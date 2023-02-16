Запустили FoodTech-проект и сервис автомойки для АЗС: финалисты StartupDrive — об итогах участия в акселераторе

По итогам стартапам, которые представляют наибольший интерес для клиентов «Газпром нефти» из сегмента сбыта моторных топлив и бизнес-процессов самой компании, предложили сотрудничество. Достигнутыми результатами и дальнейшими планами участники акселератора поделились в демо-видео. Рассказываем о них подробнее.

В финал четвертой акселерационной программы StartupDrive от «Газпром нефти» вышли пять стартапов. В течение нескольких месяцев команды работали над проектами под руководством менторов, тестировали гипотезы, изучали клиентский спрос и интегрировали свои решения в продукты компании.

«АТИМО»

«АТИМО» автоматизирует процесс получения путевого листа для профессиональных водителей и транспортных компаний. MedTech-проект пришел в StartupDrive, чтобы масштабировать бизнес: решение компании может быть интересно 50 тысячам корпоративных клиентов, использующих цифровую платформу топливных сервисов «ОПТИ 24».

В своем решении «АТИМО» объединил поставщиков и потребителей услуг по оформлению путевых листов с помощью мобильного приложения: после регистрации в сервисе водитель приезжает в партнерскую точку, проходит медицинский осмотр на специальном терминале, а техник осматривает транспорт с помощью приложения. Весь процесс занимает пять минут.

После осмотра у медика и техника готовый путевой лист появляется в мобильном приложении. Его можно скачать и распечатать или предъявить сотруднику ГИБДД прямо с телефона.

Для удобства точки обслуживания партнеров «АТИМО» — сейчас их более 20 в Москве и Санкт-Петербурге — находятся в разных частях города. Найти их можно с помощью мобильного приложения агрегатора.

По итогам акселерационной программы «АТИМО» планирует открыть продажу продукта «Цифровой путевой лист» корпоративным клиентам «Газпромнефть — Региональные продажи». Если внедрение окажется успешным, стартап станет партнером.

«StartupDrive дал возможность оперативно проверить гипотезы и получить честную обратную связь. Благодаря открытому диалогу с командой акселератора участники программы понимают, что нужно предпринять, чтобы приблизиться к партнерству с крупной компанией, и что оно может дать», — поделился Валерий Гаевский, основатель «АТИМО».

Cargo.Run

Cargo.Run — это цифровая логистическая платформа с информацией о маршрутах по всей России, где сможет проехать грузовой транспорт с учетом габаритов. Сейчас к ней подключено более 80 транспортных компаний. Также стартап разработал топливный калькулятор, который подсказывает водителю, на какой заправке ему лучше всего остановиться, чтобы пополнить запас топлива, и в каком объеме.

В акселератор команда проекта шла, чтобы проверить, насколько новое решение будет востребовано клиентами сети АЗС «Газпромнефть». В ходе программы выяснилось, что топливный калькулятор поможет компании улучшить сервис для корпоративных клиентов и привлечь новых.

Тимур Каримов, генеральный директор Cargo.Run

У нас и сети АЗС «Газпромнефти» есть общий сегмент клиентов — транспортные компании. И в рамках акселератора нам было интересно протестировать гипотезу о создании успешной для обеих сторон коллаборации. Так и получилось: компания оценила наше решение, и сейчас мы вместе прорабатываем план по привлечению потенциальных клиентов.

Говоря об участии в StartupDrive, команда проекта высоко оценила взаимодействие с потенциальными партнерами, возможность получать обратную связь от бизнес-экспертов компании, а также удаленный формат работы, который экономит ресурсы и дает полностью сосредоточиться на проекте.

Anywash

В мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть» есть множество полезных сервисов: например, бонусный счет программы лояльности, онлайн-оплата топлива и кофе на заправках. В ходе акселератора к их числу добавилось решение от компании Anywash — крупного агрегатора сервисов для водителей.

Anywash представляет собой приложение для управления автопарком. В одном окне сосредоточены услуги по шиномонтажу, ремонту и мойке автомобилей, процессингу топлива. Сервис ежедневно использует около 15 тысяч авто.

В акселераторе команде стартапа предстояло протестировать b2c-агрегатор для автомоек в мобильном приложении сети АЗС «Газпромнефть» с ежемесячной аудиторией 2,5 млн человек. Одно из преимуществ подобного решения — возможность оплачивать мойку бонусами программы лояльности «Нам по пути».

На первом этапе внедрения в приложении будут доступны 400 моек, в течение года планируется увеличить доступное количество точек обслуживания до 800.

Андрей Сандак, основатель и операционный директор Anywash

Мы искали сильного индустриального партнера с развитой региональной сетью, глубоко погруженного в автомобильный сегмент, с амбициями создания автомобильной экосистемы и собственными продуктами в этой области — и нашли его. Сама программа StartupDrive отличается тем, что с участниками работают сильные трекеры, которые вовлечены в проблемы стартапа, а компания-организатор искренне заинтересована в взаимовыгодном сотрудничестве.

Qummy

Для сети АЗС «Газпромнефть», которая давно развивает нетопливные направления бизнеса, интересна сфера общественного питания: более 40% клиентов, заезжая заправиться, покупают разные товары, чаще всего — еду. Сеть партнерств «Газпромнефти» расширяется, и одно из решений для внедрения ресторанной кухни на АЗС предложил FoodTech-стартап Qummy.

Qummy — система автоматизации питания, которая позволяет доводить до готовности блюда уже на АЗС без участия поваров и кухни. На станцию продукция поступает замороженной с помощью запатентованной технологии умного льда — это математическая модель, которая при расчете глубины заморозки учитывает особенности каждого ингредиента в блюде.

Никита Козырев, руководитель отдела по сотрудничеству с АЗС в Qummy

Блюда готовят на нашем собственном производстве в Краснодаре под руководством шеф-повара с опытом работы в мишленовских ресторанах. Потом фасуют в контейнеры с уникальным QR-кодом. Этот код нужен для дальнейшего «приготовления» еды: контейнер помещают в умную печь, которая с помощью сканера считывает QR-код, понимает, какое перед ней блюдо, и запускает программу «доготовки».

На пяти АЗС в Краснодарском крае и Московской области клиенты уже могут попробовать блюда ресторанного уровня, «приготовленные» инновационным способом.

«Трекеры ускоряли процессы взаимодействия и контролировали договоренности. Дальше также планируем советоваться с ними для улучшения и оптимизации работы», — поделился впечатлениями от участия в StartupDrive Никита Козырев.

IMOT.IO

Сети АЗС «Газпромнефть» важно обеспечивать своим клиентам высокий уровень обслуживания, а для этого необходимо понимать, как персонал взаимодействует с ними: тон общения, ответы на вопросы и так далее. Сервисы речевой аналитики как раз помогают в этом.

В основе IMOT.IO — нейросеть, которая анализирует эмоции персонала во всех форматах коммуникации с клиентами: звонках, переписках, офлайне и Zoom — выявляет негатив и позитив и помогает в будущем корректировать манеру общения. Нейросеть обучена на основе большого количества разговоров разных людей с разными акцентами из разных сфер. Точность определения эмоций — 80%.

За время акселерационной программы IMOT.IO с помощью своего ИИ проанализировал более 85 тысяч минут разговоров персонала АЗС с клиентами.

Сергей Фомин, сооснователь IMOT.IO

В StartupDrive мы пришли, чтобы запустить пилот с сетью АЗС — это крупный известный топливный ритейлер, плюс наше решение могло бы быть полезным ему сразу в нескольких направлениях. В итоге мы успешно провели пилот по трем направлениям — колл-центр для физических и юридических лиц, АЗС — и взяли в работу четвертое — телемаркетинг. Кроме того, получили опыт общения с крупным заказчиком и смогли усовершенствовать нашу нейросеть так, чтобы ей не мешал шум на автозаправках.

Новый набор в пятую программу акселератора StartupDrive стартует через три месяца. Более точная информация появится позже, следить за новостями можно на сайте акселератора, а также во «ВКонтакте» и Telegram.

Фото на обложке: предоставлено пресс-службой «Газпром нефти»