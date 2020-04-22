Rusbase
В помощь стартапу: как получить бесплатный трафик
22 апреля 2020
Трафик — жизненная сила любого, особенно молодого бизнеса. Как привлечь людей на страницу вашего продукта, услуги, магазина, если денег немного или совсем нет? Rusbase расспросил предпринимателей и PR-специалистов о том, где искать бесплатный трафик.
«Зачем стартапу бесплатный трафик? Как правило, для custdev и тестирования гипотез. Конечная цель — получить ценную информацию, чтобы доработать продукт и найти заветный product market fit, — говорит Екатерина Козырева, основатель агентства Soyka Agency. — Выбирая инструмент привлечения трафика, исходите из бизнес-задач и учитывайте особенности аудитории. Бесплатного трафика как такового не бывает. Даже если вы не платите за прямую рекламу, вы все равно инвестируете время, внимание и человеческие ресурсы в те или иные инструменты».
«Сперва нужно понять, в чем ваша цель. Это может быть как увеличение продаж и узнаваемости бренда, так и формирование сообщества, исследование, улучшение продукта. Я бы рекомендовал обсудить и записать эту цель и портрет целевой аудитории, и выбрать инструменты станет намного легче, — дополняет Роман Пустовойт, партнёр и стратегический директор Human Code. — Если вы продаете услуги для предпринимателей, помогут сообщества предпринимателей или статьи в профильных изданиях. Вам нужно протестировать новый продукт для мам? Помогут форумы мам. Хотите повысить свою известность в узких профессиональных кругах, ведите личную страницу в Facebook. Но только помните, что количество целей, решаемых в единицу времени, ограничено, поэтому поймите, что для вас действительно важно».
«Способы привлечения бесплатного трафика отличаются в разных сферах и на разных рынках, но есть и универсальные решения, — уверен Павел Гужиков, серийный предприниматель, основатель стартапа «Деньги Вперед». — Важно понимать, что массовый трафик хитростью получить сложно. Успешные примеры — результат нескольких итераций экспериментов. Далеко не каждый выстрелит, поэтому потребуются и время, и ресурсы».
«Сперва нужно понять, в чем ваша цель. Это может быть как увеличение продаж и узнаваемости бренда, так и формирование сообщества, исследование, улучшение продукта. Я бы рекомендовал обсудить и записать эту цель и портрет целевой аудитории, и выбрать инструменты станет намного легче, — дополняет Роман Пустовойт, партнёр и стратегический директор Human Code. — Если вы продаете услуги для предпринимателей, помогут сообщества предпринимателей или статьи в профильных изданиях. Вам нужно протестировать новый продукт для мам? Помогут форумы мам. Хотите повысить свою известность в узких профессиональных кругах, ведите личную страницу в Facebook. Но только помните, что количество целей, решаемых в единицу времени, ограничено, поэтому поймите, что для вас действительно важно».
«Способы привлечения бесплатного трафика отличаются в разных сферах и на разных рынках, но есть и универсальные решения, — уверен Павел Гужиков, серийный предприниматель, основатель стартапа «Деньги Вперед». — Важно понимать, что массовый трафик хитростью получить сложно. Успешные примеры — результат нескольких итераций экспериментов. Далеко не каждый выстрелит, поэтому потребуются и время, и ресурсы».
Социальные сети
Социальные сети — один из главных источников бесплатного трафика. Их растущая аудитория, разнообразие форматов и специфика контента дают возможность практически любому бизнесу заявить о себе и найти потенциальных клиентов.
Ежемесячная аудитория крупнейших соцсетей в России
- ВКонтакте — 39,1 млн пользователей
- Instagram — 33,7 млн пользователей
- Одноклассники — 27 млн пользователей
- Facebook — 23,6 млн пользователей
- TikTok — 18 млн пользователей
*для соцсетей Instagram, VK, Facebook и «Одноклассники» подсчитано количество пользователей, заходивших на ресурс хотя бы один раз за январь 2020 года. Данные взяты из блога LiveDune. Данные о месячной аудитории TikTok озвучил представитель компании в конце февраля 2020 года, методика подсчёта неизвестна.
«Instagram, "ВКонтакте" и TikTok сегодня самые популярные, но в них очень "молодой" трафик — в среднем до 35 лет. Если ваш стартап — под аудиторию старше 35 лет, то ваш вариант — "Одноклассники". Заведите аккаунт компании в Instagram, комментируйте записи, которые подходят вам по тематике, подпишитесь на значимых людей в вашей отрасли, комментируйте их посты и вступайте в дискуссии. Пользователи TikTok оценят хороший контент. Сеть формирует ленту так, что почти любое видео может стать "вирусным" и получить сотни тысяч просмотров».
Сергей Евдокимов
маркетинговый директор, интернет-магазин Milarky.ru
«Вступите в нишевые сообщества, группы на Facebook или в Telegram, объединяющие ваших потенциальных клиентов. Ни в коем случае не занимайтесь там прямой рекламой. Но если участник сообщества задает вопрос, в решении которого может помочь ваш продукт — смело пишите. У нас до сих пор один из таких чатов приносит до 15% клиентов».
Иван Ковпак
основатель и руководитель Heartbeat Education
Тематические группы
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«Бесплатно вы можете зарегистрироваться в десятках Facebook-групп, в которых состоят ваши потенциальные клиенты, и размещать там небольшие новости, проводить опросы и продвигать свои услуги. Мы, к примеру, с помощью групп в Facebook в несколько раз увеличиваем читаемость всех статей наших клиентов, которые уже вышли в СМИ, среди нужной целевой аудитории».
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«Пробегите по тематическим группам и оставьте свое объявление. Сделайте пост или напишите комментарий к активному обсуждению. Все участники дискуссии получат уведомления и обратят на вас внимание».
Личный бренд
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«Скорее всего, у вас в друзьях есть люди, которым интересна ваша история или симпатичны вы лично. Смело пишите о том, что вы делаете и как вам можно помочь. Просите лайков и репостов — это увеличивает потенциальный охват. Увидеть ваш пост может не только потенциальный клиент, но и партнер или даже журналист».
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«Развивайте собственную страницу стартапера и группы в соцсетях. Регулярно пишите полезные посты, делитесь опытом и попробуйте аккуратно "переливать" подписчиков на сайт. Особенно хорош в этом плане TikTok, где можно очень быстро набрать подписчиков. Делайте качественный контент и при достаточном росте начинайте рекомендовать свой сайт».
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«Люди ищут самую разную информацию, и если ваш текст покажется им интересным, трафик обязательно вырастет. Главная задача материала — чтобы его хотелось шерить. Составьте, например, подборку людей, занятых в вашей индустрии, и напишите о них пост, разошлите в личку».
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«Личный брендинг основателей в социальных сетях — идеальный вариант, если у стартапа есть свой блог. Так, каждый материал на сайте можно транслировать в профилях основателей и других членов команды в социальных сетях — Twitter, Linkedin, Facebook, VK. Люди доверяют людям — конверсия в переходы на сайт с личных страниц всегда намного выше, чем из профилей компании».
Мессенджеры
Мессенджеры — новые соцсети. Лидирующие позиции в России по упоминаемости занимают WhatsApp, Viber и Telegram.
Ежемесячная аудитория крупнейших мессенджеров в России
- WhatsApp — 31,6 млн пользователей
- Viber — 21,1 млн пользователей
- Telegram — 10,9 млн пользователей
- Skype — 5,2 млн пользователей
- Facebook Messenger — 5,2 млн пользователей
Источник: данные Mediascope, приведены в материалы РБК
«Мессенджеры смело можно назвать новыми социальными сетями. Поэтому когда стартап начинает разработку SMM-стратегии, ему необходимо учитывать и приложения для общения. Любой пользователь Viber может создать в нем собственное сообщество — информационный канал, в котором он будет публиковать контент по выбранной тематике. Сообщество может быть либо открытым, либо закрытым, когда доступ дают по ссылке. Узнать о нем смогут во время поиска интересных сообществ в специальном разделе. Кроме того, вы можете вести собственный канал в "Яндекс.Дзен", который интегрирован в Viber».
Анна Знаменская
директор по глобальному развитию
Rakuten Viber
Rakuten Viber
«Если у вашей компании активные соцсети или свой Telegram-канал с аудиторией от 1000 подписчиков, вы можете предлагать информационный бартер. Для этого достаточно найти группы со схожей и сопоставимой по объёму аудиторией и предложить кросс-промо. Именно таким способом мы наращиваем аудиторию нашего Telegram-канала "Педсоветы", где публикуем вакансии и интересные новости для учителей. Среди этих постов мы даем перекрестную рекламу Telegram-каналов, рассказывающих о книжных новинках для учителей, онлайн-курсах и так далее. Каждый такой пост дает нам дополнительную аудиторию в 40-60 учителей.
Блогеры со схожей по качеству и количеству аудиторией могут заинтересоваться взаимным продвижением, бартером и возможностью дать своим подписчикам скидку на вашу продукцию».
Блогеры со схожей по качеству и количеству аудиторией могут заинтересоваться взаимным продвижением, бартером и возможностью дать своим подписчикам скидку на вашу продукцию».
Ольга Павликова
директор PR-агентства TrendFox
СМИ и блогеры
Бесплатно попасть в СМИ и топовые блоги — мечта любого бизнеса. Компании привлекают огромные аудитории, высокий уровень доверия со стороны пользователей, хорошая поисковая выдача. Строгая редакционная политика или высокие цены на размещение в блогах могут напугать, но попробовать стоит. Для поиска журналистов и тем можно воспользоваться, например, Pressfeed и Deadline Media, однако за использование этих инструментов придётся заплатить.
Самые цитируемые СМИ и блогеры в России
Данные по аудитории средств массовой информации можно найти в медиаките на сайте СМИ или у компаний, которые профессионально занимаются мониторингом и их анализом. Например, у «Медиалогии» (рассчитывают индекс цитируемости для СМИ и индекс влиятельности для социальных медиа) или Mediascope.
Пример: рейтинг самых цитируемых СМИ в сфере ИТ и Телеком (по данным «Медиалогии» на I квартал 2019 года)
Рейтинг блогеров можно посмотреть у РИАБ, «Медиалогии» или Brand Analytics. При выборе блогера можно ориентироваться на ER (Engagement Rate) — индекс вовлеченности его аудитории, который рассчитывается по формуле: ER = likes + comments + saves / followers * 100%. Иногда ER микроинфлюенсеров не хуже, чем у блогеров с большим числом подписчиков, которые могут оказаться ботами или неактивными.
Пример: топ-5 страниц в Instagram (по данным «Медиалогии» на март 2020)
*SM Influence — индекс влиятельности социального медиа «Медиалогии». Показатель отражает суммарный охват собственной аудитории сообщества и аудиторию ссылающихся на него источников в соцмедиа. Индекс варьируется от 0 до 1000 пунктов и рассчитывается автоматически на основе статистики за календарный месяц.
Пример: рейтинг самых цитируемых СМИ в сфере ИТ и Телеком (по данным «Медиалогии» на I квартал 2019 года)
- vc.ru — 68,96 ИЦ
- Cnews.ru — 39,06 ИЦ
- [email protected] — 38,17 ИЦ
- Ixbt.com — 36,76 ИЦ
- Habr.com —23,45 ИЦ
- Rb.ru — 12,75 ИЦ
Рейтинг блогеров можно посмотреть у РИАБ, «Медиалогии» или Brand Analytics. При выборе блогера можно ориентироваться на ER (Engagement Rate) — индекс вовлеченности его аудитории, который рассчитывается по формуле: ER = likes + comments + saves / followers * 100%. Иногда ER микроинфлюенсеров не хуже, чем у блогеров с большим числом подписчиков, которые могут оказаться ботами или неактивными.
Пример: топ-5 страниц в Instagram (по данным «Медиалогии» на март 2020)
- Гусейн Гасанов — 13,4 млн подписчиков (994 SM Influence)
- Оксана Самойлова — 11,5 млн подписчиков (988 SM Influence)
- Хабиб Нурмагомедов — 19,7 млн подписчиков (967 SM Influence)
- Давид Манукян — 11,7 млн подписчиков (961 SM Influence)
- Настя Ивлеева — 15,9 млн подписчиков (957 SM Influence)
*SM Influence — индекс влиятельности социального медиа «Медиалогии». Показатель отражает суммарный охват собственной аудитории сообщества и аудиторию ссылающихся на него источников в соцмедиа. Индекс варьируется от 0 до 1000 пунктов и рассчитывается автоматически на основе статистики за календарный месяц.
СМИ
«На сайте большинства изданий есть раздел блогов. Например, на vc.ru вы можете рассказать о себе, своем продукте или бизнес-опыте в виде небольшой колонки. Если пройти верификацию на сайте Forbes, тоже можно публиковать колонки нерекламного характера, повышающие узнаваемость бренда. Если ваша ЦА читает "Ведомости", обратитесь напрямую к редактору отдела "Мнения", предложив несколько тем для авторских колонок. Если тема и спикер заинтересуют редактора, вас попросят прислать готовый текст. Главное правило — никакой саморекламы. Бренд может упоминаться лишь рядом с фамилией автора. Сделайте упор на экспертизу в своей отрасли и расскажите о трендах или о том, как справились со сложной задачей».
Ольга Павликова
директор PR-агентства TrendFox
«Редакционные статьи, для которых журналисты ищут истории, мнения, данные, бесплатны по определению. Поэтому шаг за шагом учитесь быть сами себе пиарщиком. Что для этого надо? Найдите СМИ, которые пишут для вашей целевой аудитории. Прочитайте их. Поймите, про что они пишут. И попробуйте придумать 2-3 темы и тезисы к ним. Найдите журналиста в соцсетях и скиньте их ему.
Важно: СМИ нужны аналитика, статистика и компетентные мнения, а не рекламный рассказ про одно-единственное предприятие. То же касается выступлений на конференциях.
Напрямую отследить действие PR на трафик сложно, потому что СМИ не ставят активные ссылки и тем более utm, но по всплескам активности после выходов статей и комментариев можно понять влияние PR».
Важно: СМИ нужны аналитика, статистика и компетентные мнения, а не рекламный рассказ про одно-единственное предприятие. То же касается выступлений на конференциях.
Напрямую отследить действие PR на трафик сложно, потому что СМИ не ставят активные ссылки и тем более utm, но по всплескам активности после выходов статей и комментариев можно понять влияние PR».
Галина Харнахоева
сооснователь коммуникационного агентства «Кабарга»
«Пишите пресс-релизы про компанию и её достижения и отправляйте в СМИ. Адреса редакции есть почти в каждом онлайн-СМИ в разделе "Контакты". Если новость понравится, пресс-релиз разместят бесплатно. Хотя это достаточно редкое явление.
Если ваш стартап из финансовой сферы, то написать статью в ТЖ — обязательно к исполнению. ТЖ — крупнейший в России журнал про деньги. Статью там может разместить практически любой, главное, чтобы она была интересной и затрагивала финансовый аспект жизни (советы про экономию, заработок и так далее). Можете в статье упомянуть свой сервис, но лучше без фанатизма — прямую рекламу точно не пропустят».
Если ваш стартап из финансовой сферы, то написать статью в ТЖ — обязательно к исполнению. ТЖ — крупнейший в России журнал про деньги. Статью там может разместить практически любой, главное, чтобы она была интересной и затрагивала финансовый аспект жизни (советы про экономию, заработок и так далее). Можете в статье упомянуть свой сервис, но лучше без фанатизма — прямую рекламу точно не пропустят».
Сергей Евдокимов
маркетинговый директор, интернет-магазин Milarky.ru
«Многие площадки разрешают дополнять экспертные материалы ссылками на профили автора в социальных сетях и сайтом компании (примеры в России — vc.ru, Rusbase, "Секрет фирмы", в США — Hackernoon, StartupValley, блоги Medium). Если стартап планирует продвигаться за рубежом, рассмотрите дополнительные англоязычные площадки (Product Hunt, Betalist) и платформы для поиска информации о компаниях (Crunchbase, AngelList, Glassdoor)».
Надежда Анисимова
PR-менеджер стартапа Sarafan Technology
Развлекательные сайты и форумы
«Развлекательные сайты вроде "Яплакалъ", "Пикабу", AdMe позволяют пользователям создавать контент. Главный критерий — чтобы было интересно остальным. Статья с прямой рекламой вашего стартапа точно не "зайдет". А вот статья о том, как было трудно запустить стартап, с каким вы проблемами столкнулись, как справились с ними, может быть интересной. Вы решите сразу две задачи — появится трафик и о вашем бренде узнают несколько тысяч человек.
Зарегистрируйтесь на форумах, которые посещают специалисты вашей отрасли или интересная вам аудитория. Создавайте дискуссии, участвуйте в обсуждениях продуктов, упоминая свой бренд, сравнивая его с другими и так далее. Это создаст положительную репутацию и узнаваемость. А узнаваемость бренда — бесплатный трафик».
Зарегистрируйтесь на форумах, которые посещают специалисты вашей отрасли или интересная вам аудитория. Создавайте дискуссии, участвуйте в обсуждениях продуктов, упоминая свой бренд, сравнивая его с другими и так далее. Это создаст положительную репутацию и узнаваемость. А узнаваемость бренда — бесплатный трафик».
Сергей Евдокимов
маркетинговый директор, интернет-магазин Milarky.ru
Блогеры
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«Конечно, блогеры предпочитают работать за деньги. Но с микроблогерами можно договориться поработать и по бартеру. Небольшие блоги дают хорошую конверсию из перехода в лид. Найдите блоги вашей тематики, напишите блогеру в личку и предложите ему в обмен на ваш продукт написать честный отзыв».
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«Попробуйте работать с блогерами за оплату с продаж. С самого запуска мы начали развивать программу для инфлюенсеров. Мы просто писали в инстаграме инфлюенсерам и предлагали рассказать в блоге о нашем сервисе, предложив подписчикам именной промокод со скидкой и обещая процент за каждого оплатившего клиента. Многим было интересно рассказать аудитории о новом способе стильно одеваться, поэтому мы стали получать почти бесплатный трафик, перечисляя деньги лишь за фактические продажи».
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«Для B2C-стартапов на первых порах отлично работают рекомендации по знакомым, а также отзывы микроблогеров. Взамен можно предложить им стать бета-тестерами и получить какие-то бесплатные плюшки. Такой подход поможет вам собрать необходимый бесплатный трафик и получить обратную связь по продукту, на основании которой вы сможете легко делать custdev. Также отлично срабатывают коллаборации с компаниями, схожими по тематике, но не конкурирующими. Например, если ваш стартап работает в сфере красоты, вы можете сделать кросс-промо с другими компаниями из этой индустрии. Главное — не стесняться писать, просить помощи, описывать свои кейсы».
Собственные СМИ и блоги
Если не можешь попасть в чье-то СМИ, заведи свое. Это может быть корпоративный блог или страница в соцсети. Делайте полезный контент, и посетители к вам потянутся.
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«Заведите YouTube-канал стартапа. Не обязательно тратить часы на создание супер качественного контента, оставим это Netflix. Достаточно демо-продуктов, небольших интервью о процессе разработки и записи питчей и выступлений».
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«Сделайте свой журнал. Мы с самого начала стали развивать Get Outfit Magazine. Одна из идей заключается в том, чтобы публиковать интервью с инфлюенсерами на темы, полезные нашим клиентам. Мы обязательно стараемся договориться, чтобы после выхода статьи инфлюенсер поделился ссылкой, таким образом привлекая его аудиторию. Например, интервью с известным стилистом-блогером с аудиторией в 300 000 получило более 1500 просмотров».
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«Если регулярно создавать полезные статьи и размещать их на корпоративном сайте, сайт начнет продвигаться в поисковой выдаче. Потенциальные клиенты начнут приходить из поиска и других источников, делиться ссылками на статьи. Для этого надо уметь интересно писать, использовать видео, инфографику, гифки, включая ключевые сообщения в текст и в идеале соблюдая SEO-требования».
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«Заведите на сайте блог, подбирайте темы с помощью сервисов, пишите полезные статьи. Экспертные статьи — известный способ бесплатного продвижения в поисковиках. Люди ищут информацию по теме, читают материал от эксперта, который формирует доверие и желание обратиться за услугой.
Агрегаторы информации
Агрегаторы — еще один ресурс, где может оставить свой след ваш стартап. Как правило, за ними стоят крупные компании, а люди верят информации, размещенной под маркой надежного бренда. Статистику посещаемости можно поискать, например, на сервисе «Яндекс Радар».
Количество ежемесячных посетителей агрегаторов
В марте 2020 года по данным «Яндекс.Радар»:
- «Яндекс.Дзен» — 181,2 млн человек
- Avito — 93,8 млн человек
- «Яндекс.Карты» — 71,2 млн человек
- «Яндекс.Коллекции» — 41,8 млн человек
- «Ответы Mail.ru» — 36 млн человек
Сервисы «Яндекса»
«"Яндекс.Коллекции" позволяет собрать коллекцию фото на определенную тематику. Можно использовать свои фото или коллекции других пользователей. Для бизнеса есть настройка личной страницы, где можно оставить описание и ссылку на свой стартап. Чем больше коллекций — тем больше трафика.
В "Яндекс.Кью" трафика пока немного, но он все чаще показывается в поисковой выдаче, и трафик внутри сервиса растет. Там тоже можно создать страницу компании, отвечать на вопросы пользователей и зарабатывать рейтинг. Чем чаще компания будет появляться в ответах, тем выше узнаваемость.
"Яндекс.Дзен" — статейный агрегатор от "Яндекса". По их словам — очень много трафика. Чтобы получить его — создайте канал и пишите туда статьи. В каждой статье можно оставлять ссылку на свой сайт, фото- и видеоматериалы. Главный критерий — оригинальность. Скопированные статьи модерация не пропустит, и показов они не соберут».
В "Яндекс.Кью" трафика пока немного, но он все чаще показывается в поисковой выдаче, и трафик внутри сервиса растет. Там тоже можно создать страницу компании, отвечать на вопросы пользователей и зарабатывать рейтинг. Чем чаще компания будет появляться в ответах, тем выше узнаваемость.
"Яндекс.Дзен" — статейный агрегатор от "Яндекса". По их словам — очень много трафика. Чтобы получить его — создайте канал и пишите туда статьи. В каждой статье можно оставлять ссылку на свой сайт, фото- и видеоматериалы. Главный критерий — оригинальность. Скопированные статьи модерация не пропустит, и показов они не соберут».
Сергей Евдокимов
маркетинговый директор, интернет-магазин Milarky.ru
Доски объявлений
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«Классифайд — прекрасная возможность вручную спарсить телефоны или почты людей и компаний, которым вы можете помочь. Напишите им. Я лично не раз так вхолодную выходил на руководителей отделов компаний, с которыми складывались долгосрочные и теплые взаимоотношения».
“
«Если ваш стартап продает товары или услуги, идите на сайты объявлений — "Авито", "Юла", YouDo и другие. Как правило, они просят оплатить размещение, но первое время можно размещаться бесплатно. В описании каждого объявления можно указать название вашего стартапа. Трафика будут мало, но он бесплатный».
Картографические сервисы
“
«Люди часто ищут на картах что-то вблизи своего местоположения. Сервисы "Яндекс.Справочник", 2ГИС, "Google Мой Бизнес" дадут трафик не только в онлайне, но и офлайн. Это особенно важно для стартапов в сфере услуг, которые очень рассчитывают на аудиторию конкретного района, области и так далее».
Мероприятия
Мероприятия тоже подходят для привлечения внимания к бизнесу. Выступайте с презентациями, заводите знакомства и очаровывайте потенциальных клиентов и партнеров смелыми идеями, новыми продуктом или харизмой. Это могут быть стартап-выходные (Startup Weekend, HackDay), отраслевые конференции, форумы и фестивали (Риф+Киб, 404fest, Startup Village, Startup Day). О международных событиях можно почитать, например, тут.
«Конференции, саммиты, битвы стартапов, питч-сессии в клубах инвесторов дают хороший трафик. Мероприятия бывают платными и бесплатными — зависит от формата. Обычно жюри или оргкомитет отбирают интересные стартапы, которые могут участвовать бесплатно, в том числе разместить свой стенд и выступить с питчем. Так мы попали на TechCrunch Disrupt в Берлине в прошлом году: жюри понравился наш проект. К тому же мы вошли в топ-5 самых интересных финтех-стартапов по мнению судей, и информацию о нас — со ссылкой на сайт — опубликовали в подборке на TechCrunch. Учитывая, что у TechCrunch аудитория больше 14 млн, мы получили много переходов.
Мероприятие — это еще и СМИ, которые публикуют анонсы, репортажи, пост-релизы с информацией об участниках, ярких питчах и стендах. О каждой крупной конференции выходят десятки текстов, так что постоянные участники попадают в поле зрения СМИ и журналисты начинают обращаться к ним напрямую с предложением сделать материал. Так у нас вышло, например, интервью в издании Hacker Noon после Web Summit в Лиссабоне. А еще конференции посещают основатели клубов венчурных инвесторов и затем публикуют рейтинги для своих клиентов. Мы, например, есть в подборке Baltic Startup Brand Ranking от Accenture, в подборке эстонских стартапов-2020 Seedtable. Ну и, конечно, в Pipeline Rusbase: в конце 2018 года мы участвовали в Speed Dating с инвесторами от Rusbase, об этом тоже выходила новость».
Мероприятие — это еще и СМИ, которые публикуют анонсы, репортажи, пост-релизы с информацией об участниках, ярких питчах и стендах. О каждой крупной конференции выходят десятки текстов, так что постоянные участники попадают в поле зрения СМИ и журналисты начинают обращаться к ним напрямую с предложением сделать материал. Так у нас вышло, например, интервью в издании Hacker Noon после Web Summit в Лиссабоне. А еще конференции посещают основатели клубов венчурных инвесторов и затем публикуют рейтинги для своих клиентов. Мы, например, есть в подборке Baltic Startup Brand Ranking от Accenture, в подборке эстонских стартапов-2020 Seedtable. Ну и, конечно, в Pipeline Rusbase: в конце 2018 года мы участвовали в Speed Dating с инвесторами от Rusbase, об этом тоже выходила новость».
Александр Зайцев
основатель финансовой платформы Raison AI
“
«Придумайте маленькие хитрости. К примеру, поставьте на конференции свою WiFi-точку без пароля. Страница авторизации будет собирать контакты и показывать ваш лендинг для доступа к интернету».
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Каждое выступление сейчас сопровождается презентацией. Дополните последний слайд с контактами QR-кодом со ссылкой на сайт компании. Проверено — его сканирует каждый третий зритель в зале.
SEO
Какую бы страницу ни создал ваш стартап, её главная задача — привлечение потенциальных клиентов. Проанализируйте поисковые запросы и отредактируйте контент так, чтобы он чаще появлялся в поисковике потенциального клиента.
«Если у вас есть конкуренты, помогите пользователям решить их проблему, создав статьи сравнения в вашем блоге. Например: «[ваш продукт] и [конкурент]: честное сравнение». Оптимизируйте ее под ключевые запросы. Так вы практически сразу будете на первой странице результатов поиска Google и «Яндекса» по запросам [конкурент] сравнение, [конкурент] аналоги — и бесплатно получите трафик с высокой конверсией».
Иван Ковпак
основатель и руководитель Heartbeat Education
Поисковые системы достаточно быстро индексируют и добавляют в выдачу сайты. Главное — использовать сервисы, которые они предоставляют — «Яндекс.Вебмастер» и Google Search Console. Добавьте туда ваш сайт, ссылку на карту сайта в формате xml (популярные системы управления генерируют и обновляют карту сайта, как правило, автоматически). По частотным запросам вы, конечно, не будете показываться в первый месяц. Но по названию компании, по низкочастотным запросам — вполне. Например, если вы продаете слонов, то по запросу «купить слона» вас точно не будет в поисковой выдаче на старте проекта. Но по запросу «купить голубого слона с зелеными глазами» — вполне можете быть. Главный критерий — качество и полнота контента. Перед запуском хорошенько проанализируйте конкурентов.
Сергей Евдокимов
маркетинговый директор, интернет-магазин Milarky.ru
«Чтобы попасть в топ выдачи поисковиков, нужно правильно выбрать тему. Не высокочастотный запрос, по которому будет большая конкуренция, но и не самый низкочастотный, по которому придёт полтора человека в год. Бесплатный сервис "Яндекса" Wordstat и другие сервисы помогут найти подходящие среднечастотные запросы, которые приведут сотню-другую читателей в месяц».
Анастасия Выгон
копирайтер
И другие способы
Универсального секрета по привлечению трафика нет. Тут все средства хороши. Не ограничивайте полет фантазии и пользуйтесь максимальным количеством возможностей, которые дают интернет и реальный мир.
Комментарии
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Комментируйте целевые публикации на сайтах и в блогах. То же работает с постами — если активно участвовать в обсуждениях в группах, то можно через раз советовать статьи на своем сайте. Поселитесь на самых посещаемых форумах в своей сфере. Ссылку на сайт можно ставить в подписи, профиле или в комментариях.
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Оставляйте комментарии под видео в YouTube. Сервис занимает 3 место в мире по трафику, поэтому он может стать отличным источником бесплатного трафика для стартапа. Находите видео по теме, оставляйте комментарий или полноценный обзор со ссылками на ваш ресурс. Некоторые комментарии будут удалены, оставшиеся точно будут давать трафик. Особенно если это дельные советы, которые получат отклик у других пользователей.
Розыгрыши, конкурсы, акции
«Конкурсы и розыгрыши призов мы проводим на конференциях и в соцсетях. В первом случае предлагаем посетителям нашего стенда зарегистрироваться в приложении по инвайт-коду с названием мероприятия — например, Web Summit. Победителя определяем на закрытии конференции: в последний раз призом была токенизированная акция SpaceX. Ту же механику используем в соцсетях, только проводим розыгрыш дольше — две-три недели — и дополнительно подключаем таргетированную рекламу, чтобы привлечь новую аудиторию. Один такой конкурс дает 20%-ный прирост регистраций в приложении за месяц. При этом цена пользователей, пришедших через конкурсы и рекламу, в пять раз ниже, чем через одну рекламу».
Александр Зайцев
основатель финансовой платформы Raison AI
«Сделайте своих клиентов соучастниками, показывайте в соцсетях изнанку бизнеса, цепляйте любовью к своему делу. Свежий пример — @soupermuk — доставка супов на дом кастрюлями. Создатели придумали тестовый месяц, во время которого каждую неделю предлагают на выбор 3 супа. Так покупатели с самого начала могут влиять на ассортимент, растёт лояльность. Проект развивается через соцсети вообще без вложений в рекламу».
Анастасия Выгон
копирайтер
Реферальная программа
Один из самых действенных и практически бесплатных вариантов привлечь трафик — это реферальная программа. Пользователи, которые привели друзей, получают бонусы: например, ранний доступ в приложение или кэшбек за каждого «новенького». По сути, это вариант сарафанного радио, которым активно пользуются крупнейшие бизнесы вроде AliExpress и Booking.com. Мы пока только начинаем так продвигать нашу финансовую платформу.
Александр Зайцев
основатель финансовой платформы Raison AI
Нетворкинг
«Пролистайте записную книжку и соцсети. В моем телефоне около 3000 контактов — вспомнить, кто и где может помочь, в моменте невозможно. Решение ближе, чем кажется: ваш нетворк — это советы, обратная связь, реальные клиенты, будущие партнеры, новые кофаундеры. Многие стесняются — а зря. Смело пишите всем короткие и толковые предложения в мессенджеры. Будьте настойчивы: в США в продажах, как и в инвестициях, принято делиться апдейтами и полезной информацией, пока респондент сам не попросит больше ему не писать, чего почти никогда не случается».
Павел Гужиков
серийный предприниматель, основатель стартапа «Деньги Вперед»
«Подумайте об электронных письмах, которые вы рассылаете каждый день своим друзьям, клиентам, подписчикам, ученикам и просто знакомым. Что если каждый из них получит не только информацию о вашей онлайн-школе, но и бесплатную «фишку», полезный совет или лайфхак? Посмотрите, как использует этот совет наш специалист Оксана Семко в своих письмах: https://prnt.sc/rlwaya».
Иван Ковпак
основатель и руководитель Heartbeat Education
Корпоративные программы лояльности
«Прежде чем привлекать трафик, даже бесплатный, следует точно определить свою целевую аудиторию. Например, у нас в GetOutfit это занятые люди, которые ценят свое время и уже скорее всего пользуются сервисами, которые упрощают жизнь: от заказа готовой еды до уборки. Наши клиенты, как правило, работают мидл-менеджерами и выше, поэтому одна из возможностей получить бесплатный трафик — это написать HR-ам компаний и предложить скидку для их сотрудников. А затем договориться о том, чтобы информацию о стартапе разместили на внутреннем портале, в корпоративном Slack или добавили в рассылку. К примеру, после поста в Slack компании с 1200 сотрудниками мы получали более 300 переходов».
Ким Санжиев
основатель Get Outfit
«Одно из лучших решений для привлечения бесплатного трафика в JivoSite — это работа по модели Freemium. У нас не было денег на маркетинг, поэтому единственное, что мы могли предложить, — это софт. Мы сделали продукт и предлагали часть бесплатно, а часть «закрыли» в платной версии. К тому же в бесплатной версии нельзя было отключить наш логотип. Это сработало, и сейчас наш основной трафик приходит органически.
Есть много нюансов, чтобы модель Freemium работала правильно. Нельзя давать слишком мало в бесплатной версии, иначе к ней просто не будет интереса, она не будет расти, люди не будут ставить виджет к себе на сайт и рекламировать вас. С другой стороны, если слишком много дать бесплатно, то не за что будет просить деньги, монетизация не сработает. Здесь необходимо найти золотую середину.
Когда мы запустились в России, первое время трафик рос медленно. Мы искали возможности набрать первичную клиентскую базу. Просили наших друзей и знакомых поставить продукт JivoSite к себе на сайт, ходили по форумам, писали разработчикам, приглашали их к нам в партнерскую программу. Этот процесс занял несколько месяцев, и мы набрали первоначальную критическую массу клиентов, после чего рост стал более линейным. Этот же сценарий мы повторили на зарубежном рынке. Сейчас у нас много органических каналов продвижения на разных языках, за которые мы не платим».
Есть много нюансов, чтобы модель Freemium работала правильно. Нельзя давать слишком мало в бесплатной версии, иначе к ней просто не будет интереса, она не будет расти, люди не будут ставить виджет к себе на сайт и рекламировать вас. С другой стороны, если слишком много дать бесплатно, то не за что будет просить деньги, монетизация не сработает. Здесь необходимо найти золотую середину.
Когда мы запустились в России, первое время трафик рос медленно. Мы искали возможности набрать первичную клиентскую базу. Просили наших друзей и знакомых поставить продукт JivoSite к себе на сайт, ходили по форумам, писали разработчикам, приглашали их к нам в партнерскую программу. Этот процесс занял несколько месяцев, и мы набрали первоначальную критическую массу клиентов, после чего рост стал более линейным. Этот же сценарий мы повторили на зарубежном рынке. Сейчас у нас много органических каналов продвижения на разных языках, за которые мы не платим».
Тимур Валишев
СЕО и сооснователь JivoSite
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