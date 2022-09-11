Полина Юмашева купила у Александра Винокурова 86% сети московских клиник «Чайка», в сеть утекли данные пользователей сервиса для помощи регистрации в Федеральной налоговой службе, а руководство Европейского центробанка думает о новом повышении ключевой ставки. Эти и другие новости — в дайджесте RB.

Смена владельца сети клиник «Чайка», новая утечка данных и «самый сложный бюджет» Силуанова: главное 11 сентября