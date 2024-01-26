Внутренний туризм и маркетинг: как обеспечить постоянный поток клиентов в 2024 году

Спрос на путешествия по России растет. Отелям и гостиницам критически важно отстраиваться от конкурентов. Какие инструменты должны присутствовать в диджитал-стратегии и как поддерживать репутацию, рассказал диджитал-стратег маркетингового агентства Demis Group Константин Лихницкий.

За первые три квартала 2023 года в гостиницах по всей стране останавливалось 60 млн постояльцев, что на 18% превышает показатель 2022 года. Министр экономического развития России Максим Решетников прогнозирует рост туристических поездок на 7% к положительной динамике в 16%, которую показал прошлый год.

Спрос рождает предложение, конкуренция повышается. А значит, маркетинговая стратегия становится необходимостью. Рассмотрим, какие площадки присутствия и инструменты необходимо внедрить в стратегию продвижения.

Площадки присутствия для гостиничного бизнеса

Онлайн-турагентства (ОТА) Официальный сайт Метапоисковики Соцсети Геосервисы

Онлайн-турагентства (ОТА)

Бронирование отелей и гостиниц через посредников — удобный способ для многих пользователей. Поиск подходящих вариантов раньше чаще всего осуществлялся с помощью Booking. Но после его ухода с российского рынка лидерами ОТА стали Ostrovok, «Яндекс.Путешествия», «Суточно.ру», 101hotels, Bronevik, Avito, OneTwoTrip.

При этом Ostrovok и «Яндекс.Путешествия» занимают более половины рынка онлайн-бронирований в России.

За дополнительную плату можно продвигать карточки в системе, повышая охват и конверсию. Из минусов — высокая комиссия и высокая конкуренция. Но для старта бизнеса это идеальная площадка поиска клиентов и наработки репутации.

Какие задачи стоит поставить прямо сейчас:

Выбрать релевантные ОТА для бизнеса: для отелей, санаториев, загородных домов могут быть использованы разные площадки. Зарегистрироваться в системе и предоставить всю необходимую информацию.

Официальный сайт

Мы проводили исследование в сфере гостиничного бизнеса, и результаты показали, что 80% туристов изучают сайт отеля перед тем, как сделать бронирование при помощи даже сторонних сервисов. Поэтому развитие сайта, поднятие позиций в выдаче и регулярное заполнение актуальной информацией, включая отзывы, выходят на первый план.

Какие задачи стоит решить прямо сейчас:

Оптимизировать сайт для комфортного взаимодействия с пользователями: установить удобный модуль бронирования, обновить дизайн, контент и навигацию, проверить на корректность мобильную версию, ведь около 70% бронирований происходит со смартфонов. Разместить форму бронирования на первом экране. Создать максимально информативные карточки номеров (комплектация, вместимость, стоимость, платные и бесплатные услуги и пр.) Добавить информацию о дополнительных услугах и акциях. Спецпредложения, особенно для загородного туризма, повышают процент конверсии, а допуслуги увеличивают средний чек и, помимо этого, пользователи быстрее принимают решение о бронировании. Указать все контакты и подробную схему проезда: адрес, номер телефона, мессенджеры, соцсети. Добавить раздел с отзывами. Репутация — один из основных факторов, которые влияют на решение пользователей-туристов. Разработать программу лояльности. При поиске через агрегаторы пользователь может перейти на сайт и увидеть более выгодное предложение. Создать пакеты услуг. При бронировании можно предложить приобрести питание, SPA-услуги, экскурсию и т.д. со скидкой или дополнительным бонусом.

Метапоисковики

Сайты-агрегаторы, например, Trivago и Tripadvisor, которые собирают все данные о размещении со всех сайтов, позволяют сравнивать предложения и выбирать оптимальный вариант. В отличие от ОТА, они не продают напрямую, а помогают пользователю найти нужный вариант и перенаправить на тот или иной сайт для оформления бронирования.

При этом поисковики показывают варианты сразу же, при вводе запроса в строку поиска в формате карточек. Чтобы получать прямой трафик с метапоисковиков, необходимо наличие сайта.

Метапоисковики также запускают контекстную рекламу под разные запросы пользователей с релевантными подборками, поэтому усиление присутствия в сети, наличие отзывов и качественный контент станут преимуществом.

Какие задачи стоит решить прямо сейчас:

Выбрать метапоисковики для размещения. Зарегистрировать аккаунт на метапоисковике и заполнить его. Настроить связку модуля бронирования с системой метапоисковика. Здесь важно проверить работу сайта и его корректное отображение, чтобы не потерять лиды и бюджет на трафик.

Соцсети

Прямой контакт с пользователями — гарантия высокой лояльности и увеличения повторных бронирований. Присутствие в соцсетях позволяет транслировать ценности, рассказывать об услугах, информировать об акциях и спецпредложениях и работать над репутацией бренда.

Часто выбор отеля, базы отдыха, глэмпинга или санатория происходит по рекомендации. И тут на помощь приходит инфлюенсер-маркетинг. Работа с блогерами позволяет заявить о себе и показать в реальности условия размещения и сервис.

Какие задачи стоит решить прямо сейчас:

Выбрать соцсети в зависимости от целевой аудитории. Для гостиничного бизнеса отлично подходят VK, Telegram и «Одноклассники». Разработать контентную-стратегию и начать работу над созданием контента. Определить методы продвижения. Регулярно отвечать на сообщения и комментарии, публиковать отзывы и рассказывать о спецпредложениях и новостях.

Геосервисы

Размещение на картах — еще один способ привлечения внимания пользователей. Помимо контактной информации и ссылки на сайт для бронирования, геосервисы предлагают пользователям оставлять отзывы, а бизнесу — делать рекламные размещения разных форматов. Это может быть информация о скидках и акциях или же рекламные баннеры, которые будут показываться при построении пользователям маршрута.

Как продвигать внутренний туризм

Какие задачи стоит решить прямо сейчас:

Создать карточки в геосервисах («Яндекс.Карты», Google Maps, 2ГИС) и заполнить их по максимуму.

Регулярно обновлять информацию о спецпредложениях.

Отслеживать отзывы и работать с обратной связью.

Изучить все возможности рекламных размещений и протестировать несколько инструментов.

4 принципа продвижения внутреннего туризма в 2024 году:

Развитие собственных площадок. Для оптимизации бюджета бизнесу в сфере туризма выгодно развивать сайт и соцсети, перенаправляя на них трафик. Это позволит избежать комиссий агрегаторов и увеличивать лояльность аудитории вместе с LTV — жизненным циклом клиента. Увеличение доли присутствия. Размещения на агрегаторах и геокартах повышают количество бронирований и узнаваемость бренда. Работа с репутацией. Отзывы — основной фактор принятия решения. Внедрение UGC-контента в соцсети и стимулирование сбора обратной связи позволяют наработать базу отзывов. Регулярный мониторинг и работа с отзывами — приоритетная задача бизнеса в конкурентной борьбе. Тестирование рекламных инструментов. Персонализированные предложения и учет потребностей аудитории — фокус, который нельзя упускать при создании рекламных кампаний. Транслируйте ценности. Цена — уже не главный фактор потребительского поведения. Используйте разнообразные рекламные инструменты и оценивайте их эффективность.

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Среди основных диджитал-инструментов для продвижения в сфере туризма:

SEO-оптимизация;

контекстная и медийная реклама;

SMM и инфлюенсер-маркетинг;

SERM и ORM;

реклама в геосервисах.

Для загородных отелей наибольший результат может принести реклама в геосервисах, а для санаториев — работа с инфлюенсер-маркетингом.

Только комплексный подход к продвижению и оценка анализов рекламных кампаний для выбора наиболее эффективных инструментов и распределения бюджета принесут желаемый результат.

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