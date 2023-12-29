Импортозамещение, роботы и решения для здоровья: какие задачи решали сколковские стартапы в 2023 году

Рассказываем, как технологические стартапы способствуют развитию экономики и выводу на рынок продуктов для бизнеса на примере резидентов и получателей мер поддержки «Сколково».

Россия входит в число самых технологически развитых стран мира. Этот тезис подтверждают ежегодные российские и зарубежные исследования. Достигать высоких результатов по ряду технологий стране удается в том числе благодаря активной поддержке инновационных проектов.

Аэропорты, заводы и роботы

Решения компаний ИТ-кластера «Сколково» нашли применение в работе крупных российских предприятий, государственных и социальных учреждений. Так, стартап «НеоЛабс» создает платформу для аэропортов, которая в перспективе полностью обеспечит цифровой путь пассажира и будет сопровождать его с момента покупки билета до прибытия в аэропорт назначения.

В 2023 году решение «АИСТ» внедрили в аэропорты Владивостока и Южно-Сахалинска, а всего его используют уже более 35 воздушных гаваней России и СНГ. При этом доля рынка, занимаемая продуктами стартапа, превысила 40%. Умное сопровождение реализуется с помощью биометрических технологий. Программный комплекс предназначен для автоматизации досмотра документов и данных пассажиров в аэропорту при пересечении ими различных зон, контроля и учета местонахождения и статуса их багажа, работы различных систем регистрации на единой инфраструктуре.

Компания «ДАТА-ЦЕНТР Автоматика» внедрила в работу Абинского электрометаллургического завода систему управления и сквозного контроля производственных активов в ходе производства металлургической продукции.

Общий бюджет проекта превысил 400 млн рублей, из них сумма гранта «Сколково» в рамках национального проекта «Цифровая экономика» составила более 194 млн рублей.

В рамках проекта была построена новая инфраструктура, состоящая из современных отказоустойчивых серверов, систем хранения данных, средств резервного копирования, проложено более 10 км оптоволоконных линий. Внедрение системы позволило объединить в единый контур информационные системы всех цехов завода, организовать сбор и централизованное хранение данных о процессе производства продукции, минимизировать простои оборудования.

В новой обстановке стартапы получили ряд преимуществ на внутреннем рынке, о чем свидетельствует рост их выручки. Пермскому производителю роботов «Промобот» удалось нарастить оборот на 50% и выручить 220 млн рублей в 2023 году. Promobot — это сервисный робот, который умеет общаться с людьми, распознает лица, самостоятельно передвигается и не нуждается в контроле со стороны человека. Среди клиентов компании — учебные заведения, музеи, частный бизнес и государственные учреждения.

У «Сколково» 26 региональных операторов по всей России, которые помогают поддерживать и развивать стартапы в регионах. Чтобы получить доступ ко всем преференциям и сервисам «Сколково», технологическим предпринимателям не нужно переезжать в Москву — достаточно стать резидентом технопарка в своем регионе.

Компания прошла путь от небольшого стартапа до крупного игрока на рынке. Кроме того, «Промобот» популяризирует образование в области робототехники и экспортирует роботов по всему миру. В 2024 году компания «Промобот» также планирует продолжать рост, в том числе за счет выпуска новых продуктов.

Инвестиции в здоровье

Здравоохранение стало лидером по венчурным инвестициям в 2023 году, вложения в эту сферу, по данным компании Dsight, резидента «Сколково», составили $7,7 млн. Компании биомедицинского кластера смогли привлечь существенный объем финансирования на реализацию своих решений и показали, что инновационному бизнесу сегодня может помочь не только государство и крупные компании, но и рядовые граждане, а также фондовые площадки.

В списке крупнейших сделок лидирует сколковский резидент — платформа «Здоровье.ру». Компания привлекла 307 млн рублей от фонда Kama Flow и частных инвесторов венчурного клуба «Синдикат». Инвестиции помогут масштабировать решение, вовлечь миллионы людей с хроническими заболеваниями в ежедневную заботу о своем здоровье. Пациенты и их родственники получат удобный инструмент, который улучшает приверженность к лечению с помощью персонифицированных дневников здоровья, доступа к лечащему врачу и медицинским изделиям.

В 2023 году число резидентов «Сколково» приблизилось к четырем тысячам. Их прогнозная выручка по итогам года планируется на уровне 500–600 млрд рублей против 350 млрд в 2022 году. Объем инвестиций, привлеченных компаниями-резидентами в 2023 году, превысил 40 млрд рублей. Ими создано почти 85 тысяч рабочих мест.

Среди других сделок — стартап Osnova Tech, который создает уникальную продуктовую линейку сухих основ для напитков с учетом вкусовых предпочтений, привлек 180 млн рублей от бизнес-ангелов. Инвестиции помогут команде расширить географию присутствия на рынках стран Ближнего Востока и Африки, а также нарастить производственные мощности.

Разработчик Genetico провел первое в 2023 году IPO на Мосбирже, в рамках которого полностью разместил акции, собрав 178 млн рублей. Привлеченные средства планируется направить на развитие генетических сервисов в России, выход на зарубежные рынки, регистрацию собственных тест-систем, а также на создание препаратов для лечения орфанных заболеваний.

Кроме того, стартапы представили ряд решений, направленных на возвращение людям утраченных способностей. Компания «Косима» зарегистрировала спинальный нейропротез, который вернет пациентам после инсульта возможность двигаться.

Рост и развитие стартапов в том числе обеспечивает механизм бесшовного взаимодействия институтов развития в рамках группы ВЭБ.РФ. Например, в 2022–2023 годах стартапы «Сколково» получили дополнительное финансирование на 15,8 млрд рублей.

Устройство стимулирует структуры спинного мозга через специально разработанную электродную матрицу. Такой способ не имеет аналогов и может быть адаптирован для восстановления людей после спинномозговой травмы, а также детей с ДЦП. После проведенного курса реабилитации с применением устройства у более чем 80% пациентов сохраняется долгосрочный эффект, что ведет к снижению уровня инвалидизации и росту качества жизни.

Поиски стартапов были направлены и на создание доступной и точной экспресс-диагностики. Так, компания «Рапид Био» разработала экспресс-тест на ВИЧ четвертого поколения. Этот тест обеспечивает выявление ВИЧ-инфекции через одну–четыре недели после заражения. В процессе испытаний стало известно, что специфичность и чувствительность экспресс-теста достигают 100%, что исключает ложные результаты при соблюдении инструкций. Выпуск тестов осуществляется в Технопарке «Сколково», обеспечивая бесперебойное производство по доступной цене.

Инновации для транспорта

Предприятия энерготех- и промтех-кластеров активно разрабатывали и внедряли импортозамещающие инновационные решения. Компания «Априорные решения машин» («АРМ») представила локализованную на 95% линейку тяговых электроприводов для электропогрузчиков «Силант», а также коммунальной техники производства Чебоксарского завода силовых агрегатов.

Тяговые электроприводы компании «АРМ» используют вентильно-индукторные двигатели (ВИД) — современный тип электродвигателей, который в последние годы получает все большее распространение во всем мире за счет отсутствия в его составе постоянных магнитов и простой и надежной конструкции.

«Сколково» уделяет большое внимание профессиональному развитию как будущих, так и действующих предпринимателей и ученых. Об этом говорят результаты образовательной экосистемы, включающей гимназию и «Сколтех». Одним из наиболее ярких событий года стал проект студента гимназии Юрия Мельникова по переработке пластика «Ем полимер», который получил статус резидента «Сколково».

Разработчик решений для электротранспорта «Яблочков» совместно с учеными ИТМО представил первую в России систему беспроводной зарядки электротранспорта. Она не требует громоздких коннекторов, проводов, проста и безопасна в использовании. С помощью системы можно будет зарядить любой электротранспорт — от электромобиля до электробуса. Для этого требуется только припарковать транспортное средство. В перспективе технологию можно внедрить в городскую среду, например, на остановках общественного транспорта или паркингах.

Импортозамещающие решения резидентов были представлены и в автопроме. Компания НПП «Лосев» разработала светодиодный модуль головной оптики автомобилей.

Также «Сколково» проводит различные мероприятия для стартапов. Одно из масштабных — Startup Tour, который в 2023 году проходил в шести городах: Красноярске, Казани, Перми, Якутске, Байкальске и Великом Новгороде. На конкурсе было представлено более 800 проектов. После финалисты презентовали проекты на самой крупной в России и странах СНГ конференции технологических предпринимателей Startup Village. Всего в ней приняли участие больше девяти тысяч человек из 32 стран.

Решение было разработано менее чем за полгода по запросу автопроизводителей на реинжиниринг светодиодных модулей Hella в условиях санкций. НПП «Лосев» переработала продукт, добавив свои интеллектуальные решения и сохранив возможность быстро и легко его производить. При этом соблюдены все технические характеристики по международным стандартам. На модуль компания получила патент.

Прежде в производстве отечественных автомобилей проектирование оптики и электроники часто отдавалось в международные компании, которые в свою очередь закладывали в изделие свои патенты. Это привязывало автопроизводителя к поставщику и не давало возможности локализовать производство.

Крупные внедрения резидентов наглядно демонстрируют наличие в России собственных технологий, ряд из которых — сколковские. Меры поддержки и сервисы помогают замещать технологии, которые ушли с российского рынка, и внедрять их в различные отрасли бизнеса.

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