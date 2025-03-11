Минцифры предложило разрешить перенос мобильного номера между регионами

Минцифры разработало проект постановления, который позволит россиянам с 2026 года переносить свои мобильные номера между регионами. Сейчас сменить оператора с сохранением номера можно только в том же регионе, где была приобретена сим-карта.

«Россияне смогут перенести свой номер телефона между регионами. Минцифры подготовило соответствующий проект постановления. Мы уже провели пилотное тестирование, которое подтвердило техническую возможность такого переноса», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.

Согласно проекту, при переезде в другой регион абоненты смогут сохранить свой номер, переведя его к другому оператору связи или оставив у действующего, если он работает в новом регионе. Подать заявку можно будет как очно, так и через интернет, включая официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров (БДПН).

В свою очередь, операторы получат право в одностороннем порядке переводить абонента на тарифный план, действующий в регионе его фактического местонахождения, если он находится там более 60 календарных дней.

Ранее Ассоциация больших данных (АБД) раскритиковала проект постановления правительства, расширяющий перечень случаев, когда операторы связи должны передавать властям обезличенные геоданные россиян. В организации предупредили, что такая информация может быть использована для идентификации абонентов.

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