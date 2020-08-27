Если вы хотите коллаборацию с TikTok-хаусом, готовьтесь соответствовать одному из двух условий: первое — вы популярный артист или блогер, который на бартерной основе разместит отснятый контент в своем TikTok со всеми отметками; второе — вы рекламодатель с большим бюджетом. TikTok-хаусы — это не стихийно организованная компания людей, а коммерческий и продюсерский продукт. Основная цель хауса — не только раскрутить сообщество в целом, а продвинуть отдельных блогеров и их социальные сети, чтобы в дальнейшем была возможность их монетизировать. Все рекламные контракты блогеров хауса проходят через менеджеров и продюсеров, которые и курируют эти творческие объединения. Поэтому в России рекламодатели сотрудничают не столько с TikTok-хаусами, сколько с отдельными блогерами.



Цены на сотрудничество зависят от статистики инфлюенсера, но уже сейчас цена у некоторых может достигать порядка миллиона рублей, что, к слову, очень близко к гонорарам американских блогеров. Коллаборации с TikTok-хаусами эффективны, если вы артист или контентмейкер: российский Dream Team House снимал совместные видео с такими звездами, как Гусейн Гасанов, Ольга Бузова, Илья Прусикин, Клава Кока, Андрей Малахов, Дима Билан и другие. Такое сотрудничество помогает обоюдно набирать подписчиков, лайки и просмотры.



Некоторые блогеры TikTok-хаусов отдельно продвигают свое творчество, например, презентуют новые треки и снимают под них видео. Коммерческие интеграции эффективнее с отдельными блогерами, потому что статистику каждого можно детально изучить, а значит, меньше шансов прогадать с прогнозом. Если на рекламную кампанию выделен приличный бюджет и бить надо по всем фронтам, можно интегрировать ваш продукт или услугу в серию видеороликов TikTok-хауса, но подобные контракты будут стоить, как минимум, несколько миллионов рублей, если в ролике будут самые популярные блогеры объединения.

