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Центр развития ИИ, рынок акций для нерезидентов из дружественных стран: главные новости 12 сентября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Центр развития искусственного интеллекта, Мосбиржа открыла рынок акций нерезидентам из дружественных стран, российские банкоматы появятся в банках до конца осени  и другие события — в подборке RB.RU.

Центр развития ИИ, рынок акций для нерезидентов из дружественных стран: главные новости 12 сентября

Россия

  • При правительстве создан Центр развития искусственного интеллекта. Его задача — стать площадкой для отбора ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, заняться экспертизой документов о регулировании этой сферы.

Бизнес

  • Ввод коворкингов в январе—августе более чем на 30% превысил показатель за весь прошлый год и стал рекордным. 
  • Россияне назвали зарубежные бренды, об уходе которых сожалеют: IKEA, Samsung, Adidas, Apple, Coca-Cola, H&M, Nike, McDonald’s.
  • РСПП раскритиковал законопроект об ограничении доли иностранного участия до 20% в российских классифайдах.
  • Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40%, в 2021 году оно составило девять литров на душу населения в год.

Финансы

  • Московская биржа с 12 сентября открыла рынок акций нерезидентам из дружественных стран. 

Технологии

  • Банки до конца осени протестируют банкоматы российского производства компаний БФС и САГА.
  • «Лаборатория Касперского» подготовит разработчиков приложений для собственной ОС

Фото на обложке: REDPIXEL.PL / Shutterstock

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