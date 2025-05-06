90% канатных дорог на горнолыжных курортах России зависят от иностранного ПО

Около 90% современных канатных дорог на горнолыжных курортах России функционируют на программном обеспечении (ПО) иностранных производителей, что ставит их под угрозу из-за отсутствия обновлений и сервиса. Об этом в интервью РБК сообщил Дмитрий Сидорович, генеральный директор компании «Руслет», одного из ведущих производителей скоростных канатных систем в стране.

Сидорович отмечает, что на сегодняшний день лишь 10% оборудования удалось перевести на отечественное ПО. После введения санкций в марте 2022 года многие европейские компании, поставлявшие технологии для канатных дорог, покинули российский рынок, оставив свои установки без поддержки. Это создает риски для безопасности, так как оборудование может постепенно выходить из строя.

Программные системы управления, как правило, требуют регулярных обновлений каждые один-три года, и текущее состояние большинства канатных дорог в России вызывает серьезные опасения. В частности, Сидорович рассказывает о недавнем инциденте, когда сбой в ПО привел к тому, что пассажиры оказались вынуждены ожидать помощи на канатной дороге более 40 минут. Ситуация усугублялась тем, что аварийный привод не мог быть активирован из-за неисправностей в иностранном ПО.

Ассоциация горнолыжных комплексов, территорий и сервиса обращает внимание на необходимость перехода на российский софт. К 1 сентября канатные дороги должны будут полностью перейти на отечественные системы управления. Ведущая роль в этом процессе принадлежит компании «Руслет», которая уже успешно завершила проекты по переводу нескольких иностранных подъемников на российские технологии, в том числе на курортах «Роза Хутор» и «Большой Вудъявр». Сидорович заверяет, что переход можно осуществить всего за три месяца, не останавливая работу объектов.

В прошедшем зимнем сезоне на отечественных горнолыжных курортах отдохнули почти 8,3 млн человек, что на четверть больше, чем в предыдущем сезоне. Министр экономического развития Максим Решетников рассказал, что лидерами остаются курорты Сочи.

Фото на обложке: Sytilin Pavel / Shutterstock / FOTODOM