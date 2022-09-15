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Повышение лимита бесплатных переводов по СБП, Samsung планирует вернуться: главные новости 15 сентября

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Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

Роскомнадзор запретит российским компаниям передавать данные граждан за рубеж, «Тинькофф-банк» выступил за повышение лимита переводов по СБП, «Азбука вкуса» будет выпускать растительное мясо и другие новости 15 сентября — в дайджесте RB.RU.

Повышение лимита бесплатных переводов по СБП, Samsung планирует вернуться: главные новости 15 сентября

Россия

  • Роскомнадзор будет запрещать российским компаниям передавать персональные данные граждан за рубеж, если те соберутся направлять их организациям, деятельность которых в России запрещена. 

Финансы

  • «Тинькофф-банк» выступает за повышение втрое лимита бесплатных переводов по Системе быстрых платежей — до 300 тыс. руб. в месяц. 

Бизнес

  • Ритейлеры попросили правительство продлить срок моратория на банкротство до марта 2023 года. Они ссылаются на сложности из-за ухода иностранных поставщиков, удорожания логистики и давления арендодателей. 
  • Южнокорейская компания Samsung рассчитывает до конца 2022 года вернуться на российский рынок. на может возобновить поставки ритейлерам и перезапустить официальный онлайн-магазин.
  • «Азбука вкуса» решила производить растительное мясо под собственной торговой маркой Eat no meat на фабриках-кухнях в Москве.

Медиа

  • Союз операторов наружной рекламы (входят компании Gallery, «Рим», «Дрим», «Восток-медиа», «Мособлреклама», «Постер» и др.) предложил свою концепцию изменений в законопроект о едином операторе наружной рекламы.

Фото на обложке: ADragan / Shutterstock

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