$25 млн за три года. Как клуб из россиян и украинцев стал главным на планете по Dota 2

После этой победы «драконы» (дракон — маскот Team Spirit с момента ее основания в 2015 году) окончательно закрепились в ранге топовых составов по Dota 2, превратившись в знаменитостей. Тонкий в современных реалиях момент: CEO клуба — родом из Украины, а сама команда состоит из двух украинцев и трех россиян. Рассказываем, что и кто стоит за успехом Team Spirit.

Главный для всех дотеров турнир — по сути, аналог чемпионата мира под названием The International — выиграла в октябре в Сиэтле команда Team Spirit. Когда-то она называла себя российской, но после февраля 2022 года релоцировалась в Белград и стала международной.

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Первый триумф

Победа на чемпионате мира в Сиэтле стала для Team Spirit громкой, но не неожиданной. Что-то гораздо более невероятное произошло двумя годами раньше, когда едва подписанная «спиритами» команда по Dota 2 (на тот момент она называлась Yellow Submarine) выиграла в составе клуба свой первый чемпионский титул на The International 2021.

Team Spirit на International 2021

Эта победа принесла парням самые большие призовые в истории eSports — около $18,2 млн (или 1,3 млрд рублей по курсу на тот момент), а сам коллектив, безусловно, вошел в историю Dota 2, став второй командой из СНГ (после Natus Vincere в 2011 году), выигравшей чемпионат мира.

Подробнее об этой истории читайте в материале RB.RU

С 2021 года, находясь на волне успеха, команда стала активно прокачивать свой бренд, тратя деньги не только на буткемпы, зарплаты и трансферы, но и на развитие соцсетей и YouTube-канала. Клуб (в его состав входят команды по Counter-Strike 2, Dota 2 и Hearthstone) задумался о расширении инфраструктуры и снял гигантский четырехэтажный офис в Москве. А потом наступил февраль 2022 года.

Переезд в Сербию

Team Spirit — многонациональный проект, игроки и сотрудники имеют российские, украинские и белорусские корни. Так, основатель клуба Никита Чукалин родился в Днепропетровске, менеджер Руслана Берест — в Киеве. Игроки Мирослав Колпаков (Mira) и Илья Мулярчук (Yatoro) — тоже украинцы, причем последний родом из Бучи. В первые же дни военного конфликта Team Spirit выпустил заявление, в котором сообщил об отношении клуба к происходящему.

В марте 2022 года менеджмент клуба принял решение переехать в Белград. Релоцировались команды по Dota 2 и CS:GO, а также большая часть административного состава.

Команда в полном составе

«Это не значит, что мы покидаем Россию “хлопнув дверью”, однако для благополучия наших игроков и сотрудников это решение — абсолютная необходимость, — сообщил в интервью Escorenews Никита Чукалин, CEO Team Spirit. — Мы собираем самые сильные составы без оглядки на национальность игрока и без цели собрать команду под определенный флаг. Мы ассоциируем себя со всем русскоязычным киберспортивным сообществом и это никогда не изменится… Мы по-прежнему будем коммуницировать с аудиторией и производить контент на русском языке».

Политическая ситуация заметно отразилась на состоянии игроков. «Когда все началось с Украиной, я писал Мире (Мирославу Колпакову — прим. авт.), чтобы узнать, как он — его тогда не было с нами. Илья же был в стрессе, я видел, что он переживает, я плюс-минус старался его поддержать. По нему было видно, что он не играет во всю силу, это отвлекало его от игры, он был подавлен, я уверен», — вспоминал в интервью клубному YouTube-каналу Магомед Халилов (Collapse).

Летом 2023 года Федерация киберспорта Украины (UESF) включила в черный список Илью Yatoro Мулярчука и Мирослава Mira Колпакова за то, что они играют в одной команде с россиянами. Эти санкции означают, что Мулярчук и Колпаков не могут участвовать в турнирах, организованных UESF, а также не должны выезжать за пределы своей страны, пока действует военное положение.

Обжившись в Сербии, в августе 2022 года Team Spirit выигрывает мейджор в Техасе (PGL Arlington Major). На этом успехи команды заканчиваются: «драконы» с треском покидают чемпионат мира The International в Сингапуре, проиграв в первом же матче на вылет.

Позже менеджер Руслана Берест скажет, что команде не хватило времени на подготовку к турниру. «Мы приехали в Малайзию за 12 дней до начала турнира. Там устроили буткемп: сняли дом, завезли компы. Но не учли погодные условия. Регулярно случались грозы, нам выбивало щитки, не было света, и мы ездили играть в клуб. В итоге дни выпали, подготовка была смазана», — рассказывала Берест в интервью YouTube-каналу «Наша игра».

После неудачи на чемпионате мира украинец Мирослав Колпаков признался журналистам, что «потерял уверенность в себе». «Я не был уверен, что достаточно хорош, я сомневался в себе, — сообщил он изданию Oneesports. — Всем нашим парням пришлось покинуть родные страны. Больше всего это повлияло на Yatoro (Илью Мулярчука — прим. авт.) и меня, но каким-то образом нам удалось через это пройти».

Как устроена команда

Киберспортивные эксперты часто подчеркивают: Team Spirit сильна не просто своим командным духом, ее игроки чертовски хороши индивидуально. Однако в 2022 году стало понятно, что пришло время перемен: команду заметно потряхивало, ее игра стагнировала, атмосфера внутри накалилась.

«Я собираю именно команду, умею компоновать людей в паззл. И я против стерильности. Говорить в команде могут все, главное, чтобы люди умели вовремя замолчать. И чтобы была системная иерархия и доверие. В Доте достаточно тяжелых людей. Если есть токсик в команде, то нужен человек, который будет всю эту атмосферу разряжать… У нас эта проблема тянулась очень долго и все участвующие игроки пытались ее разрешить. Спустя год поняли, что проблема остается», — спустя несколько месяцев рассказал о сложившейся ситуации Дмитрий Белов, менеджер Team Spirit, ответственный за скаутинг.

В декабре 2022 года руководство клуба объявило о том, что состав покидает Александр Хертек (TorontoTokyo), один из самых образованных (три курса факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ) и одновременно самых непростых в плане характера игроков Team Spirit. На его место после кропотливых поисков взяли Дениса Сигитова (LarI).

Чемпионский состав Team Spirit

Ярослав Найденов (Miposhka), 26 лет

Капитан Team Spirit — самый опытный игрок в команде и при этом скромняга каких поискать. «С ним легко», — говорят про Ярослава другие дотеры. Он не попадает в скандалы, всю жизнь встречается с одной девушкой (сам признавался журналистам), и подписчиков в соцсетях у него меньше, чем у тиммейтов.

Найденов родился в маленьком городке под Челябинском, как и многие киберспортсмены, долгое время разрывался между игрой и учебой, терял мотивацию, переживал депрессию. Важную роль в его карьере сыграл Дмитрий Белов (Korb3n), менеджер Team Spirit, который разглядел в нем талант и сначала позвал в Team Empire, а позже предложил стать частью «спиритов». Теперь Ярослав называет Белова «вторым батей», а тот считает Мипошку «лучшей долгосрочной инвестицией».

Магомед Халилов (Collapse), 21 год

Халилов родом из Дагестана, в школе на уроках хореографии он учился танцевать лезгинку, и после победы на The International 2021 превратился в самого популярного спортсмена республики, подвинув чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Отец Магомеда, врач и заведующий поликлиникой, долго не мог понять увлечения сына киберспортом и даже ездил вместе с ним в Москву общаться с менеджерами Team Spirit, когда те пригласили Коллапса играть за клуб. В итоге его убедили позволить сыну окончательно уйти в киберспорт. До этого Халилов успел поступить в медицинский вуз, но потом взял академический отпуск, чтобы полностью сосредоточиться на игре в Dota 2.

Имидж Коллапсу после первого чемпионства подпортила история расставания с беременной подругой, превратившаяся в скандал со взаимными публичными обвинениями. Сам Магомед признавался журналистам, что самый тяжелый разговор с менеджером команды был у него именно про девушку.

Мирослав Колпаков (Mira), 24 года

В Колпакова сначала не очень верили, он провисал по уровню своей игры на фоне остальных парней, но быстро наверстал упущенное. У самого элегантного игрока Team Spirit, обладающего эффектной внешностью, множество фанаток, и спортсмена регулярно одолевают просьбами завести страницу на OnlyFans.

Украинец начал играть в Доту в 12 лет, в компьютерном клубе недалеко от школы. Родители были против: резали компьютерные провода и отбирали мышки. Мира поступил в университет в Варшаве, но бросил его, выбрав гейминг. У Колпакова два младших брата и сестра, которые, как он надеется, не будут связаны с киберспортом. В 2022 году его семье пришлось покинуть Украину.

Илья Мулярчук (Yatoro), 20 лет

Самый молодой игрок в Team Spirit выглядит порой как суперзлодей Бэйн из «Бэтмена». Он начал играть в Доту в восемь лет, часто пропускал уроки, а десятый класс прогулял почти полностью — было не до учебы. Купив в магазине пустой школьный аттестат, Илья аккуратно проставил там себе оценки, чтобы родители не отобрали компьютер.

Парень подумывал стать журналистом или криминалистом, но в итоге поступил на заочку на факультет геологии. Геолога из него тоже не вышло — в 17 лет Мулярчук дебютировал в составе Team Spirit, спустя несколько месяцев выиграл чемпионат мира и стал миллионером.

В 2022 году у него наступил один из самых тяжелых периодов в жизни — его семья оставалась в Буче, куда в феврале вошли российские войска. «Было ощущение, что земля уходит из-под ног. Помню, я просто сидел на улице и все время курил. Я понимал, что мои родные в горячей точке, и хотел их оттуда скорее вытащить. Но они решили остаться там», — рассказывал позднее Илья.

Денис Сигитов (Larl), 21 год

Экс-студент Новосибирского университета экономики и управления — в прошлом игрок BetBoom Team и молодежного состава Virtus.pro. Пришел на позицию мидера, заняв место ушедшего из команды Александра Хертека.

«Мне написали в личку, сказали, есть вариант попробоваться в новой команде, я был не против», — скромно вспоминал Денис в первом интервью в качестве игрока Team Spirit. Сразу после того, как Денис надел майку Team Spirit, на него обрушилась волна хейта — фанаты команды считали, что неудачи «драконов» на турнирах связаны с приходом новичка. Впрочем, длилось это недолго — до первой крупной победы на Riyadh Masters 2023 в июле, откуда Team Spirit увезла $5 млн.

Подписание Сигитова стало единственным кадровым изменением в команде за два года. Дмитрий Белов встроил сибиряка в уже готовый механизм и потуже закрутил гайки в плане дисциплины. Режим, сборы, регулярные медицинские обследования — все это, возможно, было подсмотрено у профессиональных клубов в большом спорте, учитывая, что Белов неравнодушен к футболу.

«Команды в СНГ — мы, 9Pandas, BetBoom и Virtus.pro — это совершенно разные истории с точки зрения структуры и своего формата. У “панд” есть что-то рок-н-ролльное, у Spirit — чистая база в плане спортивной составляющей. Команда по максимуму приближена к традиционному спорту, — рассказывал Дмитрий Белов в интервью YouTube-каналу “Наша игра”. — У нас всегда стабильно играются “паблики” (режим игры, в котором команды составляются из случайных игроков — Прим. авт.), нельзя отказаться от них.

В Team Spirit не то чтобы все друзья, но приятели. У нас нет деления на группы. Нужно быть в команде. Как бы ты ни ненавидел боулинг, если у твоего тиммейта день рождения, ты должен поехать в боулинг на 2-3 часа».

Кто управляет Team Spirit

Никита Чукалин (Cheshir), CEO

«Люблю старое аниме, киберспорт и кроссовки ASICS, не люблю лук, общественный транспорт и проигрывать», — сообщает в своем телеграм-канале Никита Чукалин, возможно, один из самых загадочных гендиректоров eSports-команд.

Чукалин практически никогда не дает интервью (на многочисленные запросы RB.RU он отвечал молчанием или отказами), а по интернету гуляет его единственная фотография. Будучи студентом МАИ, он устроился писать новости на сайте dotavideo.ru, стал там редактором и одновременно играл в Доту. Спустя какое-то время, покрутившись в мире киберспорта и заручившись поддержкой спонсоров, он начал менеджерить составы (одна из первых команд — SFZ), а в 2015 году уже в качестве полноценного клуба создал Team Spirit.

Чукалин долгое время экспериментировал, собирая команды и из начинающих игроков, и из известных легионеров. Однако настоящий успех к «драконам» пришел только после того, как гендир клуба в 2020 году нанял на должность менеджера команды Дмитрия Белова (Korb3n).

Дмитрий Белов (Korb3n), менеджер

У Дмитрия Белова репутация одного из лучших скаутов в Dota 2. Это серый кардинал в Team Spirit, который отвечает за комплектацию команды и атмосферу внутри нее. Два чемпионских титула на The International были завоеваны игроками, которых Белов самолично сложил в паззл.

Пожалуй, главной его менеджерской удачей стало подписание Ярослава Найденова (Miposhka) и перепрофилирование его из игрока керри на позицию саппорта. «Ярослав не стал бы на керри топовым игроком, просто не его формат. Не хватило бы самостоятельности в плане напора, наглости, резкости. На керри надо быстро думать. А на саппорте у него получилось, — рассказывал Белов в интервью YouTube-каналу “Наша игра”. — В Ярика я всегда верил. Он стал увереннее, поверил в то, что умеет играть в Доту».

Сам Korb3n когда-то тоже думал о карьере игрока, но быстро понял, что не сможет вырваться в топы. Прежде чем добиться успехов с Team Spirit, он успел поработать в продажах, таксовал и даже был курьером. В беседе с журналистами он как-то упомянул, что ради нормального заработка иногда проезжал на машине по 500 км в день.

До прихода к «драконам» Белов работал в командах Team Empire и HellRaisers. Потом решил организовать собственный бизнес, но в дело вмешалась пандемия, и Korb3n осел в Санкт-Петербурге, думая, чем заняться дальше. В итоге он предложил свои услуги CEO Team Spirit Никите Чукалину.

Летом 2020 года Korb3n стал менеджером команды (в паре с Русланой Берест, которая отвечает за административные дела). У себя в блоге он вспоминал: «Никита дал мне все возможности и насильно не вмешивался… Это был чертов космос, я делал то, что считаю нужным, без навязывания игроков, без бюджетных рамок, при этом получая отличный фидбек».

Вместе с тренером Айратом Газиевым, которого Белов привел в Team Spirit, он начал аккуратно собирать команду, подгоняя одного игрока к другому, как винтики в механизме. «Человека надо раскрыть. 70% — это его скилл, 30% — удача. Как раскрыть игрока? Благодаря своему жизненному опыту я знаю различные паттерны поведения и почти все возможные проблемы, потому что я их уже пережил», — признавался Korb3n в интервью клубному YouTube-каналу.

Про нынешний состав, не раскрывая имен, Белов говорит так: «У нас есть тренер, который суперски выполняет свою тренерскую работу. У нас есть френдли-чел. Есть один робот, которому нужен близкий дружочек-пирожочек — и такой у него имеется. Есть солдат, который гнет свою линию.

А еще есть человек, который может просто все и который никогда не сдается — ни сам, ни для своих тиммейтов, то есть буквально убеждает их, что каждую игру можно выиграть. Он принимает самые сложные решения. И он супер уверен в своей победе, даже когда все невероятно плохо. Он как мессия. Это очень важный пойнт. Если честно — ни разу такого ни у кого не видел».

Айрат Газиев (Silent), тренер

Бывшие тиммейты называют Айрата «очень спокойной машиной для убийств в Доте». Его игровая карьера длилась семь лет, уроженец Казани выступал за множество команд (Team Empire, Vega Squadron, Winstrike и так далее), и везде о нем остались только хорошие воспоминания.

«Один из лучших игроков с точки зрения механики», «когда он находится рядом, ты просто не хочешь нести никакую фигню, не хочешь его напрягать», «потрясающий разум и потрясающий игрок» — это лишь немногие отзывы о Silent.

«Я — про жесткость и контроль, Айрат — про игровую форму, — рассказывал в одном из интервью Дмитрий Белов, сравнивая коуча Team Spirit с футбольным тренером Пепом Гвардиолой. — Айрат для меня тактический гений, который на одном вайбе с игроками».

Интересно, что и Белов, и Газиев неравнодушны к футболу. Айрат — бывший игрок-любитель и поклонник лондонского «Арсенала». Белов же годы назад участвовал в фанатских выездах и, как он сам признавался, в околофутбольных хулиганских драках.

В декабре 2021 года ребята из Team Spirit уже в качестве чемпионов мира посетили домашний матч столичного «Динамо» — а до этого поддержку им выразил футболист Арсен Захарян, тогдашний игрок бело-голубых и сборной России.

Деньги и спонсоры

В 2020 году CEO Team Spirit Никита Чукалин рассказывал, что в год на клуб требуется больше $2 млн (имеются в виду расходы на все команды, не только по Dota 2). Окупить из них при помощи призовых и спонсоров, по его словам, тогда получалось около 40%.

Разумеется, ситуация поменялась после того, как российско-украинские дотеры выиграли The International 2021, получив астрономические призовые в размере $18,2 млн — самые большие за всю историю киберспорта.

Team Spirit на The International 2023

«Заработал 200 млн рублей, купил недвижимость и автомобиль папе», — сообщал в интервью YouTube-каналу Zoom Магомед Халилов. Илья Мулярчук отдал часть денег родителям — на ремонт квартиры, который они до этого делали 12 лет. Отцу киберспортсмен помог вылечить зубы. Мирослав Колпаков признался, что купил брендовые вещи — самой дорогой покупкой стала сумка Louis Vuitton за 3000 евро.

В каких именно пропорциях поделили выигрыш игроки и менеджеры команды — информация, покрытая тайной. В зависимости от контракта последние забрали себе от 10 до 20 процентов призовых.

«Скажу, что финансово меня не обидели… Я потратил эти деньги на то, что купил маме дом. Таунхаус. Что звучит, конечно, очень ванильно», — рассказывал менеджер «драконов» Дмитрий Белов.

Интересно, что за победу на The International 2023 Team Spirit получила «всего» $1,4 млн (призовой фонд резко упал после того, как компания Valve, организатор турнира и издатель Dota 2, приняла решение отказаться от денег пользователей, которые и составляли большую часть призовых).

В 2023 году «драконы» также выиграли турниры Riyadh Masters ($5 млн) и DreamLeague Season ($300 тысяч). Получается, что за минувший сезон команда заработала около $6,7 млн, а всего за три последних года — около $25 млн.

В сезоне 2022-2023 спонсорами и партнерами клуба были Red Bull, букмекер 1XBET и биржа криптовалют Bitget. Суммы контрактов не разглашаются.

Фото на обложке: Dota2.com

Фото в тексте: @Team_Spirit_Official / Telegram.org, фото Silent, Korb3n — Team Spirit / YouTube.com