«С сотрудником USA Today я обменялся контактами на пляже». Сооснователь Prisma, Capture и Dasha.AI Арам Харди — о запуске стартапов и международном пиаре

— В 2018 году вы с Алексеем вышли из Prisma. Почему?



— Нет ничего сложнее в сфере стартапов, чем сделать востребованную социальную сеть. Эта идея захватила нас. Ты как будто бросаешь вызов самому себе, и он побуждает оставить все другие проекты и выполнить эту конкретную задачу. После Prisma мы начали делать мессенджер Capture. Это был 2018 год, а в 2019 я уже вышел из проекта.



— За что ты отвечал в Capture и почему так быстро покинул проект?



— Моей задачей были маркетинг и публикации. На момент выхода я уже сделал многое для продвижения проекта: когда ушел, метрики росли. Для себя понял, что неважно, на какой стадии находится твой стартап: если ты чувствуешь усталость, то должен дать себе возможность отключиться и отдохнуть. Мое негативное состояние сказывается, в первую очередь, на моей команде и продукте в целом. Лучше потерять неделю, зато потом продуктивность будет расти.



— Сейчас ты работаешь над новым стартапом?



— Да, делаю стартап в сфере AI, B2B, SaaS. Проект называется Dasha AI. На данный момент это лучший Voice AI на международном рынке, который проходит ограниченный тест Тьюринга: 98% людей, которые говорили с Дашей, так и не поняли, что это искусственный интеллект. Мы привлекли $2 миллиона посевных инвестиций.



Еще я пишу книгу про жизнь стартапов, журналистику и продвижение в СМИ. Она будет на русском языке и для русских предпринимателей, технологических журналистов и пиарщиков. Я хочу рассказать именно про разницу работы стартапов здесь и в Америке, про подходы к продвижению, к общению. Еще иногда читаю курсы в различных вузах как приглашенный гость, рассказываю про международный пиар и его особенности.



— Ты из раза в раз вкладываешь силы в новый проект, а потом выходишь на этапе роста. У тебя есть стратегия и понимание, куда ты хочешь развиваться?



— Многие люди считают меня пиарщиком, но, в первую очередь, я все-таки IT-предприниматель, а международный пиар — лишь один из инструментов, который помогает мне в достижении поставленных целей в стартапе. В 50 лет мне хотелось бы заниматься своим любимым делом и тратить на это в пять раз меньше часов, чем я трачу сейчас. Хотелось бы уделять больше времени семье. Я, кстати, уже сильно в этом продвинулся. C взрослением понимаешь, что стартап — это такая штука, движение внутри которой никогда не утихнет. Тут по-другому не бывает, а тебе нужно находить время для близких, потому что потом эти минуты уже не вернешь.

