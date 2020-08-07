Четыре способа заработать на TikTok без монетизации

Трудно найти того, кто не знает о TikTok: если вы не снимали ролики, то наверняка смотрели их или хотя бы слышали об этом сервисе. Из-за пандемии у нас появилось больше свободного времени, чем когда-либо, и мы предпочитаем проводить его в TikTok. Эти видео быстро и просто снимать: неудивительно, что тиктокеры молниеносно собирают миллионы подписчиков и просмотров. Вопрос в том, сколько денег они могут заработать.

Долгое время YouTube оставался единственной платформой, главную роль на которой играли создатели контента. Vine и Musical.ly просуществовали недолго, но в 2017 году TikTok появился в App Store, и за три года добился впечатляющего успеха. У TikTok 500 млн активных пользователей (в два раза меньше, чем у Instagram) и больше загрузок, чем у Snapchat, Instagram и YouTube в 2018 году, так что приложение быстро становится крупнейшей онлайн-платформой с контентом.

В отличие от YouTube, в TikTok практически нет рекламы и нет схемы вознаграждения создателей контента, как AdSense YouTube. Отчасти это связано с тем, что для создания вирусного контента в TikTok используется музыка, поэтому в приложении часто невозможно монетизировать рекламу из-за нарушения авторских прав. Поэтому вопрос о вознаграждении авторов на TikTok становится сложнее. Несмотря на это, есть четыре основных способа заработать на TikTok:

1. Сделки с брендами и спонсорство

Это самый прямой способ заработка для тиктокеров — создавать контент, продвигающий продукт за деньги. Instagram уже заработал дурную славу из-за продакт-плейсмента, и бренды все чаще стали обращаться к авторам в TikTok. Производители хорошо знают о потенциале продвижения продуктов через социальные сети и хотят вкладывать средства в платформу, которая наверняка будет расти в будущем.

Чтобы получить заказ на $500-$2000 за продакт-плейсмент в видео, нужно около 100 тысяч подписчиков в TikTok. Конечно, это в значительной степени зависит от типа продукта и самого автора, но ведущие тиктокеры зарабатывают $50-150 тыс.

2. Кросс-платформенное продвижение

В TikTok нет установленной системы монетизации рекламы, и многие тиктокеры используют приложение, чтобы направить поток пользователей на другие платформы, преимущественно YouTube и Instagram. Это не только диверсифицирует и укрепляет их влияние в социальных сетях, но и позволяет увеличить возможности для сотрудничества с брендами. Кроме того, так тиктокеры получают доступ к «традиционным» источникам доходов, таким как AdSense на YouTube. Именно таким способом продвигались многие вайнеры, в том числе Дэвид Добрик, Лиза Коши и Коди Ко, которые добились успеха на YouTube, когда Vine утратил популярность.

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3. Наращивание числа подписчиков и продажа аккаунтов

Это еще один способ, который пришел прямо из Instagram. Все просто — соберите большую аудиторию в TikTok и продайте аккаунт. Его стоимость зависит в основном от количества подписчиков, просмотров и лайков, но иногда ценность может представлять и конкретное (или редкое) имя пользователя. В среднем аккаунт с примерно 100 тыс. подписчиков можно продать за $1-2 тыс.

4. Видеокомпиляция

Это не совсем честный способ создавать контент. Как и в случае кросс-платформенного продвижения, TikTok используется здесь только как ступенька к заработку на рекламе в YouTube. Загрузка видеокомпиляций началась с Vine и продолжилась в TikTok. Главная проблема в том, что TikTok серьезно полагается на музыку, которую, конечно, нельзя монетизировать на YouTube из-за закона об авторском праве.

Ирония в том, что большинство таких каналов управляется теми, кто зарабатывает на чужом контенте. Эти видео часто собирают миллионы просмотров за короткий период времени, и YouTube-канал, который регулярно загружает компиляции с TikTok, может легко достичь выручки в $100 тыс. в год.

Таким образом, хотя тиктокеры и не могут получить деньги напрямую с рекламы, у них есть способы заработать. Но если вспомнить о том, каким недолгим был успех Vine, и подумать, что многие из самых популярных тиктокеров уже начинают вести каналы на YouTube, нельзя не задаться вопросом, как долго будет популярен TikTok. Вероятно, YouTube всегда будет угрожать таким приложениям, как Vine, Musical.ly и TikTok, поскольку создатели будут переносить свой контент на другую платформу в поисках более надежных источников дохода.

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