Приложение для «винных» знакомств и винтаж за 2 млн рублей. Что предлагают российские WineTech-проекты?

RB.RU сделал подборку российских WineTech-проектов, которые помогают выращивать виноград, оценивать получившийся купаж и определять подходящий тип вина к блюду, а еще — искать таких же любителей напитка.

По итогам 2022 года Россия заняла 6 место в мире по потреблению вина. Отрасль виноделия развивается, как и уровень знаний и потребности покупателей. Появляются новые сорта, технологии производства и приложения для выбора напитков.

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Fine&Rare Wine — приложение по поиску эксклюзивных вин

В середине 2023 года ведущий импортер и дистрибьютор алкогольной продукции Simple Group запустил новое приложение для ценителей вина и коллекционеров. В нем представлены экземпляры из ограниченных тиражей, новые выдающиеся сорта и редкие вина старых урожаев. Сервис также помогает составлять коллекции, узнавать заранее о сортах, которые только появятся, и делать заказ вин, которых нет в открытой продаже.

Елена Царева, директор по стратегическому развитию направления B2C группы компаний Simple

«Мы создавали коллекцию, которая входит в Fine&Rare Wine, достаточно давно. И это всегда уникальные производители, сорта, которые сложно найти на рынке и сложно достать. У наших клиентов высокая потребность в этих винах, и они доходят до российского потребителя через нас, — говорит Елена. — Fine&Rare Wine — для тех кто интересуется особенными винами, наполненными смыслами и какими-то другими вкусами, историями, потенциалом и знаниями».

Сейчас в приложении около 2 тысяч позиций различных вин необычных форматов и винтажа. Пользователи Fine&Rare Wine могут изучать историю вин, обучаться и общаться с единомышленниками. Основные покупатели редких экземпляров — клиенты сервиса премиум-класса SimpleWine Prive, которые активно интересуются, какие сорта появляются в винной индустрии.

Интерфейс приложения

Уникальные вина не всегда стоят дорого. Есть позиции за несколько тысяч рублей, но с глубокой историей. Однако есть сорта, стоимость которых доходит до 2 млн рублей за бутылку. «Когда у нас появляется в коллекции несколько таких жемчужин, люди знают, что это такое и почему это вино столько стоит. Мы рады, что совпадаем с нашим продвинутым потребителем вина и идем в одну сторону, а он нашел в нашем продукте правильную дорогу», — говорит представитель Simple Wine.

В планах у Simple — сделать рейтинговое приложение по оценке российского вина. В конце 2023 года компания выпустила первый ежегодный рейтинг по итогам проекта «Большая русская винная экспедиция». В рамках мероприятия винные эксперты посетили основные регионы российского виноделия. Дегустация проходила по строгому регламенту, вино оценивалось на базе анкеты Wineincognito.

Wineincognito — цифровой инструмент дегустатора

Wineincognito представляет собой цифровую анкету-конструктор, с помощью которой можно оценивать вино. В ней собраны все данные об оценке вина от экспертов, чтобы в дальнейшем предоставить закупщикам, шеф-сомелье ресторанов и другим клиентам информацию о дегустации определенного сорта от профессиональных сомелье.

Система помогает структурировать данные и накапливать дегустационный опыт. Основная цель проекта — создать экспертное сообщество для профессиональной оценки вина и вернуть доверие к оценкам и рейтингам.

Алексей Соловьев, основатель проекта Wineincognito

«Я работал почти 15 лет в закупках, и мне нужен был инструмент, с помощью которого можно было бы удобнее дегустировать вино. Мы записывали данные на листах, в лучшем случае сразу в Excel, а потом еще какой-то человек все это сводил в один файл. И когда в очередной раз у меня зависла программа, я понял, что нужно какое-то продвинутое решение. В 2018 году нам удалось собрать первую версию Wineincognito, которая удовлетворяла мою потребность как закупщика», — рассказывает Алексей.

Анкета-трансформер может адаптироваться под любой запрос рынка и с помощью работы экспертов давать максимально прозрачную и объективную финальную оценку каждого образца. Wineincognito — своего рода база данных, позволяющая принимать решение о продаже, развитии и продвижении вина.

Работа с приложением

Позиции оценивают только винные эксперты, прошедшие специальный отбор и подтвердившие свои компетенции. Слепые дегустации охватывают более 200 показателей вина, таких как профиль, вкусовые дескрипторы, аромат и другие характеристики. Данные выгружаются сразу после дегустации. Wineincognito — единственная система в мире, которая может сразу вывести на экран всю информацию о вине.

Terroir Concept — агроконсалтинг для виноделен

Расположение виноградников, особенности почвы и климата и сорт ягод — важнейшие факторы, определяющие букет вина. Основные задачи Terroir Concept — поиск земель для виноградников, подбор сортов винограда к определенному участку и дальнейшее проектирование.

Проект Terroir Concept — финалист конкурса «Start-up СПбГУ — 2021» и победитель в номинации «Запуск года» всероссийской премии AgroCode Awards 2022. Трое студентов университета разработали сервис по информационному проектированию виноградников и «вырастили» его в малое инновационное предприятие, которое занимается исследованием терруара, проектированием и решением задач по цифровизации направления.

Александр Аверьянов, основатель и генеральный директор Terroir Concept

«История началась с моей научной работы, — говорит Александр. — Я занимался исследованием виноградников на северо-западе Франции, потом в Крыму и Краснодарском крае. Общаясь с виноделами, понял, что есть запрос на компетенции в этом направлении, и некоторые задачи сейчас решаются не совсем правильно. Я понимал, как это происходит, но не планировал такое быстрое развитие проекта».

В 2023 году Terroir реализовала восемь проектов на земельных участках, планируемых для закладки виноградников в Краснодарском крае, Ростовской области, Татарстане, Севастополе, Крыму и Абхазии, изучив особенности почвы, рельефа и климата. Команда проекта сотрудничает с «Россельхозбанком», участвует в хакатонах и оформляет статус резидента «Сколково».

Закладка виноградника

Помимо коммерческих проектов, команда Terroir ведет масштабное исследование по разработке карты терруаров России на примере пилотного региона — Новороссийска. Работа проводится на территориях известных винодельческих хозяйств, в том числе Абрау-Дюрсо и Мысхако. Общая площадь исследуемых земельных участков — почти 1000 гектаров.

«Рынок сейчас формируется, и он довольно рискованный, так как от посадки до урожая и прибыли проходит много лет. Но геополитическая ситуация способствует развитию внутреннего рынка виноделия. Повышается интерес к российскому вину, развивается культура потребления. К тому же, есть большое количество потенциально пригодных земель, которые нужно осваивать. Запрос есть, и рынок будет расти», — отмечает Александр Аверьянов.

Plesen — знакомства для любителей вина Plesen помогает пользователям находить новые знакомства, чтобы разделить стоимость бутылки вина и эмоции от ее употребления. Приложение предлагает подходящую пару на основе расстояния, онлайн-активности и предпочтений в напитке. Команда активно работает над увеличением количества параметров с помощью искусственного интеллекта — для поиска идеальной пары, идеального места и бутылки вина для встречи. Проект был запущен в 2019 году российским маркетологом Самвелом Аветисяном. После смерти основателя Plesen перешел к его сыну. Сейчас им руководят Тигран Аветисян и Никита Худов. У приложения около 5 тысяч клиентов и аудитория постепенно увеличивается. Никита Худов, CEO Plesen «Наш приоритет — радикальный рост пользовательской базы. После чего начнем ее монетизацию за счет введения клубной подписки и работы с партнерами из винной индустрии. Мы хотим создать крутой опыт, который придется по душе миллионам российский пользователей», — говорит Никита Худов. Знакомства в Plesen не обязательно должны носить романтический характер. Пользователи могут встречаться для совместного распития определенного вина, проведения деловой встречи и просто для общения. Цель проекта — создание вокруг вина сообщества по интересам, в котором люди могут знакомиться, общаться, учиться и просто наслаждаться прекрасными вкусами. Интерфейс приложения Plesen Приложение пока развивается за счет частных вложений основателей, в дальнейшем планируется привлечение внешних инвестиций и участие в конкурсах. «Сейчас мы работаем с винными барами, ресторанами, винотеками и виноторговыми компаниями. И выбираем те места, которые нравятся нам, чтобы создать своего рода “винный клуб”, которому нет аналогов в мире», — отмечает Никита Худов. Wineradar — подбор вина по рейтингу Wineradar — приложение для выбора лучшего вина в определенной ценовой категории. Оно предлагает рекомендации только по тем экземплярам, которые можно купить в ближайших магазинах. Пользователю доступны фильтры по типу вина, цене, стране происхождения, сорту винограда, а также рейтинг от приложения Vivino. Сейчас в базе Wineradar больше 30 тысяч позиций. Команда проекта ежедневно собирает информацию о наличии вин в 30 тысячах магазинах по всей России, включая супермаркеты и винные сети. Приложение также показывает актуальные скидки, советует, какое вино подойдет к еде, и рекомендует, до какой температуры напиток лучше охладить. Идея приложения родилась из увлечения сооснователя Wineradar Екатерины Растворовой кулинарией. Первая версия сервиса подбирала вино из ближайших магазинов к определенному блюду. Екатерина Растворова, сооснователь Wineradar «История оказалась узкой и не привлекла большого количества пользователей. Но мы получили интересный и технологически сложный продукт — по геолокации пользователей мы могли рассказать все о винах, продающихся в ближайших магазинах. И решили сосредоточиться на этом, а базовый фудпэйринг добавили как фильтр. Приложение выстрелило и стало расти без затрат на рекламу. Wineradar помогает решать главную винную проблему — выбор», — рассказывает Екатерина Растворова. Сейчас Wineradar готовит два больших обновления — фильтр по стилю вина и сканер этикеток. Пользователи смогут выбрать из каталога легкое и фруктовое вино или, наоборот, мощное и танинное или нейтральное, в зависимости от предпочтений. А при сканировании этикетки вина — увидеть всю информацию о нем. Приложение Wineradar подстраивается под пользователя Команда продолжает развивать также B2B-проекты. «Мы хотим, чтобы Wineradar оставался бесплатным для пользователей, поэтому ищем другие направления монетизации. К одному продукту мы пока не пришли, сейчас обсуждаем и ведем разработку в нескольких направлениях, например, внедрение сервиса виртуального сомелье или создание веб-приложений по подписке только на основании передаваемых магазином данных о наличии вин», — добавляет Екатерина Растворова.

Imvino — навигатор в мире вина

Imvino позволяет узнать всю информацию о вине по штрих-коду или этикетке. Достаточно сфотографировать бутылку, и на экране появятся все данные. Приложение показывает более 100 тысяч вин с описанием и рейтингом, доступных в магазинах и ресторанах, которые подключены к сервису. Проект похож на Vivino, одно из самых популярных в мире винных приложений, но делает ставку на российского потребителя.

Владимир Кондратов, CEO Imvino

«Мы понимали, что есть Vivino, но видели много жалоб пользователей на неправильные цены в этом сервисе. Они часто не совпадают с российскими, которые оказываются сильно выше в сравнении с европейскими. Мы хотели удовлетворить этот запрос и создали свою систему. Imvino — одно из трех приложений в мире, которое умеет распознавать изображения этикеток», — говорит Владимир Кондратов.

Рейтинги в приложении составляют как пользователи-любители, так и профессиональные винные критики или сомелье, которые получают специальный аккаунт после проверки модератором. Пользователи видят общую оценку и могут прочитать в комментариях, почему эксперты тем или иным образом оценили вино.

Вино подбирается под разные критерии

Сейчас команда сервиса разрабатывает идею создания федеральной сети пунктов выдачи, чтобы дать возможность клиентам заказать через приложение любое вино и забрать его в удобном месте. На сегодняшний день такой сервис в России предлагают только отдельные сети супермаркетов.

Фото на обложке: Shutterstock // Africa Studio

Фото в тексте: предоставлены пресс-службами компаний