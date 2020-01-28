Сотрудник с нужными «скиллами»: эти правила помогут выделить его среди сотни кандидатов
Открывая вакансию, важно понимать, каков ваш идеальный соискатель. Конечно, он должен быть профессионалом, но зачастую этого недостаточно. Так, ваш будущий сотрудник должен суметь вжиться в коллектив, быть коммуникабельным, ответственным и легко справляться с неудачами. Поэтому среди множества кандидатов стоит больше внимания уделить тем, у кого лучше развиты soft skills.
Оксана Павлюк, основатель маркетингового агентства Textum, рассказывает, как найти сотрудника с нужными soft skills.
Ахмед Бин Байат, бизнесмен и государственный деятель, внесший значительный вклад в трансформацию Дубая, в недавнем интервью на YouTube сказал: «Лидер должен быть львом, и члены его команды также должны быть львами, чтобы они могли следовать за ним. Поэтому ты всегда должен находить сильных людей и окружать себя ими».
Чтобы компания была известной и успешной, руководитель не должен окружать себя слабыми людьми. Они не могут помочь в развитии бизнеса и часто становятся причиной провалов в проектах.
Только когда члены вашей команды сильнее и лучше вас, компания становится заметной, создает инновационные продукты и открывает новые рынки — «голубые океаны». Но как найти сильных и эффективных сотрудников?
Какой сотрудник нужен компании?
Первые два года работы маркетингового агентства я искала специалистов без четкого понимания, кто мне нужен. Это приводило к текучке кадров и приходилось тратить больше времени на обработку резюме и собеседования.
Но когда я для себя определила, каким важными «мягкими навыками» должны обладать специалисты агентства, и добавила их в описание вакансии, квалифицированные кадры потянулись сами.
Из опыта могу сказать, что некоторые пробелы в hard skills легко нивелируются способностью построить хорошую коммуникацию с клиентами и коллегами и готовностью брать ответственность за результат.
Сильный специалист, у которого есть только его мнение, порой менее эффективен, чем другие. Со временем обладатель hard skills перестает развиваться и в штыки воспринимает нововведения. В этом случае он становится бесполезным для компании.
Создайте благоприятные условия работы и укажите их в вакансии
Чтобы лучшие из лучших специалистов хотели работать в вашем агентстве, нужно описать, почему специалист должен захотеть работать именно у вас. И это не только уровень заработной платы.
Из опыта скажу, что многих моих специалистов удерживают интересные проекты, в которых они максимально проявляют свои способности, серьезные задачи, возможность обучения и комфортная атмосфера в коллективе.
Пропишите ценности и принципы компании на официальном сайте. Те люди, которым они близки, обязательно заинтересуются возможностью работать именно у вас.
Время — самый ценный ресурс, и никто не захочет вкладывать его просто так. Позаботьтесь о том, чтобы ваши сотрудники всегда получали больше – как в материальном, так и моральном смысле.
Подумайте дважды перед тем, как составить текст вакансии. Возможно, правильно заполненное объявление с указанием необходимых soft skills и условий работы поможет сэкономить время и силы на поиске эффективных работников. Ведь многие кандидаты отсеются сами собой.
Внимательно читайте резюме
Как выглядит резюме. Если оно оформлено красиво, структурировано, нет переизбытка информации — это говорит о том, что кандидат уже ответственно подошел к поиску работы. Такие резюме легко делаются в любом конструкторе, например, в SweetCV.
Грамотность. Так как мы преимущественно ищем кандидатов на должность копирайтера, люди должны по умолчанию писать без ошибок.
Примеры работы. Обычно их добавляют в резюме ссылками или сразу текстом. Вот пример.
Почему я смотрю резюме как бы с конца? Потому что, если примеры «не айс», значит, опыт работы и навыки надуманные и на самом деле автор не умеет всего того, что указал.
Опыт работы и навыки. Это не главный для меня пункт в резюме, так как кандидаты часто сильно преувеличивают свои навыки и способности.
Личные качества. Для меня важно, чтобы копирайтер был ответственным, стремился к развитию, был готов отвечать за свои действия. И если эти soft skills указаны в резюме, то я на нем точно задержусь.
Личная встреча и собеседование
Это, конечно, очень важный этап при поиске специалиста. Такие ресурсы, как Performia, рекомендуют во время собеседования задавать вопросы кандидатам относительно их компетенций, достижений и рекомендаций со стороны работодателя.
Но я считаю, что это неполный список. Вот что я считаю важным,
- Коммуникационные навыки кандидата. Насколько специалист свободно себя ведет, умеет ли хорошо формулировать мысли, общителен ли.
- Способности к самоорганизации, уровень продуктивности. Наверняка каждый руководитель хочет, чтобы на него работали специалисты, которые не дергали бы по пустякам вроде «а как мне установить программу?» На большинство подобных вопросов есть ответы в интернете.
- Источники информации и стремление к самосовершенствованию. Этот вопрос позволит узнать не только то, насколько кандидат стремится к саморазвитию, но и каковы его hard skills. Если он не знает, где по его области есть экспертная информация, то вряд ли обладает нужными компетенциями.
- Управленческие навыки. Особенно важны, если вам необходим специалист на руководящую должность.
- Позитивное мышление. Важно, чтобы в будущем специалист не выгорал из-за неудач. Люди, которые позитивно настроены, становятся источником энергии для окружающих и обычно более эффективны в работе.
Положительные ответы на вышеперечисленные пункты — верные признаки того, что сотрудник сможет быстро влиться в коллектив, эффективно взаимодействовать с другими и будет непрерывно повышать свой уровень.
Даем тестовое задание
Здесь все просто: подготовьте тестовое исходя из уровня кандидата. Чем круче соискатель — тем более высокое материальное вознаграждение ему необходимо и тем сложнее должно быть задание для проверки его компетенций. Обязательно определите дедлайн.
Ответственный кандидат всегда предупредит, если не успевает вовремя сдать работу. А с теми, кто не предупредил и не выполнил ТЗ, лучше сразу попрощаться (конечно, если предварительно соискатель дал согласие на тестовое при собеседовании).
По итогам собеседования и проверки тестового задания, как правило, уже становится понятно, подходит ли вам кандидат. И если правильно выстроить процесс поиска сотрудников, увеличиваются шансы на формирование сильной команды и снижение текучки, а значит, на создание качественного и востребованного продукта.
Люди и взаимодействие важнее процессов и инструментов
Я на 100% солидарна с Agile-манифестом в том, что люди и взаимодействие важнее инструментов и процессов внутри компании. Особенно если это сфера IT.
С сильной командой вы сможете быстро реагировать на изменения внутренней и внешней среды, выстроите хорошую коммуникацию с клиентами и потребителями, создадите продукт с WOW-эффектом.
Как получить максимум?
- Определите, какими soft skills должен обладать специалист, и укажите их в тексте вакансии. Сотрудники, у которых развиты мягкие навыки, положительно реагируют на изменения внутри компании, непрерывно развиваются, готовы к новым идеям и мотивированы к их реализации.
- Создавайте благоприятные условия работы и доносите ценности и принципы компании другим.
- Изучите резюме. По его оформлению и содержанию оцените hard и soft skills кандидата.
- На личной встрече убедитесь, что кандидат коммуникабелен, самостоятелен, инициативен, позитивен, обладает нужными hard skills.
- Дайте тестовое задание и обратите внимание на пунктуальность и ответственность кандидата.
Изображения в тексте предоставлены автором
Фото на обложке: Pixel-Shot/Shutterstock
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