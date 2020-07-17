TikTok for Business: изучаем платформу с точки зрения рекламодателей

За последние пару лет TikTok резко вырос : приложение получило более 1,5 млрд загрузок за прошлый год и более 315 млн за первые несколько месяцев 2020 года. Соцсеть особенно популярна среди молодой аудитории, что повышает ее привлекательность в глазах брендов. В чем особенность данной платформы и стоит ли размещать на ней рекламу?

Как устроен TikTok for Business

TikTok стал самой востребованной соцсетью у молодой аудитории, обогнав Facebook и Instagram. Популярность приложения среди людей в возрасте от 16 до 24 лет привлекла внимание и маркетинговые бюджеты таких брендов, как eBay, Zalora, Kia, Maybelline и Puma, которые признали платформу мощным каналом для выхода на миллениалов.

Осознавая потенциал соцсети, ее основатели запустили TikTok for Business. Это платформа ориентирована на рекламодателей — начиная от корпораций и заканчивая предприятиями малого и среднего бизнеса — и предлагает с готовые решения для создания рекламных кампаний в сочетании с простыми инструментами для редактирования видео и аудио.

«Размещение захватывающих коротких видеороликов в TikTok позволяет бизнесам взаимодействовать с сообществом, известным своей креативностью, изобретательностью и позитивностью», — считает Чу Ви Нг, глава отдела бизнес-маркетинга TikTok в Юго-Восточной Азии.

Бренды смогут привлекать популярных авторов контента на Creator Marketplace, выбирая блогеров, чье видение соответствует особенностям бренда. Платформа будет предоставлять маркетинговую информацию о кампаниях и популярных трендах в мире видео.

Безопасность данных

Несмотря на популярность среди молодежи и растущий набор маркетинговых возможностей, приложение, принадлежащее китайской фирме ByteDance, регулярно сталкивается с обвинениями в нарушении конфиденциальности.

Американские законодатели назвали TikTok потенциальным инструментом шпионажа и сбора данных для китайского правительства, администрация Трампа даже намекала на возможность запрета приложения в стране. Европейский союз формирует следственную группу для изучения TikTok, которая проанализирует риски, связанные с возможным нарушением конфиденциальности в приложении, а один из австралийских сенаторов назвал TikTok «сервисом для сбора данных, замаскированным под социальную сеть».

Опасения связаны с тем, что китайские технологические компании по закону обязаны предоставлять имеющуюся у них информацию китайским властям в случае получения соответствующего запроса. Представитель Управления национальной разведки Соединенных Штатов в разговоре с NBC заявил: «Все американцы должны быть обеспокоены тем, что их изображения, информация о местоположении, биометрические и другие данные, хранящиеся в китайских приложениях, могут быть переданы в аппарат государственной безопасности Китая».

TikTok приложил максимум усилий, чтобы дистанцироваться от своей материнской компании ByteDance и любых связей с правительством Китая. Представители приложения утверждают, что устранили множество лазеек в отношении конфиденциальности и безопасности платформы. В своем блоге они сообщили, что «на деятельность компании не влияет никакое иностранное правительство, включая правительство Китая; TikTok не работает в Китае, и мы не намерены менять это в будущем».

TikTok и цензура

Кроме того, соцсеть обвиняют в наличии цензуры. Это связано со статьей в The Guardian, вышедшей в сентябре 2019 года, когда в распоряжение журналистов попали внутренние документы TikTok. В них модераторов призывают цензурировать видеоролики, в которых упоминаются протесты на площади Тяньаньмэнь, независимость Тибета, религиозная группа Фалуньгун и ряд других тем, чувствительных для китайского правительства.

Расследование началось вскоре после того, как газета Washington Post не обнаружила в TikTok контента, связанного с протестами в Гонконге, в то время как на других платформах они присутствовали в большом количестве. На фоне общей озабоченности вопросами конфиденциальности и введения китайским правительством строгих законов TikTok объявил о своем уходе из Гонконга, в то время как остальные технологические компании ограничились символическими жестами против авторитарной политики государства.

В последнее время рекламодатели бойкотируют Facebook, обвиняя платформу в некорректности представленного контента, а также выражая сомнения в прозрачности и подотчетности компании. В такой ситуации принесение в жертву сравнительно небольшого гонконгского рынка было расценено как стратегический шаг, направленный на восстановление общественного доверия к TikTok после подозрений в сговоре с коммунистической партией Китая.

Кроме того, материнская компания сервиса ByteDance обдумывает изменения в управлении TikTok, которые должны сделать приложение более дружелюбным для иностранных партнеров. Среди обсуждаемых вариантов — обновление состава администрации сервиса и создание отдельной штаб-квартиры за пределами Китая.

Популярное приложение уже сделало несколько шагов в этом направлении, включая назначение бывшего исполнительного директора Disney Кевина Майера новым CEO компании вместо Алекса Чжу. Также TikTok привлекает лидеров мнений в Вашингтоне для лоббирования своих интересов и планирует к конку года создать «центры прозрачности», которые позволят желающим увидеть работу сервиса изнутри.

Политика конфиденциальности

TikTok For Business открыто сообщает, что платформа собирает довольно много данных о пользователе и устройстве, в том числе IP-адрес, идентификатор, тип операционной системы, данные cookie-файлов, настройки часового пояса и многое другое.

Несмотря на то, что политика конфиденциальности компании выглядит достаточно открытой, из нее непонятно, как долго TikTok планирует хранить (и использовать) собранные данные. Заявлено, что информация не будет удаляться до тех пор, пока «действуют договорные обязательства».

По поводу удаленных учетных записей TikTok for Business политика конфиденциальности сообщает, что их данные также будут сохранены, но в «агрегированном и анонимном формате».

TikTok For Business руководствуется различными правилами соблюдения неприкосновенности частной жизни в Калифорнии, Европейском Союзе и Индии, установленными в соответствии с действующим региональным законодательством в этой сфере. Например, на территории ЕС и Индии пользователи могут «обращаться в сервис [TikTok] с просьбой удалить свои данные» из-за действия Общего регламента ЕС о защите данных (GDPR) и недавно ужесточившихся индийских законов о конфиденциальности. В Калифорнии пользователи могут запросить «список третьих лиц, которым могут быть раскрыты их персональные данные в маркетинговых целях», но удаление сохраняемых данных не рассматривается, как и «анонимизация» хранимой информации после удаления аккаунта.

В блоге компании сообщается, что хранилище собранных данных находится в Соединенных Штатах, а резервная копия — в Сингапуре. Компания подчеркивает, что «TikTok не удаляет чувствительный контент, связанный с Китаем, и не получал соответствующих просьб от китайского правительства. В случае возникновения подобных запросов они были бы встречены отказом».

Целесообразность использования

Достаточные доказательства того, что TikTok неправомерно использовал полученные данные или передавал их правительству Китая, так и не были представлены, а значит, использование TikTok for Business не несет никакого риска компании. При использовании любых платформ для маркетинга в социальных сетях бизнесы должны опираться на информацию о конфиденциальности, представленную сервисом, а также самостоятельно определять, какими данными стоит делиться с технологическими гигантами.

На данный момент TikTok остается одним из наиболее эффективных средств выхода на молодежную аудиторию, и многие бренды постараются этим воспользоваться.

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