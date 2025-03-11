Бизнес выступил против передачи геоданных клиентов государству

Согласно проекту, власти смогут запрашивать обезличенные геотреки в случаях, связанных с угрозами ЧС, прогнозированием эпидемий, противодействием терроризму, введением чрезвычайного положения или карантина, а также для анализа туристических и миграционных потоков. Данные должны включать идентификатор абонента, год рождения, пол, гражданство и местоположение, включая изменения с определенной периодичностью, даже в метро.

В чем опасность? В АБД указали, что такая информация может быть использована для идентификации абонента. Предоставление данных о поле, гражданстве и возрасте только облегчает эту задачу, а информация о перемещении не может быть полноценно обезличена в силу обеспечения защиты прав граждан на тайну связи, добавили в ассоциации.

В МТС, «Ростелекоме», «Мегафоне» и «Вымпелкоме» (бренд «Билайн») отказались от комментариев.

Что говорят власти? В Минцифры настаивают, что речь не идет о слежке за россиянами. «Благодаря обезличенным данным государство сможет принимать более эффективные решения. Например, понять, какие станции метро наиболее загружены и в какое время, где нужно уменьшить интервал между поездами, где есть потребность в строительстве школ, детсадов и т.д.», — пояснили в министерстве.

Ранее в Минфине заявили, что данные геолокации не будут использовать для определения налогового резидентства клиентов российских банков, однако они могут стать основанием, чтобы запросить обновление информации. Предполагается, что кредитные организации обяжут запрашивать у клиентов данные о налоговом резидентстве, если они пользуются дистанционным обслуживанием, включая приложения банков, преимущественно из других стран.

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