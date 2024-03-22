Как открыть бизнес с нуля

В материале — как запустить бизнес с нуля с минимальными затратами финансов и времени, как выбрать нишу для предпринимательской деятельности, зачем нужен бизнес-план и где взять деньги на реализацию идеи.

Запустить собственное дело сложно, но вполне выполнимо. Главное — не рассчитывать на легкий путь. Даже самая перспективная идея требует тщательной подготовки и планирования.

Содержание

С чего начать

На этапе запуска бизнеса важнее всего реалистичный подход. Коммерческая идея не обязательно должна быть уникальной, главное — умение развить ее и убедить других в её ценности.

Вот несколько ключевых моментов, с которых стоит начать:

Оцените разницу между предпринимательством и работой по найму. Свой бизнес предлагает возможность значительно улучшить финансовое положение быстрее, чем карьера наемного сотрудника, и зачастую не требует огромных вложений.

Свой бизнес предлагает возможность значительно улучшить финансовое положение быстрее, чем карьера наемного сотрудника, и зачастую не требует огромных вложений. Задумайтесь о том, что вами движет. В предпринимательстве отношение к делу играет огромную роль. Стремление быстро заработать или избавиться от начальников — слабая мотивация в долгосрочной перспективе.

В предпринимательстве отношение к делу играет огромную роль. Стремление быстро заработать или избавиться от начальников — слабая мотивация в долгосрочной перспективе. Будьте организованными и целеустремленными. Успешные бизнесмены умеют планировать, рассчитывать риски и двигаться к своим целям, несмотря на препятствия. Желание преодолевать трудности и идти вперед важнее, чем деньги и связи.

Выбор ниши

В бизнесе нишей называют обособленный сегмент рынка с определенными конкурентными условиями. Правильно выбрать нишу — еще один фактор будущего успеха. У многих начинающих предпринимателей уже есть общая коммерческая идея, которая нуждается в оформлении. Но есть и те, кто готов выбрать любой перспективный вариант.

Исследования показывают, что наиболее востребованные на сегодня ниши — это онлайн-бизнес, розничная торговля и ИТ-сфера. Это направления, на которые можно ориентироваться.

Сделать выбор помогут ответы на следующие вопросы:

Что именно вы умеете делать хорошо?

Что вас мотивирует и вдохновляет?

Чего не хватает вам и окружающим?

Что вы делаете лучше, чем другие?

Какой вы представляете свою целевую аудиторию?

За что вам будут платить клиенты?

Какой продукт и услугу вы хотите предложить?

Определив примерное направление деятельности, стоит исследовать выбранную нишу. В сети проводятся вебинары и тематические конференции, в которых вы можете поучаствовать. В крупных городах проводятся отраслевые встречи, которые тоже стоит посетить.

Возможности для бизнеса есть везде, но нужно внимательно изучать рынок, чтобы их найти. Отслеживайте и фиксируйте потребности и желания тех, кто вас окружает. Проявляйте активность в социальных сетях, тематических каналах в мессенджерах и на других площадках. Боли и проблемы людей — это потенциальная возможность предложить аудитории их решение.

Несколько экспертных советов по выбору ниши:

Используйте связи, опыт работы, образование. Чем шире ваш круг общения, тем проще воспользоваться полезными знакомствами. Профессионалы в разных сферах всегда поделятся знаниями о специфике бизнеса.

Чем шире ваш круг общения, тем проще воспользоваться полезными знакомствами. Профессионалы в разных сферах всегда поделятся знаниями о специфике бизнеса. Оцените свои финансовые возможности. Амбициозность — ценное качество, но нельзя терять ощущения реальности. Первый проект необязательно делать масштабным и революционным. Главное, чтобы он был эффективным.

Амбициозность — ценное качество, но нельзя терять ощущения реальности. Первый проект необязательно делать масштабным и революционным. Главное, чтобы он был эффективным. Выбрав нишу, проанализируйте объем рынка. Учитывайте, что локальные и глобальные тренды постоянно меняются. Универсальных направлений, которые приносят доход при любом раскладе, крайне мало и при этом все они переполнены участниками.

Учитывайте, что локальные и глобальные тренды постоянно меняются. Универсальных направлений, которые приносят доход при любом раскладе, крайне мало и при этом все они переполнены участниками. Спрос лучше всего отслеживать через специальные инструменты поисковых систем. Изучая динамику запросов, вы узнаете, какие тренды набирают популярность на текущий момент, а какие уже достигли пика и постепенно теряют позиции.

Изучая динамику запросов, вы узнаете, какие тренды набирают популярность на текущий момент, а какие уже достигли пика и постепенно теряют позиции. Сужайте нишу и копайте в глубину. Изучайте целевую аудиторию, чтобы понять ее интересы и боли. Узкоспециализированные направления с упором на качество продуктов и услуг всегда находят своего потребителя.

Необязательно ограничиваться одним направлением. Никто не запрещает начинающему предпринимателю тестировать разные ниши, пока бизнес еще не запущен.

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Составление бизнес-плана

Чтобы открыть свое дело с нуля, понадобится четко продуманный план. Многие начинающие предприниматели недооценивают значение этого документа, полагая, что достаточно просто хранить все детали в голове. Но бизнес-план намного важнее, чем просто напоминание.

Этот документ — ваша подробная инструкция по реализации идеи в жизнь. Он помогает вам и вашей команде видеть четкую картину того, куда вы пошагово движетесь.

У плана есть и более конкретные цели:

Привлечение инвестиций. У значительной части начинающих бизнесменов нет стартового капитала. Подробный бизнес-план продемонстрирует потенциальным инвесторам серьезность ваших намерений, поможет оценить перспективы и узнать сроки окупаемости.

У значительной части начинающих бизнесменов нет стартового капитала. Подробный бизнес-план продемонстрирует потенциальным инвесторам серьезность ваших намерений, поможет оценить перспективы и узнать сроки окупаемости. Получение господдержки. Если вы хотите воспользоваться поддержкой от государства, бизнес-план, причем составленный по определенным правилам, вам просто необходим. Специальная комиссия оценит социальную значимость проекта и его налоговый потенциал.

Если вы хотите воспользоваться поддержкой от государства, бизнес-план, причем составленный по определенным правилам, вам просто необходим. Специальная комиссия оценит социальную значимость проекта и его налоговый потенциал. Получение кредита. Банковским организациям важно, чтобы заемные средства были возвращены полностью и в срок. Сотрудники внимательно изучат финансовые перспективы проекта — для этого им потребуется детальный бизнес-план.

Банковским организациям важно, чтобы заемные средства были возвращены полностью и в срок. Сотрудники внимательно изучат финансовые перспективы проекта — для этого им потребуется детальный бизнес-план. Обозначение стратегических целей. Долгосрочный план развития требуется прежде всего самой компании. Документ поможет выявить уязвимые места и уделить максимум внимания сильным сторонам проекта.

Долгосрочный план развития требуется прежде всего самой компании. Документ поможет выявить уязвимые места и уделить максимум внимания сильным сторонам проекта. Построение алгоритма. В плане построение бизнеса разбивается на отдельные этапы — выполнять задачу пошагово гораздо проще.

Есть разные виды бизнес-планов в зависимости от назначения этого документа. Существует универсальная формула, которой можно придерживаться:

Резюме: краткий обзор вашего проекта. Именно это чаще всего читают инвесторы, чтобы понять основную идею.

краткий обзор вашего проекта. Именно это чаще всего читают инвесторы, чтобы понять основную идею. Описание отрасли, товаров и услуг: что вы предлагаете и в какой сфере работаете.

что вы предлагаете и в какой сфере работаете. Информация о производстве и структуре компании: как устроены ваши процессы и организация работы.

как устроены ваши процессы и организация работы. Маркетинговый план: как вы собираетесь привлекать клиентов и продвигать свои товары или услуги.

как вы собираетесь привлекать клиентов и продвигать свои товары или услуги. Финансовые расчеты: ваши бюджеты, ожидаемые доходы и расходы.

ваши бюджеты, ожидаемые доходы и расходы. Анализ рентабельности и окупаемости: когда и как ваш проект начнет приносить прибыль.

когда и как ваш проект начнет приносить прибыль. Риски и гарантии: что может пойти не так и как вы собираетесь это исправлять.

В приложении к плану можно добавить все технические расчеты, графики, таблицы и другие детали, которые помогут лучше понять ваш проект.

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Стартовый капитал

Ключевой вопрос для любого стартапа — финансовый. Открыть бизнес совсем без вложений не получится. Каждый предприниматель решает вопрос стартового капитала в индивидуальном порядке. Здесь нет универсальных решений.

Многое зависит от вида бизнеса. Для открытия онлайн-магазина на готовой площадке достаточно минимальных вложений.

Предприниматель закупает небольшую партию товара и реализует ее, на выручку покупает партию побольше и так далее. Постепенно магазин расширяется, как и его ассортимент.

Однако такой вариант подходит не для всех направлений. Открыть кофейню или салон красоты «по частям» не получится.

Где взять капитал на запуск бизнеса? Есть несколько популярных вариантов:

Использовать накопления. Речь не о «подушке безопасности», а именно о свободных активах. Можно продать резервную недвижимость или транспорт, которым вы не пользуетесь. Это вариант для тех, кто принципиально не желает использовать заемные средства.

Речь не о «подушке безопасности», а именно о свободных активах. Можно продать резервную недвижимость или транспорт, которым вы не пользуетесь. Это вариант для тех, кто принципиально не желает использовать заемные средства. Привлечь партнеров. Опытные предприниматели не советуют начинать вести дело с близкими друзьями и родственниками, однако нужен человек, которому вы можете доверять. Партнеру нужно доказать, что ваш проект выгоднее и креативнее других.

Опытные предприниматели не советуют начинать вести дело с близкими друзьями и родственниками, однако нужен человек, которому вы можете доверять. Партнеру нужно доказать, что ваш проект выгоднее и креативнее других. Найти инвесторов. Есть организации, которые занимаются инвестированием в стартапы. Инвесторы предоставляют средства под небольшой процент, но могут потребовать долю в готовом бизнесе.

Есть организации, которые занимаются инвестированием в стартапы. Инвесторы предоставляют средства под небольшой процент, но могут потребовать долю в готовом бизнесе. Воспользоваться краудфандингом. Это платформы по сбору народных средств. Нужно зарегистрироваться на такой площадке и создать предложение, которое понравится потенциальным участникам. Заодно проверите, насколько интересен ваш проект аудитории.

Это платформы по сбору народных средств. Нужно зарегистрироваться на такой площадке и создать предложение, которое понравится потенциальным участникам. Заодно проверите, насколько интересен ваш проект аудитории. Получить субсидии. В субъектах Российской Федерации действуют поощрительные программы для начинающих бизнесменов. Условия получения субсидий разные, но в любом случае финансирование доступно только на конкурсной основе. Все решают перспективная идея и грамотный план.

В субъектах Российской Федерации действуют поощрительные программы для начинающих бизнесменов. Условия получения субсидий разные, но в любом случае финансирование доступно только на конкурсной основе. Все решают перспективная идея и грамотный план. Взять кредит в банке. Самое простое решение, но банку понадобятся доказательства вашей платежеспособности и документальное обоснование рентабельности проекта. Наличие залога и/или поручителей существенно повышает шансы на положительное решение.

Привлечение кредитных средств требует тщательных расчетов. До запуска сложно оценить доходность, но показатели должны быть предельно близки к реальной картине. Проблемы с выплатой кредита — совсем не та ситуация, в которой хочется оказаться начинающему бизнесмену.

ИП или ООО

Все, кто открывает бизнес, выбирают организационно-правовую форму будущей компании. Начинающим предпринимателям доступны два варианта — ИП или ООО. Первый вариант подходит тем, кто собирается работать самостоятельно, ООО — тем, кто планирует делать бизнес с партнерами. У каждого формата есть свои особенности, плюсы и минусы.

Отличия организационных структур по ключевым вопросам представлены в таблице:

Критерии сравнения ИП ООО Ответственность В случае банкротства собственник отвечает личными активами перед кредиторами Ответственность по кредитам распространяется преимущественно на уставной капитал Количество учредителей Соучредителей нет До 50 физических и юридических лиц Расчетный счет Не обязателен Обязателен Виды деятельности Есть ограничения Нет ограничений Регистрация юридического адреса По месту прописки предпринимателя В любом регионе, где у учредителя есть помещение Уплата налогов Выплачивается после получения уведомления Самостоятельные расчеты с подачей декларации Бухгалтерская отчетность Сдавать не обязательно Вести и предоставлять обязательно Выручка Можно свободно распоряжаться выручкой Учредитель распоряжается только дивидендами Регистрация компании По паспорту Нужен пакет документов Уставной капитал Не требуется Не менее 10 тыс. руб. Продажа и переоформление Не продается и не переоформляется Можно продавать и переписывать на других Ликвидация Занимает 5 дней Процесс ликвидации занимает 6 месяцев Штрафы Выписываются ФЗ Выписываются юрлицам

В числе основных плюсов ООО — неограниченный выбор видов деятельности, возможность работать с партнерами, ограниченная уставным капиталом ответственность.

Минусы — обязательный бухучет, высокие штрафы и длительный процесс ликвидации.

Преимущества ИП: простая регистрация, не нужен уставной капитал, свободное обращение с доходами, быстрая ликвидация.

Минусы: полная финансовая и имущественная ответственность по долгам, страховые и пенсионные взносы.

Режим налогообложения

Бизнесменам доступны три вида налогообложения:

Общая система налогообложения (ОСНО). Применяется по умолчанию ко всем гражданам. ИП, выбрав такую систему, платит НДС, НДФЛ и имущественный налог. ООО платит НДС и налог на прибыль.

Применяется по умолчанию ко всем гражданам. ИП, выбрав такую систему, платит НДС, НДФЛ и имущественный налог. ООО платит НДС и налог на прибыль. Упрощенная система налогообложения (УСН). Более простые расчеты, уплата 6% с дохода или от 5 до 15% разницы между доходами и расходами.

Более простые расчеты, уплата 6% с дохода или от 5 до 15% разницы между доходами и расходами. ЕСХН. Специальный режим для предпринимателей, занятых в сфере сельского хозяйства.

Существует также патентный режим, доступный только ИП. Используется для ограниченных видов деятельности.

Регистрация бизнеса

Как открыть ООО:

Придумать наименование. Запрещено использовать запатентованные имена, содержащие названия государств и государственных органов. Внести уставной капитал в виде денег, имущества либо ценных бумаг. Указать юридический адрес. Помещение может быть как жилым, так и нежилым. Указать виды деятельности из списка ОКВЭД. Как правило, учредители указывают не более пяти кодов. Составить учредительный договор по определенной форме. Разработать устав, по которому будет работать компания. Подать заявку на регистрацию с установленным списком документов.

Документы можно подавать через МФЦ, ФНС (в офисе или на сайте), через Госуслуги. При подаче документов онлайн госпошлина (4 тысячи рублей) не уплачивается. Заявка рассматривается в течение трех рабочих дней.

Если открываете ИП, устав и учредительный договор не понадобятся. Подать заявление можно онлайн (Госуслуги и сайт ФНС), через налоговую, МФЦ или нотариуса. Размер госпошлины — 800 рублей. При подаче документов онлайн она не уплачивается.

Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock