М-Видео — маркетплейс: 10% онлайн-продаж были партнёрскими

10% онлайн-продаж — за маркетплейсом: «М.Видео-Эльдорадо» ускоряет цифровую трансформацию
В августе 2025 года доля собственного маркетплейса М.Видео-Эльдорадо впервые достигла 10% от онлайн-продаж компании. Средний чек вырос на 50% год к году и составил более 20 тыс. ₽. Для ритейлера это сигнал: ставка на партнёрскую модель начинает работать на фоне общей цифровой перестройки сети.
Маркетплейс и цифры августа
По итогам августа продажи через партнёрский сегмент компании показали двузначный рост. Сильнее всего вырос спрос на крупную бытовую технику: стиральные машины +133%, плиты +71%, холодильники +64% год к году. Это контрастирует с общей динамикой рынка — сегмент крупной бытовой техники в России за первое полугодие 2025-го сократился на 5% в количественном выражении до 15,5 млн штук.
Средний чек покупок на маркетплейсе составил 20 398 ₽ — это на 50% выше, чем в августе прошлого года. Компания объясняет это расширением ассортимента в премиальной технике.
Онлайн растёт быстрее офлайна
Общие онлайн-продажи М.Видео-Эльдорадо в первом полугодии достигли 170 млрд ₽ (с НДС), что составляет 78% от GMV против 73% годом ранее. Для сравнения: классический ритейл электроники продолжает терять позиции, в то время как гибридная модель с маркетплейсом даёт рост даже в стагнирующих категориях.
Для партнёров компания предлагает разные схемы работы — FBS (доставка со склада продавца) и FBM (Fulfillment by MVM). В 2024 году ритейлер удвоил объёмы хранения товаров селлеров. На сегодня сеть складов охватывает Москву, Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань, Самару, Ростов-на-Дону и Владивосток. Это позволило ускорить доставку партнёрских товаров в среднем на один день.
Видение компании
По словам омниканального директора по продажам Татьяны Андреевой, компания выстраивает маркетплейс не только как онлайн-витрину, но и как инструмент для продвижения товаров в офлайн-точках: более 1100 магазинов оборудованы чек-пойнтами и цифровыми экранами. Для новых селлеров действуют льготные условия — сниженные комиссии в первые два месяца работы.
Собственный маркетплейс компании перестал ограничиваться только электроникой и бытовой техникой. В нём уже представлены сопутствующие категории — товары для дома и сада, спортивные и автомобильные аксессуары. Партнёрский пул включает российских производителей, среди которых Kitfort, Simfer, «Ресанта» и ряд других брендов.
Цель — ставка на цифровизацию
Рынок электроники последние годы терял темпы роста, уступая маркетплейсам. Именно поэтому «М.Видео-Эльдорадо» сделала ставку на системную трансформацию. В 2025 году к команде присоединился Владислав Бакальчук, экс-топ Wildberries, который отвечает за цифровую стратегию.
Гендиректор компании Феликс Либ объясняет: ранее бренд всегда опирался на развитую офлайн-сеть, финтех-решения и экспертизу в электронике. Приход Бакальчука усиливает онлайн-направление: его опыт в e-commerce и логистике позволяет строить полноценную экосистему, где офлайн и онлайн работают как единое целое.
Контекст
Для российского ритейла это важный сигнал. Приглашение топ-менеджера Wildberries и рост доли маркетплейса до 10% показывают: «М.Видео-Эльдорадо» готова конкурировать с крупнейшими игроками e-com. Эксперты отмечают, что ставка на омниканальность и маркетплейс-модель может вернуть компанию в число лидеров рынка электроники.
