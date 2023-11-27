Как масштабировать IT-команду без привлечения специалистов в штат

Однако, решение проблемы есть — платформа SkillStaff с самой широкой базой специалистов из ведущих IT-компаний, созданная Александром Хачияном и Никитой Шабашкевичем. Разбираемся, как она работает и кому подходит.

О нехватке IT-специалистов в России говорят уже не первый год. Так, в 2022 году со сложностями в поиске работников этого профиля столкнулись более половины российских работодателей, на закрытие вакансий у них уходило свыше трех месяцев, хотя раньше срок составлял не больше двух. Получается, компании тратят время и ресурсы на формирование IT-команд вместо того, чтобы направить усилия на разработку новых продуктов и масштабирование.

О платформе

SkillStaff — B2B-маркетплейс с крупнейшим каталогом специалистов IT-компаний. Сервис позволяет найти сотрудников и привлечь их на конкретный проект или задачи по модели аутстаффинга.

Что такое аутстаффинг

Главная особенность аутстафа — быстрое усиление команды в IT-подразделении и решение вопроса с нехваткой специалистов на проектах. Компании прибегают к расширению штата сотрудников, если хотят в короткий срок увеличить текущую долю на рынке, отстроиться от конкурентов или внедрить цифровизацию.

Аутстаффинг снижает издержки, увеличивает количество сотрудников без трудоустройства в штат, привлекает специалистов с необходимыми компании навыками. Расширение пула IT-специалистов поможет достичь запланированных показателей, одновременно закрыть краткосрочные проекты или проверить новые гипотезы.

Александр Хачиян, сооснователь SkillStaff

Направление IT-аутстаффинга последние 10 лет активно развивается, проседание было в 2022 году, но уже в середине 2023-го мы видим стремительное возвращение спроса. Драйверами становятся сложность подбора квалифицированных специалистов, кадровый голод, ограничения по бюджету на ФОТ и бюджетирование кадровых отделов (бюджет на аутстаф проще согласовать, чем на увеличение штатного персонала). Существенную роль играет и готовность бизнеса к развитию продуктов и инвестированию в новые проекты.

Аутстаф позволяет привлечь в команду специалиста, сопоставимого по квалификации и мотивации со штатным сотрудником, и тем самым становится привлекательным каналом для масштабирования продуктовых команд. Аутстафферы растят свою экспертизу на стороне клиента и, в отличие от классического аутсорса, больше погружены в задачи и процессы компании и команды, что сказывается на их заинтересованности и результате.

История компании

В начале 2024 года платформе SkillStaff исполнится три года, хотя ее история началась еще в 2015-м. Тогда один из сооснователей компании Александр Хачиян решил создать собственный проект — AWG.

AWG — IT-интегратор, помогающий бизнесу развиваться с помощью технологий. Компания разрабатывает и внедряет сложные проекты, опираясь на экспертизу и современные техники и подходы.

В 2017 году к компании присоединился Никита Шабашкевич. До прихода в AWG он занимал руководящие должности в Leroy Merlin и «Спортмастере» и на тот момент обладал многолетней экспертизой в сферах IT, электронной коммерции и аналитики. Направление IT-аутстафа подсказали AWG постоянные клиенты, такие как Leroy Merlin, «Альфа-Банк», «Банк Открытие», «М.Видео-Эльдорадо», Simple Wine, которые обращались за помощью в поиске IT-специалистов.

Сначала AWG предоставляла IT-профессионалов по традиционной модели — из своего штата, но запросы заказчиков кратно росли, а компании не хватало ресурсов закрыть все потребности. Так появилась идея разработки отдельной платформы для поиска специалистов IT-сферы по модели аутстаффинга — SkillStaff.

Большой вклад в развитие сервиса внесла исполнительный директор SkillStaff Полина Беляцкая. До разработки платформы она три с половиной года работала аутстаффером в AWG на проекте Leroy Merlin. Практический опыт погружения в работу аутстаффера позволил ей лучше понять потребности бизнеса и в 2020 году принять участие в создании MVP SkillStaff.

SkillStaff — первый полноценный маркетплейс для поиска IT-профессионалов с обширным функционалом и встроенным документооборотом. За первый год проект подключил к работе 1300 специалистов, 90 IT-агентств, а клиентами стали около 40 компаний.

Никита Шабашкевич, сооcнователь SkillStaff

Одна из основных болей бизнеса — нехватка качественных IT-кадров. Тендерные процедуры — процесс длительный и затратный. Нередко компании сталкиваются с ситуацией, когда нужно оперативно масштабировать команду, но у выбранных ранее поставщиков нет нужных специалистов, тогда приходится заново проводить закупку, тратить драгоценное время и дополнительные бюджеты.

Возник вопрос, где найти ресурс на поставку такого объема специалистов. Мы поставили амбициозную задачу — сделать платформу, связывающую обычно конкурирующие IT-компании, и лидировать этот процесс.

Создание B2B-маркетплейса заняло около года: проработка концепции, разработка самой платформы, проработка юридических аспектов, дизайн, поиск первых поставщиков. Со старта проекта AWG инвестировала в SkillStaff более 100 млн рублей.



Сейчас видно, что платформа дала дополнительный стимул для развития рынка IT-услуг по модели аутстафа. В основном с нами работает крупный бизнес, но есть и перспективные стартапы, усиливающие IT-команды через платформу. А IT-агентства зарабатывают дополнительно от 1 до 50 млн рублей в год, работая с платформой.

Сейчас у SkillStaff более 80 клиентов, которые представляют банковскую и телекоммуникационную сферы, ритейл, а также интернет-компании и экосистемы. С заявками на подбор специалистов чаще всего обращается крупный и средний бизнес, в частности руководители проектов, IT-директора и HR-служба. Платформа еженедельно обновляется и улучшается для максимального удобства пользователей.

Преимущества платформы

Широкий выбор

SkillStaff предоставляет самый большой открытый каталог сотрудников IT-компаний. На сегодняшний день в базе платформы более восьми тысяч специалистов из более 300 IT-компаний. IT-компаниям выгодно сотрудничать со SkillStaff: их специалисты получают возможность работать на крупных проектах, быстро расти и совершенствовать навыки, поэтому количество анкет на маркетплейсе постоянно растет.

На SkillStaff пользователь выбирает специалиста релевантной квалификации и опыта в зависимости от потребностей и задач. Каталог специалистов включает более 90 специализаций, связанных с разработкой IT-проектов — от аналитиков до DevOps, Data Scientist и других. Если кандидат не подойдет или не сработается с командой клиента, SkillStaff предложит другого специалиста с таким же опытом и навыками без дополнительный оплаты: заказчик должен оплатить только отработанное специалистом время.

SkillStaff также предлагает не только отдельных специалистов, но и сработанные команды для решения задач бизнеса.

Надежность

SkillStaff тщательно проверяет IT-компании, предоставляющие специалистов в аренду. Каждая организация проходит юридическую проверку и подписывает договор. Только после этого резюме специалистов появляются в открытом доступе и могут участвовать в процессах подбора кандидатов на вакансии клиентов.

IT-компании самостоятельно устанавливают цены на специалистов, SkillStaff предоставляет инструменты для аренды IT-профессионалов и является одним из работающих каналов продаж для IT-компаний.

Клиент также заключает договор, NDA и размещает требования к специалисту самостоятельно или с помощью менеджера SkillStaff. Отклик IT-компании с потенциальным кандидатом тщательно проверяется на соответствие запросу клиента и предлагается заказчику. Сотрудники SkillStaff полностью ведут клиента и поставщика весь цикл взаимодействия с платформой, согласовывают отчетность и производят документооборот.

Летом 2023 года платформа SkillStaff была добавлена в реестр российского программного обеспечения. Включение в реестр означает, что маркетплейс для поиска IT-профессионалов по модели аутстаффинга соответствует всем требованиям российского законодательства, не содержит уязвимостей и не зависит от иностранных компаний. Клиенты SkillStaff получают дополнительные гарантии надежности платформы. Кроме того, включение в реестр ПО дает возможность госкомпаниям эффективно и быстро привлекать IT-ресурсы и закрывать потребности.

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Скорость

Сотрудничество со SkillStaff позволяет закрыть потребность бизнеса в дополнительных IT-ресурсах в срок от 48 часов. Это время включает подбор подходящих резюме вместе с персональным менеджером, проведение собеседований и утверждение специалистов. Общее время вывода сотрудника на проект зависит от сложности технического задания, скорости согласований и количества этапов собеседования.

Иногда позиции удается закрыть даже быстрее, как, например, было в случае крупнейшего ресторанного холдинга «Тануки». После успешного поиска PHP-разработчиков компания подала заявку на дизайнера. Персональные менеджеры SkillStaff нашли подходящие резюме, организовали собеседования и утвердили специалиста в рекордные сроки — в течение одного рабочего дня. Такое быстрое решение задачи — в том числе заслуга клиента, который оперативно давал обратную связь и предоставлял календарь для собеседований день в день.

Удобство

Единый формат договоров с заказчиками и исполнителями, «единое окно» к широкому каталогу IT-профессионалов и многоуровневая фильтрация для ускорения поиска упрощают процесс подбора специалистов.

Клиент заключает один договор с сервисом и выбирает подходящего специалиста для проекта самостоятельно или с помощью персонального менеджера. По итогам месяца SkillStaff формирует один счет и один акт за всех привлеченных специалистов. Такой встроенный документооборот помогает избежать бумажной волокиты и экономит ресурсы: отсутствие взаимодействия со множеством подрядчиков освобождает время для решения других задач.

Прозрачная ценовая политика

Использование платформы бесплатно. Клиент платит только за отработанное специалистом время на проекте, до аренды сервис не берет никакой комиссии. Маркетплейс предоставляет открытый каталог специалистов с указанием цены за час работы, которая впоследствии не меняется. Все расчеты согласовываются в личном кабинете заказчика.

Результаты работы со SkillStaff

SkillStaff постоянно расширяет как каталог специалистов IT-компаний, сотрудничающих с платформой, так и количество команд, работающих над проектами. Сервис решает задачи любой сложности с учетом пожеланий, требований и возможностей клиента.

Полина Беляцкая, исполнительный директор SkillStaff

Когда мы создавали платформу, думали о необходимости удобного пространства для сотрудничества бизнеса и IT-компаний. Было важно построить процессы так, чтобы работа была комфортной и быстрой для обеих сторон. И нам удалось это сделать. Чтобы найти специалистов на проекты, обычно бизнесу нужно обращаться к нескольким IT-компаниям, выяснять, какие специалисты у них свободны, и узнавать ставки. Платформа позволяет клиентам прозрачно и через «одно окно» закрывать потребности в IT-кадрах, а нашим партнерам — проще выходить на крупные проекты.

Аудит мобильного приложения для Hoff

Российская сеть по продаже мебели и товаров для дома Hoff длительное время сотрудничает со SkillStaff. За время совместной работы на проекты клиента было привлечено более 20 специалистов, среди которых разработчики Android, iOS и Vue.js.

Первый контакт с платформой был связан с привлечением аутстаф-команды на аудит мобильного приложения. Мобильное приложение — перспективный канал продаж Hoff, и компания уделяет его развитию много времени. Встал вопрос о соответствии его технической части целевым планам развития компании.

Эксперты SkillStaff оценили ожидания клиента, сформировали целевой состав и структуру команды, согласовали бюджет и сроки. В соответствии с требованиями предложили несколько готовых, сработанных команд. В итоге согласовали команду из восьми специалистов: техлид iOS, техлид Android, техлид Bitrix, архитектор, аналитик, технический писатель, менеджер проекта и QA. Задачу закрыли за четыре рабочих дня.

Верстальщик за сутки для «Асконы»

Крупнейший производитель и ритейлер товаров для сна «Аскона» занимает 48% рынка в своем сегменте и продолжает расти. Компания сосредоточена на развитии омниканальности, и это требует постоянного расширения пула квалифицированных IT-сотрудников.

Первоначально ритейлер искал IT-аналитика с глубокой экспертизой в ритейле и e-commerce. Традиционно такие роли сложно закрываются из-за нехватки навыков и высокого спроса. Через пять дней, после отбора резюме и собеседований, команда SkillStaff нашла специалиста, который вышел на проект.

Успешное начало сотрудничества позволило SkillStaff эффективно продолжать работать с «Асконой». Позже компания прислала еще два запроса — на верстальщика и PHP-разработчика. Верстальщик присоединился к проекту уже через сутки, а позицию PHP-разработчика удалось закрыть в течение трех рабочих дней.

Специалист для запуска MVP

В SkillStaff обращаются не только крупные компании, но и стартапы. Облачная маркетинговая платформа Leadrive обратилась с запросом на специалиста для реализации прототипа нового продукта. Менеджер SkillStaff за короткий срок нашел аутстаффера, который присоединился к проекту и быстро выполнил задачу, несмотря на неполную форму занятости.

Чаще всего клиенты впервые приходят в SkillStaff с заявкой на одну позицию. Но после знакомства с платформой и эффективной работы с привлеченным сотрудником большинство из них возвращается с новыми задачами и проектами.

5 шагов, чтобы начать поиск специалистов

Уникальность SkillStaff — использование одной платформы и единого договора для всех аутстаф-специалистов, которых нанимают компании. Для подбора необходимого специалиста нужно сделать всего несколько шагов:

Заключить договор. До аренды специалиста договор не подразумевает никакой оплаты. Использование платформы также бесплатно, а ставки кандидатов в каталоге окончательные и не изменятся на период заявки. Клиент оформляет один договор, даже если привлекает к работе нескольких специалистов на разные проекты компании. Утвердить подходящие резюме, подобранные персональным менеджером SkillStaff и провести собеседования. Чем быстрее клиент дает обратную связь по отобранным резюме, тем быстрее происходит подбор наиболее релевантных IT-специалистов. Утвердить IT-специалиста и подписать дополнительное соглашение на период работ. Подключить IT-специалиста к команде компании, поставить задачи, проконтролировать результат. Персональный менеджер SkillStaff продолжает курировать проект, запрашивая обратную связь по работе специалиста. Произвести взаиморасчеты за работу специалистов в конце месяца. SkillStaff предоставляет полный комплект закрывающих документов, предварительно согласовав отчет в личном кабинете платформы.

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Фото на обложке: Product School / Unsplash