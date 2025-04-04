В России вырос турпоток на горнолыжные курорты

«С ростом внутреннего туризма растет и интерес к горнолыжному отдыху. В текущем зимнем сезоне наши курорты приняли почти 8,3 миллиона человек, это на четверть больше, чем в предыдущем году», — передает слова министра «РИА Новости».

По словам министра, наибольший прирост показали курорты «Губаха» в Пермском крае, «Ведучи», «Эльбрус», «Архыз» на Кавказе, «Бобровый Лог» в Красноярском крае, «Большой Вудъявр» в Мурманской области, «Солнечная Долина» в Челябинской области. Традиционно лидерами по турпотоку остаются «Роза Хутор», «Красная Поляна», «Эльбрус», «Архыз», «Домбай», «Шерегеш». Также популярность растет у курортов на Сахалине, Камчатке и Алтае, подчеркнул министр.

При этом Решетников отметил, у России есть потенциал роста в данной сфере. «Несмотря на то, что спрос на курорты растет, в России на горных лыжах катается не более 5% граждан, тогда как в Европе — 17%», — сказал Решетников.

В середине февраля Решетников сообщил, что в 2024 году количество туристических поездок по России выросло более чем на 10%, в том числе за счет увеличения числа иностранных туристов на треть. Особенно высокие темпы прироста турпоездок продемонстрировали Чеченская Республика, Тува, Ульяновская и Рязанская области, где рост составил более 35%

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