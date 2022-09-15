Роскомнадзор запретит российским компаниям передавать данные граждан за рубеж, «Тинькофф-банк» выступил за повышение лимита переводов по СБП, «Азбука вкуса» будет выпускать растительное мясо и другие новости 15 сентября — в дайджесте RB.RU.

Повышение лимита бесплатных переводов по СБП, Samsung планирует вернуться: главные новости 15 сентября