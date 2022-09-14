МИД Венгрии допустил пересмотр ЕС осенью антироссийских санкций, Scania и MAN выйдут из торговых компаний в России к началу 2023 года, россияне судятся с банками из-за отказов или несвоевременной выдачи валюты со счетов и другие новости 14 сентября — в дайджесте RB.RU.

Пересмотр антироссийских санкций, страховые компании расширяют штат: главные новости 14 сентября