лучше всего отслеживать через специальные инструменты поисковых систем. Изучая динамику запросов, вы узнаете, какие тренды набирают популярность на текущий момент, а какие уже достигли пика и постепенно теряют позиции.
- Сужайте нишу и копайте в глубину. Изучайте целевую аудиторию, чтобы понять ее интересы и боли. Узкоспециализированные направления с упором на качество продуктов и услуг всегда находят своего потребителя.
Необязательно ограничиваться одним направлением. Никто не запрещает начинающему предпринимателю тестировать разные ниши, пока бизнес еще не запущен.
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Составление бизнес-плана
Чтобы открыть свое дело с нуля, понадобится четко продуманный план. Многие начинающие предприниматели недооценивают значение этого документа, полагая, что достаточно просто хранить все детали в голове. Но бизнес-план намного важнее, чем просто напоминание.
Этот документ — ваша подробная инструкция по реализации идеи в жизнь. Он помогает вам и вашей команде видеть четкую картину того, куда вы пошагово движетесь.
У плана есть и более конкретные цели:
- Привлечение инвестиций. У значительной части начинающих бизнесменов нет стартового капитала. Подробный бизнес-план продемонстрирует потенциальным инвесторам серьезность ваших намерений, поможет оценить перспективы и узнать сроки окупаемости.
- Получение господдержки. Если вы хотите воспользоваться поддержкой от государства, бизнес-план, причем составленный по определенным правилам, вам просто необходим. Специальная комиссия оценит социальную значимость проекта и его налоговый потенциал.
- Получение кредита. Банковским организациям важно, чтобы заемные средства были возвращены полностью и в срок. Сотрудники внимательно изучат финансовые перспективы проекта — для этого им потребуется детальный бизнес-план.
- Обозначение стратегических целей. Долгосрочный план развития требуется прежде всего самой компании. Документ поможет выявить уязвимые места и уделить максимум внимания сильным сторонам проекта.
- Построение алгоритма. В плане построение бизнеса разбивается на отдельные этапы — выполнять задачу пошагово гораздо проще.
Есть разные виды бизнес-планов в зависимости от назначения этого документа. Существует универсальная формула, которой можно придерживаться:
- Резюме: краткий обзор вашего проекта. Именно это чаще всего читают инвесторы, чтобы понять основную идею.
- Описание отрасли, товаров и услуг: что вы предлагаете и в какой сфере работаете.
- Информация о производстве и структуре компании: как устроены ваши процессы и организация работы.
- Маркетинговый план: как вы собираетесь привлекать клиентов и продвигать свои товары или услуги.
- Финансовые расчеты: ваши бюджеты, ожидаемые доходы и расходы.
- Анализ рентабельности и окупаемости: когда и как ваш проект начнет приносить прибыль.
- Риски и гарантии: что может пойти не так и как вы собираетесь это исправлять.
В приложении к плану можно добавить все технические расчеты, графики, таблицы и другие детали, которые помогут лучше понять ваш проект.
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Стартовый капитал
Ключевой вопрос для любого стартапа — финансовый. Открыть бизнес совсем без вложений не получится. Каждый предприниматель решает вопрос стартового капитала в индивидуальном порядке. Здесь нет универсальных решений.
Многое зависит от вида бизнеса. Для открытия онлайн-магазина на готовой площадке достаточно минимальных вложений.
Предприниматель закупает небольшую партию товара и реализует ее, на выручку покупает партию побольше и так далее. Постепенно магазин расширяется, как и его ассортимент.
Однако такой вариант подходит не для всех направлений. Открыть кофейню или салон красоты «по частям» не получится.
Где взять капитал на запуск бизнеса? Есть несколько популярных вариантов:
- Использовать накопления. Речь не о «подушке безопасности», а именно о свободных активах. Можно продать резервную недвижимость или транспорт, которым вы не пользуетесь. Это вариант для тех, кто принципиально не желает использовать заемные средства.
- Привлечь партнеров. Опытные предприниматели не советуют начинать вести дело с близкими друзьями и родственниками, однако нужен человек, которому вы можете доверять. Партнеру нужно доказать, что ваш проект выгоднее и креативнее других.
- Найти инвесторов. Есть организации, которые занимаются инвестированием в стартапы. Инвесторы предоставляют средства под небольшой процент, но могут потребовать долю в готовом бизнесе.
- Воспользоваться краудфандингом. Это платформы по сбору народных средств. Нужно зарегистрироваться на такой площадке и создать предложение, которое понравится потенциальным участникам. Заодно проверите, насколько интересен ваш проект аудитории.
- Получить субсидии. В субъектах Российской Федерации действуют поощрительные программы для начинающих бизнесменов. Условия получения субсидий разные, но в любом случае финансирование доступно только на конкурсной основе. Все решают перспективная идея и грамотный план.
- Взять кредит в банке. Самое простое решение, но банку понадобятся доказательства вашей платежеспособности и документальное обоснование рентабельности проекта. Наличие залога и/или поручителей существенно повышает шансы на положительное решение.
Привлечение кредитных средств требует тщательных расчетов. До запуска сложно оценить доходность, но показатели должны быть предельно близки к реальной картине. Проблемы с выплатой кредита — совсем не та ситуация, в которой хочется оказаться начинающему бизнесмену.
ИП или ООО
Все, кто открывает бизнес, выбирают организационно-правовую форму будущей компании. Начинающим предпринимателям доступны два варианта — ИП или ООО. Первый вариант подходит тем, кто собирается работать самостоятельно, ООО — тем, кто планирует делать бизнес с партнерами. У каждого формата есть свои особенности, плюсы и минусы.
Отличия организационных структур по ключевым вопросам представлены в таблице:
|Критерии сравнения
|ИП
|ООО
|Ответственность
|В случае банкротства собственник отвечает личными активами перед кредиторами
|Ответственность по кредитам распространяется преимущественно на уставной капитал
|Количество учредителей
|Соучредителей нет
|До 50 физических и юридических лиц
|Расчетный счет
|Не обязателен
|Обязателен
|Виды деятельности
|Есть ограничения
|Нет ограничений
|Регистрация юридического адреса
|По месту прописки предпринимателя
|В любом регионе, где у учредителя есть помещение
|Уплата налогов
|Выплачивается после получения уведомления
|Самостоятельные расчеты с подачей декларации
|Бухгалтерская отчетность
|Сдавать не обязательно
|Вести и предоставлять обязательно
|Выручка
|Можно свободно распоряжаться выручкой
|Учредитель распоряжается только дивидендами
|Регистрация компании
|По паспорту
|Нужен пакет документов
|Уставной капитал
|Не требуется
|Не менее 10 тыс. руб.
|Продажа и переоформление
|Не продается и не переоформляется
|Можно продавать и переписывать на других
|Ликвидация
|Занимает 5 дней
|Процесс ликвидации занимает 6 месяцев
|Штрафы
|Выписываются ФЗ
|Выписываются юрлицам
В числе основных плюсов ООО — неограниченный выбор видов деятельности, возможность работать с партнерами, ограниченная уставным капиталом ответственность.
Минусы — обязательный бухучет, высокие штрафы и длительный процесс ликвидации.
Преимущества ИП: простая регистрация, не нужен уставной капитал, свободное обращение с доходами, быстрая ликвидация.
Минусы: полная финансовая и имущественная ответственность по долгам, страховые и пенсионные взносы.
Режим налогообложения
Бизнесменам доступны три вида налогообложения:
- Общая система налогообложения (ОСНО). Применяется по умолчанию ко всем гражданам. ИП, выбрав такую систему, платит НДС, НДФЛ и имущественный налог. ООО платит НДС и налог на прибыль.
- Упрощенная система налогообложения (УСН). Более простые расчеты, уплата 6% с дохода или от 5 до 15% разницы между доходами и расходами.
- ЕСХН. Специальный режим для предпринимателей, занятых в сфере сельского хозяйства.
Существует также патентный режим, доступный только ИП. Используется для ограниченных видов деятельности.
Регистрация бизнеса
Как открыть ООО:
- Придумать наименование. Запрещено использовать запатентованные имена, содержащие названия государств и государственных органов.
- Внести уставной капитал в виде денег, имущества либо ценных бумаг.
- Указать юридический адрес. Помещение может быть как жилым, так и нежилым.
- Указать виды деятельности из списка ОКВЭД. Как правило, учредители указывают не более пяти кодов.
- Составить учредительный договор по определенной форме.
- Разработать устав, по которому будет работать компания.
- Подать заявку на регистрацию с установленным списком документов.
Документы можно подавать через МФЦ, ФНС (в офисе или на сайте), через Госуслуги. При подаче документов онлайн госпошлина (4 тысячи рублей) не уплачивается. Заявка рассматривается в течение трех рабочих дней.
Если открываете ИП, устав и учредительный договор не понадобятся. Подать заявление можно онлайн (Госуслуги и сайт ФНС), через налоговую, МФЦ или нотариуса. Размер госпошлины — 800 рублей. При подаче документов онлайн она не уплачивается.
Фото на обложке: Jacob Lund /
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