RB продолжает следить за ключевыми событиями для бизнеса на фоне спецоперации: средняя сумма продажи долларов в валютообменниках в августе выросла почти на 50%, объем лизингового бизнеса упал на 19%, ТЦ продолжают подавать в суд на ушедшие зарубежные бренды и другие новости 13 сентября.

ТЦ судятся с брендами, ОСАГО дорожает: главное за 13 сентября