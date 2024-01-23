Вертикальные видео и упор на e-com: как меняются соцсети

В среднем россияне проводили в соцсетях около 60 минут в день за первое полугодие 2023 года, согласно отчету Mediascope. А эксперты из HubSpot заключили, что 36% потребителей поколения Z (13–28) со всего мира уже ищут бренды в соцсетях чаще, чем через поисковики. Сооснователь соцсети QR’ME Александр Агеев рассказал, какие главные тенденции соцсетей стоит учитывать в 2024 году.

Победа коротких вертикальных видео

Пожалуй, самое время нанять SMM-специалиста по вертикальным видео, если вы этого еще не сделали. Почти 80% пользователей YouTube смотрят короткометражки в 2023 году, по данным OnlyAccounts.io. Люди проводят за их просмотром более 23 часов в месяц. Трудно сосчитать, сколько новых блогеров мы узнали благодаря формату коротких видео.

Врачи-нейрофизиологи объясняют это тем, что короткий вирусный контент наиболее привлекателен для привлечения внимания человека на биохимическом уровне.

Например, американский педиатр Джон Хаттон называет формат коротких видео «дофаминовой машиной». Наш мозг стремится к получению приятных ощущений, что заставляет нас продолжать бесконечно перелистывать видео.

Сегодня не существует завершенных исследований, которые бы подтвердили вред такого поведения. Тем не менее можно сказать точно, что жанр коротких видео строится по определенным правилам: емкий креатив и визуальный ряд с субтитрами должен захватывать внимание человека с первых секунд.

Фактически это тизер к фильму и органическая дистрибуция вашего контента от платформ. На следующих этапах аудитории стоит предлагать продолжение контента в длинных форматах, видеоподкаст или IGTV.

E-commerce в соцсетях

Как и первый тренд, китайцы реализовали другую тенденцию развития соцсетей. Например, WeChat позволяет осуществлять повседневные финансовые операции — от оплаты проезда до покупки еды и даже предоставления займов друзьям внутри приложения.

Douyin, прямой предшественник TikTok, предлагает стримы со встроенной возможностью мгновенной оплаты покупок непосредственно на платформе. Это обновленная версия концепции магазина на диване.

Западные соцсети, по традиции, отстают по возможностям осуществления финансовых операций внутри самих сетей. Наиболее прогрессивной из них мы считаем Telegram. Теперь бот Wallet позволяет покупать и продавать биткоины.

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На фоне сложной процедуры покупки мировых брендов из России заметен рост популярности чат-ботов, созданных компаниями, которые позволяют заказывать и оплачивать товары с Poizon в рублях.

Получается, что чат-бот уже превратился в полноценную мини-версию сайта. Чат-боты могут не только обрабатывать заявки на заказы, но и помогать определиться с продукцией с помощью автоматического тестирования. Это актуально, например, для сферы уходовой косметики с различными особенностями типа кожи или стройматериалов с большим количеством позиций продукции.

Вопреки прогрессивным тенденциям в развитии платежных систем в Китае, в остальных странах сохраняется недоверие к оплате через соцсети. Согласно исследованию HubSpot, лишь 41% пользователей ощущают комфорт при осуществлении покупок таким способом.

Респонденты выразили опасения относительно платежей через соцсети: сомнения в законности компании (54%), страх невозможности получения возмещения (48%) и опасения по качеству продукции (44%).

Подобные показатели недоверия вполне объяснимы. Ведь именно в Азии появилась модель супераппов, то есть система суперприложений со встроенными методами оплаты. России такой подход в новинку. Полагаем, что в свое время к онлайн-покупкам на маркетплейсах также относились скептически. Однако к 2023 году доля онлайн-покупок на этих платформах составила уже 71% россиян, согласно данным Data Insight.

Чат-боты как главный клиентский сервис

Все больше компаний выбирают создание магазинов в соцсетях, используя чат-ботов для прямого обслуживания покупателей. По прогнозам Gartner, к 2027 году около четверти компаний будут применять чат-ботов как основной канал взаимодействия с клиентами.

Согласно исследованию State of Customer Loyalty and Churn 2022, плохое обслуживание клиентов остается одной из главных причин смены компании или продукта. 43% клиентов меняют продукты или расторгают контракты из-за неудовлетворительного обслуживания.

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Чат-бот может автоматизировать простые и повторяющиеся задачи, которые занимают большую часть времени сотрудников, а также позволяет сэкономить на разработке веб-продуктов и мобильных приложений.

Нередки случаи доставки товаров ненадлежащего качества через известные маркетплейсы, что также подрывает доверие к бренду. В данном контексте чат-бот становится привлекательным инструментом для малого и среднего бизнеса, позволяющим контролировать всю цепочку продаж непосредственно в аккаунтах компании.

Соцсети заменяет поисковые системы

Эта тенденция подтверждается руководством Google, где уже 40% молодых пользователей при поиске места для обеда не используют Google Maps или поиск. Вместо этого они предпочитают обращаться к TikTok или Instagram.

Во многих соцсетях есть панель поиска в верхней части экрана, которая позволяет пользователям искать определенные термины или хэштеги. Если потребитель заинтересован в поиске нового бренда по уходу за кожей, он может выполнить поиск по запросу или связанным с ним хэштегам в социальных сетях, чтобы увидеть, какие бренды и продукты появляются в результатах поиска.

TikTok первым протестировал функционал, который связывает ключевые слова из комментариев к видео с поисковыми результатами.

Если пользователь оставляет комментарий к видео с вопросом «где можно приобрести кроссовки», система может сопоставить его комментарий с результатами поиска по магазинам.

Ландшафт социальных сетей в 2024 году готов к значительным изменениям. TikTok продолжит доминировать в сфере коротких видео. Персонализированный подход в предоставлении информации окажет влияние на новые методы поиска, а также на новые инструменты взаимодействия с потребителем через чат-боты и встроенные покупки в аккаунтах брендов в соцсетях.

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