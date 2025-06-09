«2ГИС» предоставил бизнесу бесплатную возможность анализировать поведение пользователей

«2ГИС» объявил о бесплатном доступе к функционалу «Геометр». Теперь организации, представленные на картах сервиса, могут проанализировать, как их находят пользователи, получить информацию о запросах клиентов, а также узнать, какие услуги их интересуют. Рекламодатели, в свою очередь, получат расширенные инструменты для анализа конкурентов. Об этом Русбейс рассказали в пресс-службе компании.

«Геометр», интегрированный в личный кабинет бизнеса «2ГИС», позволяет изучать целевую аудиторию на основе обезличенных данных о взаимодействии пользователей с картами. Доступ к функциям сервиса открыт для организаций более 30 отраслей, независимо от того, размещают ли они рекламу на картах.

Функционал позволит анализировать, из каких районов поступают пользователи и каковы их половые и возрастные характеристики. Рекламодатели в том числе смогут изучать запросы целевой аудитории на схожие компании. Максимально можно сопоставить до десяти организаций, формируя выборку по локации или сфере деятельности. Все инструменты «Геометра» уже доступны в личных кабинетах «2ГИС» для бизнеса в веб-версии и приложении «Дело».

Одно из последних нововведений геосервиса — запуск бесплатной функции «Совместные поездки» в феврале этого года. Благодаря ей, участники общей поездки смогут оставаться на связи и координировать свои передвижения, объясняли в пресс-службе.

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