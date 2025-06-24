Управлять финансами бизнеса в пару кликов: как работает новый сервис Альфа-Босс

Финансовая прозрачность и контроль без лишних таблиц и отчетов — мечта любого руководителя. Новый сервис Альфа-Босс от Альфа-Банка обещает ее исполнить. Мы изучили, как он работает, для кого создан и почему может изменить привычный ритм управленческой работы в лучшую сторону.

Задача, которая требует времени, внимания и информации

Руководители больших компаний тратят часы, чтобы собрать данные из разных источников: где-то обороты, где-то задолженности, где-то счета. Топ-менеджеры привыкли жить в состоянии постоянного информационного голода. Вроде бы цифры есть, но они приходят с опозданием, зависят от конкретных сотрудников и часто требуют расшифровки. Таблицы растут, вопросы множатся, а ощущение контроля — наоборот ускользает.

Альфа-Босс — сервис, который предлагает другой подход. Он агрегирует ключевые финансовые данные компании в одном окне и подает их в форме, понятной именно управленцу. Не бухгалтеру, не финансисту — а человеку, который отвечает за бизнес в целом.

«Руководитель — такой же человек, как и все. Мы давно привыкли к удобным сервисам для повседневной жизни — где все решается за пару кликов. Именно такой опыт мы перенесли в Альфа-Босс: максимум прозрачности, высокий уровень безопасности и персональный подход», — отмечает Евгений Монин, старший вице-президент Альфа-Банка.

Что такое Альфа-Босс и зачем он нужен

Альфа-Босс — это цифровой сервис внутри мобильного приложения Альфа-Бизнес, который избавляет руководителей от необходимости собирать информацию вручную и позволяет буквально в несколько кликов увидеть, что происходит с деньгами в компании — в цифрах, графиках и понятной динамике.

Данные о расчетных счетах, кредитных продуктах, зарплатных проектах или эквайринга аккуратно собираются на одной панели и формируется в живую, обновляемую в реальном времени картину бизнеса.

Интерфейс — ключевой элемент. Он не перегружен: вся информация представлена так, как привык воспринимать ее человек, который принимает решения, а не готовит отчетность. Это не замена бухгалтерии, а альтернатива для собственника или СЕО, которому важен быстрый и точный взгляд на ситуацию.

«Мы исходили из простой идеи: у руководителя есть всего пять минут на банк. Значит, сервис должен быть настолько понятным и удобным, чтобы за это время он успел решить максимум», — рассказывает Евгений Монин.

Проще говоря, Альфа-Босс дает топ-менеджерам следующие возможности:

Финансы под контролем в реальном времени . Удобно собирать группы компаний по любому принципу — отрасль, регион или конкретный проект — и видеть актуальную картину по всем счетам и операциям.

. Удобно собирать группы компаний по любому принципу — отрасль, регион или конкретный проект — и видеть актуальную картину по всем счетам и операциям. Задачи — как на ладони . Руководитель может ставить поручения в один клик и следить за их выполнением без писем, звонков и напоминаний.

. Руководитель может ставить поручения в один клик и следить за их выполнением без писем, звонков и напоминаний. Безопасное общение . Все рабочие вопросы решаются с персональным менеджером банка в защищенном чате, без риска утечки информации во внешние мессенджеры.

. Все рабочие вопросы решаются с персональным менеджером банка в защищенном чате, без риска утечки информации во внешние мессенджеры. Подходящие финансовые предложения. Банк анализирует работу бизнеса и формирует персональные финансовые решения — например, кредит с индивидуальной ставкой, рассчитанной с учетом финансов компании.

Почему это важно

За последние пару лет роль управленца изменилась. Если раньше можно было делегировать финансовую аналитику и раз в месяц смотреть отчет, то сегодня скорость изменений требует другого подхода.

Руководитель должен уметь интерпретировать цифры сам — как человек, который принимает решения в моменте. Это новый навык, и бизнес-инструменты подстраиваются под этот запрос.

Перед запуском команда Альфы провела масштабное исследование: выясняли, что действительно важно руководителям, с какими трудностями они сталкиваются и чего ждут от цифровых инструментов. Оказалось, что большинству топ-менеджеров классические интернет-банки попросту не нужны. Зато 80% тех, кто протестировал Альфа-Босс, начали впервые пользоваться банковскими сервисами — именно потому, что он оказался им действительно полезен.

Сервис встроился в тренд управляемости в реальном времени: он дает руководителю ту самую «вторую пару глаз», которая помогает видеть финансы не через PDF, а через живую и динамичную картину.

«Альфа-Босс — это не просто про бизнес, а про человека, который за ним стоит. Сервис помогает убрать рутину, навести порядок и сосредоточиться на ключевых задачах. Наша цель — чтобы уже в этом году автоматизация через Альфа-Босс стала новым стандартом взаимодействия топ-менеджеров с банком», — подчеркивает Семен Деваев, руководитель дирекции цифровых продаж среднего бизнеса Альфа-Банка.

Управленческий инструмент нового поколения

Альфа-Босс экономит не только время, но и силы, уходящие на бесконечный сбор, проверку, перепроверку данных. А еще снижает тревожность: теперь, чтобы узнать, «все ли в порядке с деньгами», не нужно выстраивать сложную цепочку коммуникаций: достаточно открыть приложение.

Сервисы становятся действительно полезными, когда говорят на одном с языке пользователем. В случае с Альфа-Боссом этим пользователем стал топ-менеджер, и интерфейс, структура, логика продукта — все выстроено вокруг его задач.

Команда банка продолжает развивать сервис: в планах — добавить индивидуальные тарифы и условия, аналитику, умные подсказки для эффективного управления и планирования, а также инструменты для поиска партнеров и контрагентов для роста и масштабирования бизнеса.

Фото на обложке: пресс-служба Альфа-Банка