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Запрет на морские перевозки нефти из РФ, итоги ВЭФ: главное для бизнеса 10 сентября

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Екатерина Алипова
Екатерина Алипова

Редактор выходного дня RB.RU

Екатерина Алипова

США и G7 движутся к установлению «потолка цен» на российскую нефть, разрабатывая руководства и планируя запрет на морские перевозки. При этом президент РФ считает, что Восточный экономический форум показывает, что с предпринимательством в стране все хорошо: мероприятие прошло на высоком уровне. А RB продолжает следить за новостями, которые могут быть интересны отечественным предпринимателям.

Запрет на морские перевозки нефти из РФ, итоги ВЭФ: главное для бизнеса 10 сентября
  • Страны США и G7 разработали руководство по применению предельных цен на российскую нефть. Одной из мер станет запрет на морские перевозки: самого сырья — с 5 декабря, нефтепродуктов — с 5 февраля 2023 года. При этом соблюдать «потолок цен» могут лишь те страны, что с ним согласны, но при сокрытии информации о транзакциях возможны санкции.
  • Владимир Путин отметил, что ВЭФ-2022 «прошел на высоком уровне и с хорошими результатами», на нем было подписано более 150 соглашений на общую сумму свыше 1,5 трлн рублей.
  • Российский интернет-журнал TJ окончательно прекратил существование (ранее в конце августа стало известно о нехватке финансирования и решении редакции закрыть проект).
  • К 850-летию Москвы аналитики подсчитали, что за шесть лет работы МЦК пассажиры совершили около 790 млн поездок. В среднем за сутки — больше 550 тыс. поездок. 
  • Arstechnica напомнила, что Елизавета II, хоть сама и вела жизнь, не перенасыщенную высокими технологиями, все же посвятила в рыцари множество важных для технологичного бизнеса людей: Билла Гейтса, Клайва Синклера, Софи Уилсон, Тони Хоара, Тима Бернерса-Ли, Джони Айва и др.

Фото на обложке: John Simmons / Unsplash

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