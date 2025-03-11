Минцифры предложило разрешить перенос мобильного номера между регионами
Минцифры разработало проект постановления, который позволит россиянам с 2026 года переносить свои мобильные номера между регионами. Сейчас сменить оператора с сохранением номера можно только в том же регионе, где была приобретена сим-карта.
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«Россияне смогут перенести свой номер телефона между регионами. Минцифры подготовило соответствующий проект постановления. Мы уже провели пилотное тестирование, которое подтвердило техническую возможность такого переноса», — сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе ведомства.
Согласно проекту, при переезде в другой регион абоненты смогут сохранить свой номер, переведя его к другому оператору связи или оставив у действующего, если он работает в новом регионе. Подать заявку можно будет как очно, так и через интернет, включая официальный сайт оператора базы данных перенесенных абонентских номеров (БДПН).
В свою очередь, операторы получат право в одностороннем порядке переводить абонента на тарифный план, действующий в регионе его фактического местонахождения, если он находится там более 60 календарных дней.
- Ранее Ассоциация больших данных (АБД) раскритиковала проект постановления правительства, расширяющий перечень случаев, когда операторы связи должны передавать властям обезличенные геоданные россиян. В организации предупредили, что такая информация может быть использована для идентификации абонентов.
Фото на обложке: Oleg Elkov / Shutterstock / FOTODOM
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