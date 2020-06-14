Эффекты и маски в TikTok и «ВКонтакте». Как включиться в тренд

В условиях самоизоляции пользователи стали уделять больше времени производству и потреблению контента в соцсетях: вовлеченность в Instagram только за февраль-март повысилось на 22% . В трендах: life-контент, желание развлечься, выделиться из толпы. Сооснователь студии AR-эффектов Instafilter Рустам Мирзахмедов рассказывает, как меняется рынок AR в ответ на запросы пользователей соцсетей.

Тренды TikTok в 2020 году

На начало 2020 года аудитория TikTok в России составляла 18 млн пользователей, 43% из них находятся в возрастной группе 13–17 лет. Согласно Sensortower, в феврале 2020 года люди загрузили TikTok 113 млн раз — это сделало сервис лидером среди неигровых приложений в этом месяце.



Подходом к дистрибуции контента TikTok похож на ранний Instagram. Алгоритмы дают возможность стать популярным даже новичку, без бюджета на рекламу или накрутку подписчиков. Главное — создать что-то новое и необычное.





Эффекты в TikTok

Сделать интересный контент, который выделит вас из толпы, помогают встроенные эффекты — главная фишка TikTok. Специальные маски или фильтры накладываются поверх видео, повышая его шансы стать вирусным. Можно использовать в видео один эффект или сочетать несколько. Некоторые можно добавить непосредственно во время съемки, другие — позже наложить на готовый ролик.

Эффекты поделены на разделы:

В тренде — самые популярные эффекты.

Новые — самые свежие эффекты, созданные разработчиками TikTok.

Фильтры — все остальные эффекты.

Для котов и собак — эффекты сработают, если навести камеру на животных.

AR — анимированные 3D-фигуры дополненной реальности.







Хештег-челленджи

Челленджи — это рекламная кампания, в которой один тиктокер повторяет действия за другим, записывает видео и выкладывает на свой канал под определенным тегом.

Одной из первых такой челлендж запустила компания Guess, которая предложила пользователям выкладывать в TikTok фото в одежде из новой джинсовой коллекции с хештегом #InMyDenim.

Но главные составляющие челленджей — танцы, песни и приколы. Пример — Bratz Challenge, где люди красятся, как куклы Братц, полностью преображая свою внешность.

«Здороваемся по-разному» — эффект-рамка для челленджа, посвященного коронавирусу. На ней изображены движения рук, которые нужно показать в камеру. Тогда они подсветятся желтым.





Челлендж от Guess #InMyDenim





Треш-видео

Современные технологии делают жизнь онлайн насыщенней, чем в офлайне. И в этом смысле просмотр видео восполняет переживания, которых не хватает в реальной жизни. Это похоже на американские горки — мы идем кататься, чтобы испытать страх и возбуждение, оставаясь в безопасности. Кроме того, людям надоели отфотошопленные лица, идеальные картинки и «успешный успех». Теперь в тренде — быть собой, неидеальным, и не только показывать счастливые моменты, но и честно признаваться в неудачах.





Брендированные эффекты

Клипы с применением эффектов дополненной реальности — интересный вид нативной интеграции. На видео тиктокера, который воспользуется вашей маской, отобразится ее название. Оно кликабельно: при нажатии можно записать свой ролик с ее использованием. Чтобы измерить эффективность такой рекламы, нужно смотреть на числом видео с брендированным эффектом, просмотров, лайков, комментариев и репостов.

Популярность такого вида рекламы объясняется тем, что в TikTok минимизировано личное общение между брендами и блогерами. Промопостинг должен согласовывать head-офис приложения, а организовывать процесс могут только аккредитованные агентства.

Продакшен эффектов возможен только на самой платформе. В феврале 2020 года TikTok презентовал свой конструктор дополненной реальности EffectCreator и разрешил пользователям загружать свои маски, но функция пока доступна только в Азии, а также Франции, Италии и Великобритании.





Контент для тех, кому за 20

Аккаунты в TikTok заводят не только юные блогеры, но и состоявшиеся звезды, начинающие художники и музыканты, футбольные клубы и даже музеи.

Например, Комитет по туризму города Москвы завел официальный аккаунт, и теперь пользователи могут совершать онлайн-прогулки по целому ряду музеев.











Компания МТС организовала конкурс «ТикТокер Поколения М», чтобы собрать средства в поддержку тяжелобольных детей. За видео, которые выкладывают тиктокеры в рамках конкурса, и за их просмотры компания будет начислять баллы на «Счетчик добра». Каждый балл потом превратится в рубль и будет направлен на лечение детей.

В конкурсе два этапа, и на каждом жюри, куда вошли популярные певцы и блогеры, выберет десятку лучших видео: пять в блогерском и пять в вокальном направлении. Все финалисты войдут в «Программу развития талантов TikTok».





Тренды «ВКонтакте» в 2020 году

Изменение внешности

Как и в других соцсетях, здесь в трендах AR-эффектов — изменение внешности. Маски представлены в сообществе «Маски ВКонтакте». Коллекция постоянно пополняется: от милых зайчиков до суровых викингов.

Отрастить усы, нанести макияж, состариться или, наоборот, сделать детское лицо, набить татуировку, примерить смешную шапочку — пользователи используют маски для создания развлекательного контента. Продакшен маски осуществляется только на базе самой соцсети. Маски, прошедшие модерацию, представлены в общем каталоге.





AR-рандомайзеры

Вслед за Instagram «ВКонтакте» накрыла волна масок с тестами. Пользователи массово публикуют селфи-истории с фильтром, который случайным образом определяет, кто вы: суровый печенег или мрачный половец. Узнать можно и какой вы символ VK Fest. Популярное TB-шоу «Маска» тоже запустило свой фильтр. Трюк в том, что пользователи реагируют на самих себя, а финал всегда получится эмоциональным: вы либо радуетесь тому, что принимаете свое сходство с выпавшим персонажем, либо сердитесь, что выпал результат, который не устраивает.





Благотворительность

В Международный день детей, больных раком, соцсеть расширила перечень масок для историй: там появилась медицинская маска, украшенная звериными мордочками. С ее помощью пользователям предложили поддержать детей с онкозаболеваниями. По тегу #Маскагероя можно выложить фотографию в украшенной маске и написать пожелания о выздоровлении.





«Клипы»

В мобильном приложении «ВКонтакте» появился сервис «Клипы» — он представляет собой «бесконечную» ленту коротких вертикальных видео. Одна из главных особенностей съемки клипов — управление с помощью AR-механик. Можно будет использовать специальные жесты, чтобы начать запись ролика или включить эффект. По данным «ВКонтакте», за первый день «Клипы» привлекли 8 млн пользователей и собрали 110 млн просмотров. В тот день новый сервис был доступен 40% аудитории соцсети.

Пока что клипы нельзя будет загружать — только смотреть. «ВКонтакте» собирается постепенно подключать новых авторов, чтобы в ленте появлялся «качественный, красивый и полупрофессиональный контент».





Как достичь максимума

AR-фильтры — вовлекающий формат общения с аудиторией, который дает возможность продвинуть идею или кампанию, а еще — расширить охват и привлечь новых подписчиков.

Алгоритмы соцсетей дают возможность стать популярным даже новичку, без бюджета на рекламу или накрутку подписчиков. Главное — создать что-то новое и необычное.

Социальные проекты и благотворительность — еще одно важное направление применения AR-эффектов в соцсетях.

Изменение внешности, тесты-рандомайзеры и прочий вовлекающий контент остаются в тренде и могут служить инструментом, повышающим узнаваемость бренда.

Использование AR-эффектов в коротких видео позволяет не тратиться на серьезный продакшн видео и моушн-дизайнеров и сделать контент вирусным.

В 2020 году число авторских эффектов продолжит расти, поэтому для привлечения внимания придется тестировать креативные подходы.

Фото на обложке: Harry Cunningham / Unsplash