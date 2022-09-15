Ozon с 1 октября вводит ряд изменений, касающихся работы продавцов на маркетплейсе: дисконт при оплате «Ozon Картой» будут получать товары любых продавцов, вне зависимости от их участия в Premium-программе, размещение на складах будет бесплатным для товаров, которые участвуют в больших распродажах, а коэффициент за перевозку товара между регионами отменяется.

Ozon с 1 октября введет скидку при оплате «Ozon Картой» для всех товаров