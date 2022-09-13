ТЦ судятся с брендами, ОСАГО дорожает: главное за 13 сентября

RB продолжает следить за ключевыми событиями для бизнеса на фоне спецоперации: средняя сумма продажи долларов в валютообменниках в августе выросла почти на 50%, объем лизингового бизнеса упал на 19%, ТЦ продолжают подавать в суд на ушедшие зарубежные бренды и другие новости 13 сентября.
Россия
- Минпромторг подготовил обновленную концепцию госполитики по развитию российской микроэлектроники до 2030 года.
Финансы
- Россияне в августе увеличили спрос на заемные средства: активнее оформлялись в банках, например, кредитные карты, объем которых впервые за год превысил 2 млн штук.
- Средняя сумма продажи долларов в валютообменниках в августе выросла почти на 50%, говорится в исследовании банка «Русский стандарт».
Бизнес
- В первом полугодии объем лизингового бизнеса упал на 19%. Это связано с нарушением логистики, остановкой части инвестпроектов, уходом с российского рынка зарубежных производителей и поставщиков техники и оборудования.
- На фоне кризиса крупнейшие продавцы продуктов питания и товаров повседневного спроса (FCMG) сократили темпы расширения торговых площадей. За первое полугодие их активы выросли более чем на 1 млн кв. м, что на 13,5% меньше, чем годом ранее.
- Pull & Bear, Bershka, Stradivarius откроются под новыми вывесками. Магазины с новыми названиями появятся в марте 2023.
- Российские торговые центры подали иски к H&M, Uniqlo, Adidas и Victoria's Secret и другим. Суммы исковых требований от 57 тыс. рублей до 55 млн рублей. Суды завели уже 14 дел в категории «Исполнение обязательств по договорам аренды».
- Основатель «Эксмо-АСТ» купил третью типографию за два года — это поможет издателю решить проблему с дефицитом мощностей для выпуска книг
Транспорт
- Стоимость ОСАГО для аварийных водителей подорожает на 26%. Причина тому — рост цен на запчасти. Стоимость будет рассчитываться для каждого водителя индивидуально и варьироваться от 1646 до 7535 рублей.
Фото на обложке: StunningArt /
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