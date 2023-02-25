Как Web3-проекты меняют взаимодействие между болельщиками и спортсменами

Спортивная индустрия прямо сейчас претерпевает цифровую трансформацию, в которой, вероятно, большую роль сыграют инструменты Web3. Рассматриваем, что может поменяться в ближайшее время в одной из самых консервативных направлений.

Аналитическая компания Deloitte выпустила отчет, в котором интеграция новых технологий в спорт рассматривается с точки зрения популяризации и массового принятия Web3. Авторы документа считают, что такие технологии, как NFT и метавселенные, могут уже в ближайшем будущем привести к значительному увеличению вовлеченности фанатов.

Инвестор Эяль Донат Зафир в комментарии Cointelegraph поделился своим мнением на этот счет, заявив, что Web3-проекты с использованием элементов DAO, а также токенов NFT и криптовалют могут серьезно упростить лицензирование спортивной продукции и интеллектуальной собственности. Он также отметил, что в теории блокчейн также можно использовать для учета голосов болельщиков.

Web3 позволяет выстроить рабочую систему владения цифровыми объектами. Для спортивных лиг и их болельщиков это может стать дорогой к более прямым и крепким взаимоотношениям, основанным на стремлении фанатов получать эксклюзивный контент от любимых команд. Это серьезно изменит правила игры Эяль Донат Зафир, инвестор и руководитель крипто-направления в Liberty Global Ventures

Хотя Web3 еще далеко до массового принятия, некоторые спортивные лиги уже начали изучать возможности внедрения новых технологий в свою работу. Например, специализирующаяся на боевых искусствах Karate Combat объявила, что планирует сменить модель управления на DAO, чтобы передать руководство своим болельщикам и спортсменам.

По словам основателя лиги Роба Брайана, у Karate Combat больше не будет акционеров. Вместо этого спортивная лига будет управляться и контролироваться болельщиками, у которых есть ее токены. Какой боец выйдет на ринг следующим и кто будет с ним в паре, решит прямое голосование.

Развивая эту идею, соучредитель международного сообщества баскетбольных фанатов Krause House, скрывающий свою личность под ником Commodore, продвигает идею управления Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) фанатами. По его словам, формат DAO идеально подходит для этого. Commodore считает, что любители спорта должны иметь возможность голосовать за или против определенных решений, чтобы чувствовать себя по-настоящему вовлеченными в жизнь лиги.

Commodore также отметил, что сегодня взаимодействие спортивных лиг с фанатами ограничивается почтовыми рассылками и постами в Twitter, YouTube и TikTok, в то время как болельщикам хочется иметь больше участия.

Стремясь изменить это, Krause House предлагает модель членства в сообществе на основе NFT. По сути, токен в данном случае служит билетом в клуб. Также при помощи NFT члены Krause House могут принимать участие в голосованиях по поводу организации мероприятий или покупке оборудования.

NFT-билеты сообщества Krause Hause различного уровня / Krause Hause



Прямо сейчас Krause House ведет переговоры о приобретении собственной команды сразу с несколькими клубами, входящими в НБА. В планах сообщества распространение системы членства при помощи NFT на всю национальную баскетбольную ассоциацию.

DAO — не единственный Web3-инструмент, набирающий обороты в спортивной индустрии. Дирк Луэт, соучредитель и главный исполнительный директор метавселенной Upland, рассказал Cointelegraph, что спортивные лиги активно ищут способы выстроить взаимодействие с молодыми фанатами и болельщиками из дальних стран при помощи виртуальных миров.

Одной из последних коллабораций Upland стало сотрудничество с FIFA. Вместе с международной федерацией футбола проекту удалось создать виртуальную копию стадиона, на котором проходил чемпионат мира по футболку в Катаре. По словам Луэта, после чемпионата к Upland обратилось множество спортивных команд, желающих познакомить своих фанатов с концептом метавселенной.

Перенос в виртуальное пространство и геймификация действительно улучшают опыт болельщиков. Фанаты всегда носили цвета любимых команд — почему бы им не делать то же самое, но в цифровом виде? Пользователи могут ставить NFT на аватарку и надевать футбольную форму на своих персонажей в метавселенных Дирк Луэт, соучредитель и главный исполнительный директор метавселенной Upland Хотя некоторые спортивные лиги и проявили интерес к Web3, от массового принятия новое поколение интернета все еще отделяет ряд серьезных проблем. Одна из главных — отсутствие удобной и простой платформы, которая была бы понятна широкому кругу пользователей. По словам Эяль Донат Зафира, массовое принятие наступит тогда, когда разработчикам удастся придумать реальные сценарии использования, которые бы дарили новый опыт, а не развивали прошлый. Более того, Зафир подчеркнул сложность криптотехнологий для пользователей Web2. Такие понятия, как DAO, токены и NFT требуют глубокого погружения, на что способны не все болельщики. Основатель Karate Combat Роб Брайан также поделился своим видением будущего. Он считает, что пользователи должны иметь возможность хранить токены проекта не на криптокошельке или бирже, а прямо в приложении спортивной лиги. Это сильно бы упростило участие в DAO проекта. Впрочем, такая модель также может создать и дополнительные риски. Маргарет Розенфельд, генеральный директор консалтинговой компании Zukunft считает, что спортивным лигам стоит проводить тщательный анализ правового регулирования криптовалют в их стране, а также серьезно прорабатывать вопросы кибербезопаности, прежде чем думать о внедрении Web3-инструментов. Более простой интерфейс может значить более слабую защиту от хакеров, что в итоге приведет к серьезным потерям.

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Фото на обложке: Mick Haupt / Unsplash