«2ГИС» предоставил бизнесу бесплатную возможность анализировать поведение пользователей
«2ГИС» объявил о бесплатном доступе к функционалу «Геометр». Теперь организации, представленные на картах сервиса, могут проанализировать, как их находят пользователи, получить информацию о запросах клиентов, а также узнать, какие услуги их интересуют. Рекламодатели, в свою очередь, получат расширенные инструменты для анализа конкурентов. Об этом Русбейс рассказали в пресс-службе компании.
- Новости
«Геометр», интегрированный в личный кабинет бизнеса «2ГИС», позволяет изучать целевую аудиторию на основе обезличенных данных о взаимодействии пользователей с картами. Доступ к функциям сервиса открыт для организаций более 30 отраслей, независимо от того, размещают ли они рекламу на картах.
Функционал позволит анализировать, из каких районов поступают пользователи и каковы их половые и возрастные характеристики. Рекламодатели в том числе смогут изучать запросы целевой аудитории на схожие компании. Максимально можно сопоставить до десяти организаций, формируя выборку по локации или сфере деятельности. Все инструменты «Геометра» уже доступны в личных кабинетах «2ГИС» для бизнеса в веб-версии и приложении «Дело».
- Одно из последних нововведений геосервиса — запуск бесплатной функции «Совместные поездки» в феврале этого года. Благодаря ей, участники общей поездки смогут оставаться на связи и координировать свои передвижения, объясняли в пресс-службе.
Фото на обложке: Postmodern Studio / Shutterstock / FOTODOM
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Популярное
Налог на прибыль организаций
Материалы по теме
- Пройти курс «Интернет-маркетинг для малого бизнеса»
- 1 Заливщик, транзитник и обнальщик: ЦБ рассказал о типах посредников при выводе похищенных средств со счетов Но некоторые дропперы (или дропы) сами не осознают своей роли в мошеннической схеме 23 марта 13:09
- 2 Турецкие карты Ininal перестали работать Проблемы констатируют не только россияне, средства со счетов вывести невозможно 16 марта 17:04
- 3 Карта маркетплейсов На карте представлено более 100 проектов из сферы маркетплейсов 19 февраля 14:30
- 4 RB.RU представляет интерактивную карту маркетплейсов Популярные площадки, а также инструменты для продавцов и для владельцев ПВЗ 19 февраля 14:06