Разбираем бизнес: три главных элемента любой компании

Rusbase совместно с компанией «Ростелеком» предлагает альтернативный взгляд на устройство успешного бизнеса – три элемента, без которых компании действительно не быть. Это коммуникации, продвижение и контроль. Рассказываем, почему именно эти три составляющие так важны и как они работают.

Популярные бизнес-тренеры и самопровозглашенные бизнес-гуру любят жонглировать императивами вроде «Пять шагов к успеху», «Три главных составляющих любого бизнеса», «Десять заповедей предпринимателя» и так далее. В них, как правило, содержатся одни и те же утверждения о том, что бизнесу нужны блестящая идея, грамотный бизнес-план, большие ресурсы, уверенность в себе и прочие трюизмы.

Коммуникации

Важнейшая часть современного бизнеса — надежная и многоканальная связь. Под коммуникацией в бизнесе обычно понимается любой контакт с покупателем – от работы колл-центра до дизайна лендинга и упаковки товара. В более узком же значении коммуникация — это общение сотрудников с клиентами.

В последнее время компании осваивают новые каналы взаимодействия с потребителями: соцсети, онлайн-чаты, мессенджеры и влоги. При этом голосовое общение сохраняется как базисный канал коммуникации.

Для старта небольшого бизнеса порой достаточно мобильного телефона, однако многолетняя практика работы показывает нам, что предприниматели уже в первые месяцы сталкиваются со сложностями коммуникации. То, что отлично работает для физического лица, не всегда подходит для бизнеса. Мобильный телефон не может обеспечить свободной линии в любое время, не гарантирует обработку всех вызовов, не ведёт статистики обращений.

Виртуальная АТС позволяет обрабатывать неограниченное количество звонков из любой точки мира. Чтобы подключить полноценную рабочую АТС, не нужно покупать и устанавливать оборудование – все работает в цифровом формате. Звонки можно принимать как на обычный SIP-телефон (проводной телефон с трубкой и кнопками), так и на компьютер или мобильный.

Виртуальная АТС подходит для стартапов. Представим, что в один прекрасный день клиенты узнали о вашем уникальном продукте или сервисе и произошел взрывной рост заказов. С виртуальной АТС не возникнет угрозы коллапса каналов связи – все звонки будут приняты. Да и сотрудники не будут зависеть от привязки к офису – работать можно откуда угодно.

Виртуальная АТС компании «Ростелеком» решает все задачи коммуникации для современного бизнеса. Многоканальный номер будет всегда свободен. Звонки распределяются равномерно по сотрудникам колл-центра или отдела продаж, поэтому не возникнет ситуации, когда клиент долго ждет на линии.

Настройками телефонии можно управлять самостоятельно из личного кабинета, не обращаясь к специалистам. Например, можно установить переадресацию с городского номера на мобильные номера сотрудников, и тогда ни один звонок не будет пропущен, если работник в отъезде или дома. В 2020 году это особенно актуально, когда многие перешли на удаленную работу.

Городские номера офиса и мобильные номера сотрудников можно объединить в общую сеть. Тогда звонки между ними будут бесплатными, а звонить можно будет по коротким номерам.

Наконец, в виртуальной АТС можно настроить маршрутизацию звонков по дням недели, создать голосовое приветствие, записать разговоры и сохранить их в базу данных CRM. А CRM – важнейший элемент не только для крупных компаний, но и для индивидуальных предпринимателей. Качественная отработка вызова, учёт и статистика играют для молодого бизнеса не менее значимую роль. Дело в том, что у крупных компаний один пропущенный вызов не сильно отразитсяжается на общей выручке. Для малого бизнеса чрезвычайно важен каждый клиент, каждая сделка.

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Продвижение

От маркетинга зависит развитие компании на каждом этапе. Было бы ошибкой полагать, что на старте компания может пренебречь продвижением.

Сегодня маркетинговые технологии почти полностью сосредоточены на онлайне. При этом не стоит пренебрегать и офлайн-возможностями для приара. Одно из решений для совмещения онлайн- и офлайн-технологий продвижения – «Ростелеком Экраны». Это сервис, который позволяет управлять контентом и рекламными кампаниями на экранах. Например, можно централизованно контролировать трансляцию рекламных сообщений сразу на десятках экранах, установленных в заведениях города. Экраны помогают сделать акцент на том, что важно для вас и вашего клиента. Вы можете сообщить о том, что сегодня у вас акция на блюда из нового меню или напомнить посетителям о необходимости носить маски и использовать санитайзеры.

В условиях, когда люди перегружены информацией, а удержать внимание все сложнее, яркая картинка на экране позволяет вернуть свежесть восприятия. По данным «Ростелекома», люди на 83% лучше запоминают динамичную цифровую рекламу, чем статичную. А экраны на 43% повышают узнаваемость бренда.

Оборудование для услуги «Ростелеком Экраны» тщательно подобрано инженерами «Ростелекома». Учтены потребности в различных форматах экранов, предусмотрены экраны с повышенной яркостью, рассчитанные на ежедневную работу по 24 часа. Все это можно взять в аренду. Управление контентом происходит из личного кабинета. На экраны загружаются видео, изображения, графика с возможностью добавлять готовые виджеты – погоду, курсы валют, новости и другое.

Программное обеспечение позволяет конструировать изображение на экранах при помощи шаблонов, устанавливать частоту показа контента, планировать время включения и выключения.

Экраны – это не одноканальная связь, как принято считать. Они позволяют собирать аналитику и получать обратную связь от аудитории. А значит, можно менять контент и режим показа в соответствии с полом, возрастом аудитории, ее предпочтениями. Для этого в сервисе «Ростелеком Экраны» есть модуль видеоаналитики. При помощи технологии компьютерного зрения система с помощью интегрированных камер распознает лица, определяет пол (с точностью до 98%) и возраст. Обобщенные данные об аудитории выгружаются в понятном виде в личном кабинете.

Wi-Fi – еще один инструмент повышения лояльности клиентов. И это не только оптимальный способ подключения к интернету для клиентов и сотрудников в офисе, но и дополнительный рекламный канал.

У «Ростелекома» есть готовое решение «Wi-Fi для бизнеса». Специалисты развертывают сеть под ключ для бизнеса любого масштаба с оборудованием, которое можно взять в аренду. Все необходимое привозят в удобную точку и подключают так, как это должно работать и как это нужно для заказчика.

Подключение к сети можно настроить в соответствии с целями и предпочтениями. Например, на странице авторизации можно установить баннер с рекламой. Тогда это будет таргетированный способ привлечения внимания. Авторизация также позволит собирать дополнительную аналитику о посетителях торговой точки или офиса компании.

Контроль

Инструменты контроля играют важнейшую роль в деле успешного бизнеса. Визуальный контроль остаётся одним из основополагающих элементов здоровой компании.

Современные системы видеомониторинга далеко ушли от простейших решений камеры с монитором. Видеомониторинг сегодня – это цифровые камеры высокого разрешения с передачей видеопотока по защищённым каналам связи в центры обработки данных. Если раньше бизнес довольствовался лишь видеозаписями событий, то сегодня видеонаблюдение предлагает статистику по различным типам и поведению объектов. Видеоаналитика не только помогает работать с инцидентами в офлайн-точках, но и определяет поток людей, движение сотрудников по офису и многое другое.

Видеонаблюдение может быть не только средством охраны объекта, но и способом контроля сотрудников, и полноценным инструментом продвижения. Так, компания по доставке еды может установить камеры в цехе и транслировать на сайт процесс приготовления пищи. Клиенты могут увидеть, в каких условиях готовится их заказ, и убедиться в том, что все правила безопасности соблюдаются.

Все возможности современной цифровой платформы для видеонаблюдения предоставляет «Ростелеком». Профессиональный монтаж камер позволяет решать бизнес-задачи компаний независимо от их масштаба, будь то один склад в Москве или сеть филиалов по стране. Все камеры можно объединить в сеть и получать картинку в личном кабинете с удобным интерфейсом, а просматривать записи – везде, где есть интернет.

Компания предоставляет услуги по установке системы видеонаблюдения под ключ. Специалисты приедут в любое место, смонтируют и настроят все, что нужно. Камеры и другое оборудование предоставляются в рассрочку на 6, 12 или 24 месяца.

Итог

Идея, наличие предпринимательской хватки, четкий план масштабирования и ресурсы – все это важно для успеха бизнеса. Но основы, без которых он не может расти – это связь и коммуникация, маркетинг и реклама, контроль и безопасность. Возможность реализовать их независимо от того, где находится бизнес и какого он размера, играет ключевую роль в развитии компании.





Фото на обложке: Jacob Lund / Shutterstock