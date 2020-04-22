В помощь стартапу: как получить бесплатный трафик

«Одно из лучших решений для привлечения бесплатного трафика в JivoSite — это работа по модели Freemium. У нас не было денег на маркетинг, поэтому единственное, что мы могли предложить, — это софт. Мы сделали продукт и предлагали часть бесплатно, а часть «закрыли» в платной версии. К тому же в бесплатной версии нельзя было отключить наш логотип. Это сработало, и сейчас наш основной трафик приходит органически.



Есть много нюансов, чтобы модель Freemium работала правильно. Нельзя давать слишком мало в бесплатной версии, иначе к ней просто не будет интереса, она не будет расти, люди не будут ставить виджет к себе на сайт и рекламировать вас. С другой стороны, если слишком много дать бесплатно, то не за что будет просить деньги, монетизация не сработает. Здесь необходимо найти золотую середину.



Когда мы запустились в России, первое время трафик рос медленно. Мы искали возможности набрать первичную клиентскую базу. Просили наших друзей и знакомых поставить продукт JivoSite к себе на сайт, ходили по форумам, писали разработчикам, приглашали их к нам в партнерскую программу. Этот процесс занял несколько месяцев, и мы набрали первоначальную критическую массу клиентов, после чего рост стал более линейным. Этот же сценарий мы повторили на зарубежном рынке. Сейчас у нас много органических каналов продвижения на разных языках, за которые мы не платим».

