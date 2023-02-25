Как Web3-проекты меняют взаимодействие между болельщиками и спортсменами

Спортивная индустрия прямо сейчас претерпевает цифровую трансформацию, в которой, вероятно, большую роль сыграют инструменты Web3. Рассматриваем, что может поменяться в ближайшее время в одной из самых консервативных направлений.
Аналитическая компания Deloitte выпустила отчет, в котором интеграция новых технологий в спорт рассматривается с точки зрения популяризации и массового принятия Web3. Авторы документа считают, что такие технологии, как NFT и метавселенные, могут уже в ближайшем будущем привести к значительному увеличению вовлеченности фанатов.
Инвестор Эяль Донат Зафир в комментарии Cointelegraph поделился своим мнением на этот счет, заявив, что Web3-проекты с использованием элементов DAO, а также токенов NFT и криптовалют могут серьезно упростить лицензирование спортивной продукции и интеллектуальной собственности. Он также отметил, что в теории блокчейн также можно использовать для учета голосов болельщиков.
Web3 позволяет выстроить рабочую систему владения цифровыми объектами. Для спортивных лиг и их болельщиков это может стать дорогой к более прямым и крепким взаимоотношениям, основанным на стремлении фанатов получать эксклюзивный контент от любимых команд. Это серьезно изменит правила игры
Хотя Web3 еще далеко до массового принятия, некоторые спортивные лиги уже начали изучать возможности внедрения новых технологий в свою работу. Например, специализирующаяся на боевых искусствах Karate Combat объявила, что планирует сменить модель управления на DAO, чтобы передать руководство своим болельщикам и спортсменам.
По словам основателя лиги Роба Брайана, у Karate Combat больше не будет акционеров. Вместо этого спортивная лига будет управляться и контролироваться болельщиками, у которых есть ее токены. Какой боец выйдет на ринг следующим и кто будет с ним в паре, решит прямое голосование.
Развивая эту идею, соучредитель международного сообщества баскетбольных фанатов Krause House, скрывающий свою личность под ником Commodore, продвигает идею управления Национальной баскетбольной ассоциацией (НБА) фанатами. По его словам, формат DAO идеально подходит для этого. Commodore считает, что любители спорта должны иметь возможность голосовать за или против определенных решений, чтобы чувствовать себя по-настоящему вовлеченными в жизнь лиги.
Commodore также отметил, что сегодня взаимодействие спортивных лиг с фанатами ограничивается почтовыми рассылками и постами в Twitter, YouTube и TikTok, в то время как болельщикам хочется иметь больше участия.
Стремясь изменить это, Krause House предлагает модель членства в сообществе на основе NFT. По сути, токен в данном случае служит билетом в клуб. Также при помощи NFT члены Krause House могут принимать участие в голосованиях по поводу организации мероприятий или покупке оборудования.
Прямо сейчас Krause House ведет переговоры о приобретении собственной команды сразу с несколькими клубами, входящими в НБА. В планах сообщества распространение системы членства при помощи NFT на всю национальную баскетбольную ассоциацию.
DAO — не единственный Web3-инструмент, набирающий обороты в спортивной индустрии. Дирк Луэт, соучредитель и главный исполнительный директор метавселенной Upland, рассказал Cointelegraph, что спортивные лиги активно ищут способы выстроить взаимодействие с молодыми фанатами и болельщиками из дальних стран при помощи виртуальных миров.
Одной из последних коллабораций Upland стало сотрудничество с FIFA. Вместе с международной федерацией футбола проекту удалось создать виртуальную копию стадиона, на котором проходил чемпионат мира по футболку в Катаре. По словам Луэта, после чемпионата к Upland обратилось множество спортивных команд, желающих познакомить своих фанатов с концептом метавселенной.
Перенос в виртуальное пространство и геймификация действительно улучшают опыт болельщиков. Фанаты всегда носили цвета любимых команд — почему бы им не делать то же самое, но в цифровом виде? Пользователи могут ставить NFT на аватарку и надевать футбольную форму на своих персонажей в метавселенных
Фото на обложке: Mick Haupt /
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