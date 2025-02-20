«2ГИС» запустил функцию совместных поездок с трансляцией местоположения друзей
Геосервис «2ГИС» запустил бесплатную функцию «Совместные поездки», она позволит участникам общей поездки оставаться на связи и координировать свои передвижения, рассказали RB.RU в пресс-службе геосервиса.
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В компании отметили, что новая функция особенно полезна в рамках коротких поездок, путешествий или деловых мероприятий, когда «нужно координироваться на ходу, но не хочется добавлять всех в друзья навсегда». Опция позволяет устанавливать ограничение на длительность поездки, а после ее завершения информация о ней исчезнет у пользователей автоматически.
Функция доступна по кнопке «ГО» в разделе «Друзья на карте», она позволяет активировать общую поездку длительностью 24 часа, 3, 7 или 14 суток, а также поделиться ссылкой на поездку через любой мессенджер. Причем видеть друг друга на карте будут все участники созданной поездки, а не только те, кто есть друг у друга в друзьях.
«<...> Теперь вам не нужно добавлять всех в друзья, чтобы не потерять друг друга на карте. Это решение, которое даёт свободу и комфорт, сохраняя приватность», — прокомментировал менеджер продукта Social в «2ГИС» Семен Панин.
Участник поездки может в любой момент скрыть свое местоположение или досрочно завершить поездку. Также из карточки события можно добавить к себе в друзья других ее участников.
Ранее, 27 января, «2ГИС» добавил оплату общественного транспорта в приложении с помощью привязанной банковской карты. Проект запущен в пилотном режиме и пока доступен только в Костроме, но в будущем его распространят на другие города.
В октябре в «2ГИС» появилась возможность оплачивать платную парковку — при поездке по навигатору приложение сообщит водителю о необходимости оплатить место. Пока что функция работает только в Санкт-Петербурге, но в пресс-службе сервиса отметили, что «готовы развивать ее в других городах».
Фото на обложке: Ben Duchac / Unsplash
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