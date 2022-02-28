7 шагов, которые помогут сделать цветочный магазин прибыльным бизнесом

Открытие цветочного магазина — идея, которая вдохновляет многих. Невысокий стартовый капитал и быстрая окупаемость делают этот бизнес привлекательным для начинающих предпринимателей. Но первое, с чем сталкиваются владельцы нового салона, — сезонные простои. Как их нивелировать и сделать этот бизнес рентабельным, расскажет Дмитрий Туркан, флорист, основатель школы флористики Turcan School и «Цветочного Бюро Turcan».

Флористика — одна из отраслей, в которой скачки спроса в течение года могут различаться в несколько раз. Пик продаж приходится на 8 марта, далее по популярности следуют 14 февраля, 1 сентября, День матери (последнее воскресенье ноября) и 9 мая. Спрос перед Новым годом может сильно отличаться в разных салонах. А спад продаж приходится на лето. К каждому из этих периодов стоит готовиться заранее.

Содержание:

1. Открывайте салон осенью

Два худших периода для открытия цветочного магазина — начало лета и начало марта. В первом случае вы попадаете на «мертвый сезон» и сильно оттягиваете момент выхода на окупаемость. Во втором — можете не успеть подготовиться к самому выгодному празднику и упустите возможность заработать.

Осень — спокойный период с постепенно возрастающим спросом к Новому году и дальнейшей чередой праздников. У вас будет время, чтобы скоординировать работу команды, наладить поставки, запустить рекламу и начать собирать базу клиентов.

2. Создавайте сезонное предложение

Это не только ассортимент цветов, но и сопутствующие товары, предметы декора, внешнее и внутреннее оформление салона. Так, например, декабрь для одних цветочных магазинов становится пиковым месяцем, а для других — временем простоя. Продажи в этот период зависят в первую очередь от того, насколько владелец умеет подстраиваться под сезонный спрос.

Спрос на обычные букеты падает. Зато композиции для новогоднего стола, рождественские венки, еловые ветви, эксклюзивные елочные игрушки, фигуры для наружного украшения дома и сада актуальны в этот период.

Композиции для новогоднего и рождественского стола

Летом, в «мертвый сезон», стоит сделать акцент на свадебной тематике, поскольку количество бракосочетаний резко возрастает. Букеты невесты, венки, бутоньерки, цветочные корзины для молодоженов пользуются повышенным спросом.

Церковные праздники, а в особенности Пасха, также могут быть периодами роста продаж, если вы создадите соответствующее предложение.

3. Ведите клиентскую базу

Это самый действенный инструмент удержания клиентов и стимулирования повторных продаж. Он дает возможность сделать бизнес более предсказуемым, прогнозировать доходы и расходы.

Собирайте как можно больше информации о клиентах: семейное положение, даты рождения членов семьи, возраст детей. Это поможет выявить наибольшее количество точек касания, чтобы сделать клиенту персональное предложение. Например, скидку на букет первоклассника.

Также вы можете напомнить о предстоящих малоизвестных праздниках: предложить поздравить супругу с Днем семьи, любви и верности или с профессиональным праздником. В базу можно вносить информацию о предпочтениях клиента и отправлять напоминание, если в продажу поступили его любимые цветы по сниженной цене.

Ведение клиентской базы позволяет вводить бонусную систему оплаты, которая стимулирует на повторные покупки и увеличивает средний чек.

Чтобы оптимизировать процесс создания клиентской базы, можно пользоваться приложениями для ведения бизнеса. Например, «Мой склад» и Posiflora.

4. Расширяйте перечень услуг

Доход флориста не обязательно должен ограничиваться продажей букетов частным лицам. Вы также можете предлагать абонементы на оформление ресторанов, клиник, гостиниц, корпоративное обслуживание, оформление свадеб, выставок, городских мероприятий, услуги по озеленению интерьеров.

Перечень услуг будет зависеть от размера команды. Если ваш штат состоит из основателя/директора/главного флориста в одном лице и 2-3 помощников, то остановитесь на изделиях, которые можете подготовить в салоне. Например, цветочная подписка для частных лиц или корпоративных клиентов, по которой вы будете доставлять букеты с определенной периодичностью домой или в офис.

Если хотите работать с отелями и ресторанами, то предлагайте не просто услуги по озеленению или созданию букетов, но и сервис по поддержанию их в свежем состоянии. Это станет вашим конкурентным преимуществом и избавит владельцев от лишних хлопот.

При выезде на оформления необходимо рассчитать человеческий ресурс, чтобы работа салона не прекращалась на этот период. Создайте базу контактов фрилансеров, которых сможете привлекать для разовых крупных заказов или в период праздничного ажиотажа.

Моя команда состоит всего из четырех человек, поэтому во время масштабных работ я привлекаю дополнительных флористов.

В прошлом году я попробовал новый формат, который сразу стал пользоваться большим спросом: создание инсталляций для декора интерьера из сухого природного материала. Такие работы можно изготавливать прямо в салоне, если позволяет пространство, а потом монтировать на объекте. Подобный декор будет уместно смотреться в лофт-пространствах, дизайнерских и интерьерных салонах, ресторанах, загородных домах. Сухие травы и растения позволяют создавать композиции, которые будут украшать интерьер долгие месяцы.

Декор из сухого природного материала

Это может стать дополнительным направлением в работе, которое не требует такой быстрой сборки, как композиции с живыми растениями, и поможет частично не зависеть от поставок импортных цветов.

5. Сокращайте издержки

Цветы — скоропортящийся товар. До 15 % срезанных цветов остаются нереализованными и подлежат списанию. Задача владельца салона — сделать этот показатель минимальным.

Начинающие флористы часто мечтают наладить прямые поставки цветов от зарубежных фермеров. Хотя качество цветка напрямую с плантации может быть выше, но обычно это не только не сокращает расходы — но и, наоборот, обходится дороже закупки через посредников на оптовых базах.

Издержки можно сократить, изучая рынок и грамотно программируя закупку цветов. Анализ данных по предыдущему году, месяцу, неделе поможет сделать точечные закупки, которые будут продаваться почти без остатков. Вести учет этих данных также можно в приложениях вроде «Мой склад», Posiflora, 1C.

Узнайте у поставщиков нюансы возврата брака и проверяйте поставку цветов сразу при получении. Это поможет избежать некачественного товара.

Прием поставки

Сделайте возможность предзаказа для клиентов перед праздниками. Так вы сможете лучше спрогнозировать объем закупки в предпраздничные дни, а покупатели гарантированно получат тот букет, который хотели. Это особенно актуально в текущем году, так как из-за подорожания газа в Европе многие теплицы в Голландии начали закрываться, что может привести к дефициту цветов на 8 марта.

6. Отслеживайте тренды

Тренды во флористике меняются почти так же быстро, как и в мире моды. Развитие социальных сетей позволяет трендмейкерам запускать волну популярности определенного дизайна или товара, и ее практически моментально подхватывают во всем мире.

Помимо быстро проходящих трендов существуют долгосрочные устойчивые тенденции. В последние годы возрос спрос на эко-дизайн. Он может выражаться в отказе от пластиковой упаковки, использовании природных материалов, «диком» стиле букетов.

Лучший способ проследить за изменениями в цветочной индустрии — посещать самые важные события не только в мире флористики, но и в дизайне, оформлении, event-сфере. Среди самых значимых событий выставка Christmasworld, которая ежегодно проходит во Франкфурте-на-Майне в конце января, выставка IPM ESSEN, которая также проводится в январе, международная выставка FlowersExpo в Москве и другие цветочные фестивали по всему миру.

7. Переходите в онлайн

По данным BusinesStat: «Продажи срезанных цветов в России в 2020 г. составили 1,58 млрд шт, что на 9,9% ниже, чем годом ранее. Торговля цветами оказалась одной из отраслей, наиболее пострадавших в условиях первой волны пандемии коронавируса. После введения режима самоизоляции большая часть цветочных магазинов закрылась. В несколько менее жестких условиях оказались компании, которые ранее занимались развитием сервиса по доставке цветов, заказываемых онлайн».

Фактически, поток клиентов из офлайн-магазинов перетек в онлайн, тем самым увеличив доход интернет-салонов. Аналитики DataInsight утверждают, что за три месяца самоизоляции интернет-магазинами начали пользоваться не менее 10 млн человек. И большая их часть продолжила покупки онлайн после снятия ограничений.

Онлайн-формат помогает не ограничиваться ближайшим микрорайоном, а работать на весь город, а также сократить расходы на аренду и уменьшить процент списания за счет того, что нет необходимости создавать витрину готовых букетов.

Часто предприниматели делают ошибку, пытаясь запустить онлайн-салон в одиночку. Но ведение такого бизнеса требует компетенций в электронной коммерции. Настройка и автоматизация заказов на сайте, настройка рекламы, создание качественных фотографий, обработка запросов, контроль закупок — чтобы перейти от разовых заказов к прогнозируемому растущему доходу, нужно делегировать эти работы.

Также для онлайн-салонов важна возможность привлечь дополнительных сотрудников на время пиковых праздничных периодов.

Еще одна возможность продавать букеты онлайн — это сайты-агрегаторы, на которых выставляются букеты разных салонов. Агрегаторы рекламируют товар в поисковиках, а продавец платит процент с продажи. Размещение на таких сайтах обычно бесплатное.

Продавать букеты только через агрегаторы — не лучшая идея, так как нет возможности прогнозировать доход и создавать базу клиентов. Однако это может быть хорошей возможностью дополнительного оборота.

В целом, несмотря на ограничения и сложности с поставками цветов, флористика остается прибыльным бизнесом, в который можно зайти в 2022 году с небольшими вложениями. Для этого необходимо:

Проанализировать рынок;

Составить бизнес-план;

Оформить ООО или ИП;

Получить необходимые документы для открытия цветочного магазина;

Выбрать и обустроить помещение для салона либо для мастерской, если вы продаете исключительно через интернет;

Приобрести оборудование;

Найти поставщиков;

Определиться с ассортиментом цветов;

Определиться с логистикой;

Нанять сотрудников;

Определить каналы продвижения;

Открыться.

Фото: предоставлены автором.