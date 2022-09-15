Повышение лимита бесплатных переводов по СБП, Samsung планирует вернуться: главные новости 15 сентября

Карина Пардаева
Роскомнадзор запретит российским компаниям передавать данные граждан за рубеж, «Тинькофф-банк» выступил за повышение лимита переводов по СБП, «Азбука вкуса» будет выпускать растительное мясо и другие новости 15 сентября — в дайджесте RB.RU.
Повышение лимита бесплатных переводов по СБП, Samsung планирует вернуться: главные новости 15 сентябряКарина Пардаева
Россия
- Роскомнадзор будет запрещать российским компаниям передавать персональные данные граждан за рубеж, если те соберутся направлять их организациям, деятельность которых в России запрещена.
Финансы
- «Тинькофф-банк» выступает за повышение втрое лимита бесплатных переводов по Системе быстрых платежей — до 300 тыс. руб. в месяц.
Бизнес
- Ритейлеры попросили правительство продлить срок моратория на банкротство до марта 2023 года. Они ссылаются на сложности из-за ухода иностранных поставщиков, удорожания логистики и давления арендодателей.
- Южнокорейская компания Samsung рассчитывает до конца 2022 года вернуться на российский рынок. на может возобновить поставки ритейлерам и перезапустить официальный онлайн-магазин.
- «Азбука вкуса» решила производить растительное мясо под собственной торговой маркой Eat no meat на фабриках-кухнях в Москве.
Медиа
- Союз операторов наружной рекламы (входят компании Gallery, «Рим», «Дрим», «Восток-медиа», «Мособлреклама», «Постер» и др.) предложил свою концепцию изменений в законопроект о едином операторе наружной рекламы.
Фото на обложке: ADragan /
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