Тренды геосервисов 2024: «умная» навигация, ИИ-симуляция маршрута и «соцсети» на картах

Каждый год эксперты локального маркетинга RocketData анализируют изменения крупных геосервисов и выделяют главные тренды развития карт. Это помогает сформулировать приоритетные направления в локальном маркетинге и дать актуальные рекомендации для бизнеса. PR-менеджер RocketData Майя Кохно рассказала, как бизнесу приводить клиентов из карт в 2024 году.

«Умная» навигация

Клиенты геосервисов хотят все чаще видеть полезные функции, а не перегруженное фичами приложение. Угодить всем пользователям — задача непростая. Но геосервисы стараются создавать удобные карты для навигации.

Например, 2ГИС стал прокладывать маршруты внутри зданий и на улице до конкретного подъезда и до ближайших парковок. Также геосервис доработал функцию «умных подсказок» при выборе маршрута.

Навигатор Google стал предлагать водителям электромобилей зарядные станции по пути маршрута, а также входы и выходы метро.

В «Яндексе» на картах появились комбинированные маршруты с такси и метро, маршруты для водного транспорта, а в навигаторе — голосовые предупреждения о ЖД переездах и лежачих полицейских.

Маршрут до парковок в приложении 2ГИС





Тренд особенно актуален для карт больших городов. Точный маршрут экономит время и показывает лучший путь как для пешеходов, так и для водителей.

В связке с этим трендом идет тренд №1 прошлого года — иммерсивность карт — реалистичность визуальных объектов или целых районов на картах.

Например, в навигаторе 2ГИС появились реалистичные 3D-развязки, в «Яндексе» — карты нового поколения для водителей с детализированными дорогами как в реальном городе, в Google вместе с иммерсионными картами появились реалистичные маршруты.

ИИ-симуляция маршрутов

Еще один важный тренд геосервисов, который влияет на локальный маркетинг, — это интеграция нейросетей и искусственного интеллекта в онлайн-карты.

Много ресурсов в это направление вкладывает Google. Так, функция Immersive View симулирует реалистичные виды маршрутов с разных точек обзора. Визуал для этой функции собирает ИИ, объединяя миллиарды панорамных изображений и аэрофотосъемок.

А расширение Lens формирует выдачу о ближайших ресторанах, магазинах, остановках общественного транспорта на основе запроса только по фотографии. Можно даже по фото блюда найти места рядом, где оно есть в меню.

Immersive View в Google





Тем временем «Яндекс» запустил на картах улучшенный поиск организаций на базе машинного обучения и нейронных сетей, что позволяет найти организацию по сложным запросам вроде «кофе на растительном молоке», а не только по ключевым словам или названию заведения. А еще с этого года в карточках компаний на «Яндекс Картах» появились сторисы, которые формирует нейросеть на основе пользовательского контента.

Сторис в карточке «Яндекса», созданная нейросетью на основе пользовательских отзывов и фото

Коммьюнити на картах, напоминающие соцсети

Геосервисы конкурируют между собой за пользователей, поэтому стараются предложить нечто большее. Например, коммьюнити на картах.

Так, 2ГИС создал функцию «Друзья на карте», которая помогает следить за местоположением друзей и близких, делиться с ними реакциями, строить друг к другу маршруты. С помощью этой функции пользователи могут видеть, в каких местах были их друзья и какие отзывы оставили.

«Яндекс» развивает пользовательские «Списки мест» с подборками мест в городе и их авторским описанием, а также приглашает блогеров для создания таких тематических гайдов. Аналогичная функция есть у Google, но списком мест можно не только делиться, но и ставить реакции на локации. Также Google анонсировал появление реакций на фото в отзывах.

Функция «Друзья на карте» в 2ГИС





Реакции в Google на локации в списках мест





Также оба геосервиса стимулируют пользователей оставлять больше отзывов о местах, регулярно упоминают об этом в своих соцсетях, а также проводят конкурсы.

Тренд на коммьюнити на картах помогает пользователям обмениваться информацией и рекомендациями о локальных бизнесах. А бизнесу — увеличить лояльность клиентов и получить ценную обратную связь.

По теме: Как делиться местоположением в Google Картах

Как бизнесу адаптировать карточки компаний под тренды

По нашим прогнозам, эти тренды набирают силу и станут суперактуальными в 2024 году. Как бизнесу адаптироваться к ним:

Учитывая курс геосервисов на улучшение навигации, эксперты локального маркетинга рекомендуют организациям полностью заполнять данные на картах о своей компании и уделять внимание описанию места, указанию точного этажа, подъезда и расположению пина. Отмечать наличие пандуса и другие особенности локации. ИИ и нейросетевой поиск поможет пользователям вводить более сложные запросы и получать точные и релевантные результаты. А бизнесам — быть более видимыми для своей целевой аудитории и привлекать больше клиентов. Для этого компаниям нужно добавлять в карточки компаний прайс-листы и меню, следовать рекомендациям и подсказкам геосервисов о недостающей информации, а также публиковать больше фотографий товаров и услуг. Тренд на создание коммьюнити на картах только на руку локальному бизнесу. Геосервисы сами мотивируют пользователей делиться любимыми местами и оставлять отзывы. Поэтому компаниям необходимо работать над карточкой бренда, ее наполнением и визуалом, а также улучшать рейтинг за счет работы с отзывами, чтобы клиенты выбирали и упоминали именно вас.

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