Пересмотр антироссийских санкций, страховые компании расширяют штат: главные новости 14 сентября

Карина Пардаева
МИД Венгрии допустил пересмотр ЕС осенью антироссийских санкций, Scania и MAN выйдут из торговых компаний в России к началу 2023 года, россияне судятся с банками из-за отказов или несвоевременной выдачи валюты со счетов и другие новости 14 сентября — в дайджесте RB.RU.
Пересмотр антироссийских санкций, страховые компании расширяют штат: главные новости 14 сентябряКарина Пардаева
Мир
- МИД Венгрии допустил пересмотр ЕС осенью антироссийских санкций.
Россия
- Минэкономразвития обновило критерии получения вида на жительство в РФ за инвестиции.
Финансы
- Россияне судятся с банками из-за отказов или несвоевременной выдачи долларов и евро с валютных вкладов.
- По данным МВФ, около 25% стран с формирующимся рынком и 60% стран с низким уровнем дохода оказались в состоянии долгового кризиса или близки к нему.
- ЦБ и ФАС раскритиковали банки за неполное раскрытие условий для получения кешбэка. Они намерены потребовать от банков раскрывать все условия по бонусным программам в полном объеме.
- Министерство финансов предлагает установить для банков-эквайреров, которые обеспечивают прием карт в магазинах, комиссию в размере 0,5% от стоимости товара за платежи с помощью электронного сертификата на базе карт «Мир».
- ЦБ предложил разрешить банкам из «дружественных» стран открывать российские филиалы. Такая мера вошла в перечень инициатив по развитию финансового рынка.
Бизнес
- Российским компаниям не выдают лицензии, чтобы заплатить по облигациям на $28,9 млрд, пишет Bloomberg. Причиной может быть загруженность управления, отвечающего за выдачу таких документов.
- Производители грузовиков Scania и MAN выйдут из торговых компаний в России к началу 2023 года.
- На фоне активного роста продаж полисов накопительного страхования жизни профильные компании планируют расширить штат агентов, узнал «Ъ». Этот сегмент рынка пока имеет низкое проникновение, а потенциал страховщики оценивают высоко.
Транспорт
- Минтранс предложил авиакомпаниям выкупить самолеты иностранных лизингодателей с помощью средств ФНБ. На эти цели перевозчикам могут дать льготные кредиты на 15 лет под 1,5%.
Фото на обложке: Unsplash
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