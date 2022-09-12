Центр развития искусственного интеллекта, Мосбиржа открыла рынок акций нерезидентам из дружественных стран, российские банкоматы появятся в банках до конца осени и другие события — в подборке RB.RU.

Центр развития ИИ, рынок акций для нерезидентов из дружественных стран: главные новости 12 сентября