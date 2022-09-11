Смена владельца сети клиник «Чайка», новая утечка данных и «самый сложный бюджет» Силуанова: главное 11 сентября

Ахмед Садулаев
Полина Юмашева купила у Александра Винокурова 86% сети московских клиник «Чайка», в сеть утекли данные пользователей сервиса для помощи регистрации в Федеральной налоговой службе, а руководство Европейского центробанка думает о новом повышении ключевой ставки. Эти и другие новости — в дайджесте RB.
Смена владельца сети клиник «Чайка», новая утечка данных и «самый сложный бюджет» Силуанова: главное 11 сентябряАхмед Садулаев
Мир
- Publico: Португалия с конца февраля не выдала ни одной «золотой визы» россиянам. Было отклонено десять заявок.
- Греция же вдвое поднимает стоимость «золотой визы»: с €250 тысяч до €500 тысяч.
Россия
- В сеть утекли данные пользователей сервиса Regme, который помогает с регистрацией в ФНС. По данным Telegram-канала «Утечки информации», в базе находится почти 270 тысяч записей.
Бизнес
- Бывшая жена Олега Дерипаски Полина Юмашева купила 86% акций московской сети клиник «Чайка». Бывший владелец сети, Александр Винокуров, остался в должности генерального директора.
Финансы
- Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что бюджет на предстоящие три года станет самым сложным в его карьере (с 2011 года). В бюджет необходимо заложить средства на достижения технологического суверенитета страны в условиях санкций.
- Руководство Европейского центрального банка может повысить ключевую ставку до 2% и выше в условиях рекордной инфляции (Reuters).
Транспорт
- Власти Молдавии не разрешили авиакомпании Air Moldova возобновить рейсы в Москву из-за отсутствия «надлежащих гарантий безопасности пассажиров».
- В то же время рейсы из Москвы в Анталью и обратно начала осуществлять турецкая компания Southwind Airlines. В Шереметьево отметили, что это позволит удовлетворить высокий спрос россиян на одном из самых популярных направлений.
Фото: Unsplash
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