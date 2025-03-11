Бизнес выступил против передачи геоданных клиентов государству
Ассоциация больших данных (АБД) раскритиковала проект постановления правительства, расширяющий перечень случаев, когда операторы должны передавать властям геоданные россиян. Документ дает государству практически неограниченные возможности для сбора данных, говорится в отзыве, с которым ознакомился Forbes.
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Согласно проекту, власти смогут запрашивать обезличенные геотреки в случаях, связанных с угрозами ЧС, прогнозированием эпидемий, противодействием терроризму, введением чрезвычайного положения или карантина, а также для анализа туристических и миграционных потоков. Данные должны включать идентификатор абонента, год рождения, пол, гражданство и местоположение, включая изменения с определенной периодичностью, даже в метро.
В чем опасность? В АБД указали, что такая информация может быть использована для идентификации абонента. Предоставление данных о поле, гражданстве и возрасте только облегчает эту задачу, а информация о перемещении не может быть полноценно обезличена в силу обеспечения защиты прав граждан на тайну связи, добавили в ассоциации.
В МТС, «Ростелекоме», «Мегафоне» и «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») отказались от комментариев.
Что говорят власти? В Минцифры настаивают, что речь не идет о слежке за россиянами. «Благодаря обезличенным данным государство сможет принимать более эффективные решения. Например, понять, какие станции метро наиболее загружены и в какое время, где нужно уменьшить интервал между поездами, где есть потребность в строительстве школ, детсадов и т.д.», — пояснили в министерстве.
- Ранее в Минфине заявили, что данные геолокации не будут использовать для определения налогового резидентства клиентов российских банков, однако они могут стать основанием, чтобы запросить обновление информации. Предполагается, что кредитные организации обяжут запрашивать у клиентов данные о налоговом резидентстве, если они пользуются дистанционным обслуживанием, включая приложения банков, преимущественно из других стран.
Фото на обложке: STEKLO / Shutterstock / FOTODOM
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