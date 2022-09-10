Запрет на морские перевозки нефти из РФ, итоги ВЭФ: главное для бизнеса 10 сентября

США и G7 движутся к установлению «потолка цен» на российскую нефть, разрабатывая руководства и планируя запрет на морские перевозки. При этом президент РФ считает, что Восточный экономический форум показывает, что с предпринимательством в стране все хорошо: мероприятие прошло на высоком уровне. А RB продолжает следить за новостями, которые могут быть интересны отечественным предпринимателям.
- Страны США и G7 разработали руководство по применению предельных цен на российскую нефть. Одной из мер станет запрет на морские перевозки: самого сырья — с 5 декабря, нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом соблюдать «потолок цен» могут лишь те страны, что с ним согласны, но при сокрытии информации о транзакциях возможны санкции.
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- Arstechnica напомнила, что Елизавета II, хоть сама и вела жизнь, не перенасыщенную высокими технологиями, все же посвятила в рыцари множество важных для технологичного бизнеса людей: Билла Гейтса, Клайва Синклера, Софи Уилсон, Тони Хоара, Тима Бернерса-Ли, Джони Айва и др.
Фото на обложке: John Simmons / Unsplash
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