Удачная замена: подборка отечественных решений взамен ушедшим

Современный бизнес, вне зависимости от размера и отрасли, уже не может представить себя без привычных ИТ-решений, обеспечивающих бесперебойную работу компании. Уход зарубежных вендоров и сложности с оплатой подписок и лицензий заставили предпринимателей экспериментировать и искать альтернативные продукты. RB.RU составил подборку из пяти российских решений для интернет-бизнеса, которые успешно заменяют ушедшие иностранные компании.

Российские компании используют софт для решения самых разных задач: автоматизации процессов, общения с клиентами, удаленного доступа, учета рабочего времени, анализа данных — список очень большой. Пандемия заставила включиться в технологическую гонку и решать с помощью ИТ бизнес-задачи даже те отрасли, которые традиционно считались более консервативными и не спешили оцифровываться.

Повышенный спрос на программные продукты обратил внимание компаний на решения отечественных поставщиков. Но многолетняя привычка пользоваться зарубежными сервисами, масштабные маркетинговые кампании, большой ассортимент иностранного ПО и сильнейшая конкуренция в каждой отрасли долгое время мешала российским производителям показать свой продукт во всей красе.

Весной 2022 года отечественные разработчики ПО получили возможность занять лидерские позиции, которые долгое время прочно удерживали иностранцы. Вместе с экспертами мы вспомнили несколько российских решений, которые систематически развивались многие годы, давно ориентировались на российский рынок и не являются ответом на сложившуюся ситуацию.

За этими разработками стоят команды высококвалифицированных технических специалистов, глубокая экспертиза, понимание рынка и потребностей целевой аудитории.

Сервисов, обслуживающих потребности бизнеса, довольно много, однако в этой статье мы сознательно сосредоточились на тех, кто помогает автоматизировать бизнес-процессы, обеспечить защиту и бесперебойную работу веб-сайтов, организовать пространство для эффективного труда, позволяет расти и принимать управленческие решения на основе данных.

Ускоряем и защищаем веб-сайт

Современные компании часто используют публичные облака: такая инфраструктура быстро масштабируется, проста в управлении и обеспечивает доступность контента для любого интернет-пользователя, где бы он ни находился. Многие владельцы российских веб-ресурсов выбирали для этой задачи решения глобальных производителей, в том числе Cloudflare, Fastly, Akamai.

В связи с геополитической обстановкой и санкциями риски потребителей подобных решений в России сильно выросли. Возросла и сложность оплаты подобных услуг, и шанс отключения от самого сервиса и техподдержки без возмещения убытков.

Риск коснулся и тех, кто предпочитал полагаться на веб-инфраструктуру, построенную на частных облаках: по их карману ударил рост стоимости ИТ-оборудования, сложности с доставкой серверов и ПО, отток технических специалистов.

Российский облачный провайдер NGENIX, работающий на рынке уже 14 лет, предоставляет веб-ресурсам облачную платформу собственной разработки для ускорения загрузки и защиты от DDoS-атак. В 2008 году компания запустила первый в России CDN (технология для доставки контента) с точками присутствия по всей стране. Основным видом передаваемых данных в то время было видео.

В 2015 году компания изменила позиционирование и продолжила развивать продукт в роли «российского Cloudflare», развивая сервисы ускорения и защиты веб-ресурсов от DDoS и взломов, а также решения для облачного хранения, аналитики и оптимизации изображений, управления логикой обработки HTTP-запросов. Эксперты отмечают, что в отличие от Cloudflare, Fastly и Akamai компания развивала продукт с прицелом на российский рынок, поэтому понимает специфику и потребность локальных потребителей.

Сегодня распределенную облачную платформу NGENIX используют крупнейшие компании страны, в том числе «Сбермаркет», Okko, «Леруа Мерлен», «Аэрофлот» и «Почта Банк».

«Главное преимущество платформы — это возможность решить несколько задач одновременно и высвободить за счет этого ресурс команд разработки. Если веб-ресурс подключен к NGENIX, у компании отпадает необходимость использовать несколько специализированных сервисов защиты и ускорения, — объясняет Константин Чумаченко, генеральный директор NGENIX.

С февраля количество кибератак в Рунете многократно увеличилось, а риски импортозависимости подстегнули команды веб-ресурсов, ранее использовавших Cloudflare, Fastly и Akamai, задуматься о миграции в российские облака. С тех пор спрос на услуги NGENIX вырос более чем в два раза.

Необходимость импортозамещения в последние несколько месяцев сыграла свою роль в росте спроса на наши услуги, но и до этого мы успешно конкурировали с глобальными игроками типа Akamai и Cloudflare в плане удобства использования, производительности платформы и качества поддержки».

Поддерживаем клиентов

Слово Zendesk еще не стало нарицательным, как памперсы или ксерокс, но для многих пользователей по всему миру ассоциируется с процессом поддержки клиентов. Популярность этому сервис-деску обеспечили гибкие настройки, которые покрывают задачи омникальной поддержки маленьких и больших компаний из самых разных отраслей, будь то интернет-магазин кухонного оборудования, сайт с услугами хостинга или онлайн-школа. Одним из отечественных аналогов решения можно назвать решение Naumen Service Desk, которое как «облачно», так и on premise внедряют крупные enterprise-заказчики. Компания вышла на рынок еще в 2001 году.

Адаптацией Naumen Service Desk для малого и среднего бизнеса выступает SaaS-платформа ITSM 365 — решение для автоматизации любых сервисных процессов, в том числе поддержки клиентов компании. Платформа становится местом сбора клиентских заявок из разных каналов: электронной почты, личного кабинета, мобильного приложения. Сервис позволяет управлять инцидентами, запросами на обслуживание, изменениями и задачами, заводить базы знаний и каталоги, вести учет ИТ-активов и трудозатрат.

Что важно, систему можно настраивать под себя без программирования: любые бизнес-процессы и уникальная логика задаются с помощью мыши в веб-интерфейсе. Сам сервис был разработан в 2013 году, он полностью состоит из собственных и открытых компонентов. Решение подходит компаниям со штатом от 100 человек до нескольких тысяч. Сегодня платформу используют около 500 компаний из ИТ, ритейла и других отраслей.

«С февраля этого года спрос на сервис ITSM 365 вырос более чем в три раза по сравнению с аналогичным периодом в 2021, — говорят в компании. — Мы наблюдаем миграцию с иностранных сервисов по направлениям внутренней автоматизации и клиентского сервиса. В первом случае российский бизнес переходит на ITSM 365 с Jira Service Desk, Service Now, Freshservice и других платформ, во втором — с Zendesk и Freshdesk.

На конец 2021 года рынок ITSM-решений в России оценивался в 6,8 млрд рублей, при этом на долю отечественных продуктов в сегменте приходилось не больше 30%, следует из исследования itSMF и TAdviser. По прогнозам, уход с рынка России иностранных ИТ-вендоров перераспределит 1–2 млрд рублей между локальными разработчиками решений».

Анализируем данные

В отличие от других сегментов российского ИТ-рынка, решения для аналитики в последние годы развивалась достаточно быстро. Это связано прежде всего с растущими объемами цифровых данных, которые вынуждены обрабатывать компании для эффективной работы и конкуренции. Драйвером выступила пандемия и связанные с ней кризисы, которые подсветили то, как важно принимать управленческие решения на основе качественных данных в режиме реального времени.

Курс на импортозамещение, 152-ФЗ о персональных данных — все это сыграло роль в том, что отечественный сегмент BI оказался более развит, чем другие. «Появление и совершенствование этих решений — не ответ на санкции и приостановку работы ИТ-вендоров в России, а давний, логичный процесс, — говорит Мария Аверина, партнер по развитию департамента аналитики в Navicon. — Но на деле до недавнего времени большую долю рынка по-прежнему занимали глобальные вендоры — отечественные системы не дотягивали по функциональности, ценовой политике и, что немаловажно, маркетинговым бюджетам».

Впрочем, и российские компании опасались столкнуться с проблемами сырого отечественного софта и предпочитали выбирать западные продукты, проверенные большим количеством внедрений по всему миру.

«В результате на российском BI-рынке пока так и не появилось полноценной замены зарубежной “великой тройке”: Power BI, Qlik, Tableau. Не развит и сегмент облачных BI. Но, на мой взгляд, это лишь вопрос времени. Уже сейчас есть качественные инструменты визуализации, достойные продукты для работы в режиме самообслуживания (self-service).

Среди ключевых российских систем, на которые стоит обратить внимание — Visiology, “Полиматика”, “Триафлай”, Luxms BI, продукты “Форсайт”. А вот в сторону открытого ПО для аналитики вроде Apache Superset смотреть не рекомендую — нет поддержки и есть риск столкнуться со всевозможными “закладками” и уязвимостями», — говорит Мария Аверина.

Управляем командой и задачами

В мае строительная компания «Белый журавль» из Петербурга столкнулась с невозможностью оплатить подписку на премиум-аккаунт Trello, в котором велась работа четырех отделов. Системой пользовались два года, но новая реальность заставила руководителя срочно искать схожую систему российской разработки, к интерфейсу которой можно было бы быстро привыкнуть. Это лишь один пример из тысяч подобных историй.

Цены в марте в рублях выросли на 40%, попытки заплатить с разных, в том числе иностранных карт, не увенчались успехом, обращение в техподдержку не принесло нужного результата, вспоминает директор компании Ярослав Стерхов.

Российских аналогов трекеров задач наподобие Trello или Asana много, например, OkoCRM, «Яндекс. Трекер», YouGile, Wrike или недавно появившиеся «Штаб» и «Турбо Трекинг», но петербургская строительная компания, ориентируясь на список своих ежедневных задач, выбрала для себя Kaiten.

Функционал этой системы совместного управления процессами и командами позволяет решать рабочие задачи как крупных компаний с тысячью пользователей, которые раньше работали, например, на Jira, так и небольших команд, привыкших пользоваться Trello. Ошибочно думать, что первое ПО подходит только крупным игрокам, а второе — «малышам». И те, и те выбирают решение исходя из потребностей в функционале, интеграциях и кастомизации.

Именно с этих сервисов чаще всего и мигрируют на Kaiten, поэтому в компании настроили автоматизированный импорт данных, однако само решение получило популярность у отечественных заказчиков задолго до весны 2022 года. Вячеслав Цырульник придумал Kaiten, поработав в Jira, ​​Leankit и других подобных решениях. «Не найдя подходящего инструмента, я решил создать свой. Так и появился Kaiten», — вспоминает предприниматель в блоге компании.

Cреди клиентов компании — «Пятерочка», «Сколково», «Додо Пицца», Сбер, QiWI. Продукт визуализирует, упрощает и делает эффективным процесс управления задачами команды, помогает планировать загрузку команды и учитывать рабочее время каждого специалиста, вести канбан-доски, работать по методологии scrum, формировать отчеты и накапливать базу знаний.

Какое-то время пользовались этим продуктом в Skyeng. Компания отметила, что в Kaiten есть Kanban, Scrum, LeSS, Nexus, XP и Waterfall в текущем тарифном плане без необходимости докупать настройки сторонних разработчиков. В отличие от зарубежных аналогов отечественный таск-трекер можно установить как в приватном облаке, так и в инфраструктуре компании, тем самым надежно защитив корпоративную информацию.

Сравнивая Kaiten c Jira пользователи отмечают легкость и быстроту освоения, выделяют удобную опцию формирования отчетов по задачам и в целом более гибкую кастомизацию сервиса: можно настраивать не только рабочее пространство и проект, но и отдельно задачу. При этом настройки рабочего пространства для одного проекта не распространяются автоматически на все остальные: некоторые пользователи Jira жаловались, что сталкивались с этим.

Автоматизируем бизнес-процессы

В отсутствие продуктов Terrasoft, Oracle, SAP Microsoft и других вендоров, предлагающих программы для автоматизации, цифровой трансформации бизнеса и управления бизнес-процессами, компаниям пришлось искать отечественные ERP-решения с надежной техподдержкой. Часть компаний перешла на платформу Comindware, способную составить достойную конкуренцию SAP при автоматизации бухгалтерии, финансов, кадров, отделов продаж.

Создание платформы началось задолго до того, как термин «цифровая трансформация» вошел в обиход. Разработка Comindware Business Application Platform ведется больше 10 лет. Недавно, в апреле этого года, вышла новая, четвертая версия, где есть много low-code возможностей для аналитиков и пользователей.

Такой подход позволяет самостоятельно настраивать автоматизацию бизнес-процессов, прибегая к помощи профессиональных разработчиков только в случаях сложных вычислений или интеграций.

«Если говорить о замещении конкретных программных продуктов, то это Creatio (BPM’Online), Terrasoft CRM, IBM BPM, K2 Documentum, OpenText, IBM Lotus Domino/Notes, Atlassian Jira, Microsoft Dynamics AX (Axapta) и Sharepoint Oracle Siebel CRM, Oracle E-Business Suite and Primavera, Salesforce, SAP CRM, PPM и Customer Experience и другие, — перечисляет Антон Ермаков, руководитель группы цифровых инициатив компании Comindware. — Подход low-code позволяет настраивать и модифицировать нашу платформу и цепочки автоматизации без программирования.

Это дает возможность бизнесу одновременно тратить на модернизацию и автоматизацию меньше, а зарабатывать за счет применения новых технологий больше. Там, где раньше потребовалось бы разработать программное обеспечение с нуля, теперь достаточно нескольких минут работы в удобном графическом интерфейсе».

Спрос на отечественные программные решения для создания бизнес-приложений в последнее время растет. В компании отмечают, что интерес к решению по сравнению с аналогичным периодом прошлого года вырос в несколько раз.

«Этот уход подорвал доверие ИТ-сообщества к надежности и стабильности работы зарубежных платформ и облачных сервисов. Некоторые компании столкнулись с блокировкой работы зарубежных решений, которые обеспечивали автоматизацию ключевых процессов. После этого российский бизнес начал искать способы быстрого импортозамещения, — говорит Ермаков, — В России довольно узкий выбор low-code BPMS-систем, которые соответствуют требованиям импортозамещения.

Создание подобной платформы требует многолетних инвестиций в разработку и исследования. Раньше в России активно работали зарубежные компании, и российский рынок ПО был сфокусирован больше на персонализированной или кастомной разработке. Компании, которые не могли применять популярные и более доступные по цене зарубежные решения заказывали разработку собственных. Но можно прогнозировать, что с изменением рыночных условий, конкуренция в сфере создания подобных платформ для автоматизации усилится значительно».

Фото на обложке: AePatt Journey / Shutterstock