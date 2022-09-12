Центр развития ИИ, рынок акций для нерезидентов из дружественных стран: главные новости 12 сентября

Карина Пардаева
Центр развития искусственного интеллекта, Мосбиржа открыла рынок акций нерезидентам из дружественных стран, российские банкоматы появятся в банках до конца осени и другие события — в подборке RB.RU.
Центр развития ИИ, рынок акций для нерезидентов из дружественных стран: главные новости 12 сентябряКарина Пардаева
Россия
- При правительстве создан Центр развития искусственного интеллекта. Его задача — стать площадкой для отбора ИИ-решений для бизнеса, науки и государства, заняться экспертизой документов о регулировании этой сферы.
Бизнес
- Ввод коворкингов в январе—августе более чем на 30% превысил показатель за весь прошлый год и стал рекордным.
- Россияне назвали зарубежные бренды, об уходе которых сожалеют: IKEA, Samsung, Adidas, Apple, Coca-Cola, H&M, Nike, McDonald’s.
- РСПП раскритиковал законопроект об ограничении доли иностранного участия до 20% в российских классифайдах.
- Потребление алкоголя в России с 2008 года снизилось более чем на 40%, в 2021 году оно составило девять литров на душу населения в год.
Финансы
- Московская биржа с 12 сентября открыла рынок акций нерезидентам из дружественных стран.
Технологии
- Банки до конца осени протестируют банкоматы российского производства компаний БФС и САГА.
- «Лаборатория Касперского» подготовит разработчиков приложений для собственной ОС
Фото на обложке: REDPIXEL.PL /
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