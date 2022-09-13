Runa Capital переезжает в Люксембург и запускает новый фонд

После 12 лет работы в США обосновавшаяся в 2010 году в Пало-Альто венчурная компания Runa Capital заявила, что переносит свою штаб-квартиру в Люксембург, смещая акцент на европейский рынок.

В этом году это заметный тренд, как отмечает TechCrunch, ссылаясь на аналогичные шаги нескольких других венчурных компаний Америки вроде Sequoia и Lightspeed, которые также открыли европейские офисы.

Представители Runa Capital также сообщают о кадровых перестановках: в частности, директор Константин Виноградов станет теперь генеральным партнером, специализирующимся на развитии бизнеса в Европе.

«У Runa Capital сплоченная команда и большой опыт продвижения наших партнеров изнутри», — подчеркнул в официальном заявлении Дмитрий Чихачев, генеральный партнер и соучредитель Runa Capital.

И действительно, новый генеральный партнер компании в Европе Константин Виноградов пришел в Runa Capital в 2012 году в качестве младшего аналитика.

Основанная предпринимателями из глобальных технологических компаний Acronis и Parallels, Runa Capital осуществила более 100 инвестиций на ранних стадиях в Европе и Северной Америке.

В ее инвестиционных активах такие компании, как Mambu (оценивается в $5,5 млрд), Brainly, Zopa, Pasqal, MariaDB, Lendio и Smava.

Фонд также инвестировал в Nginx (приобретена F5 за $700 млн), Ecwid (приобретена Lightspeed за $500 млн), Acumatica (приобретена EQT) и Drchrono (приобретена EverCommerce).

Runa Capital работает по всему миру из офисов в Люксембурге, Лондоне, Берлине, Сан-Франциско и Пало-Альто. На сегодня компания привлекла для трех своих фондов порядка $500 млн. Новый, уже четвертый фонд также будет сфокусирован на инвестициях в технолгичные стартапы, корпоративное программное обеспечение, машинное обучение, разработки в области квантовых вычислений, финтех, образование и здравоохранение. Первые инвестиции нового фонда получили барселонский поставщик встроенных финансовых услуг Hubuc и парижский разработчик корпоративного программного обеспечения с открытым исходным кодом OpenReplay. С 2012 года Runa Capital не инвестировала в российские компании, а в марте Константин Виноградов вместе с партнерами создал HR-сервис для помощи в релокации и поиске работы в Европе Global Tech Talent Pool для специалистов, не связанных с российским государством.

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