США и G7 движутся к установлению «потолка цен» на российскую нефть, разрабатывая руководства и планируя запрет на морские перевозки. При этом президент РФ считает, что Восточный экономический форум показывает, что с предпринимательством в стране все хорошо: мероприятие прошло на высоком уровне. А RB продолжает следить за новостями, которые могут быть интересны отечественным предпринимателям.

Запрет на морские перевозки нефти из РФ, итоги ВЭФ: главное для бизнеса 10 сентября