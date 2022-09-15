Ozon с 1 октября введет скидку при оплате «Ozon Картой» для всех товаров

Ozon с 1 октября вводит ряд изменений, касающихся работы продавцов на маркетплейсе: дисконт при оплате «Ozon Картой» будут получать товары любых продавцов, вне зависимости от их участия в Premium-программе, размещение на складах будет бесплатным для товаров, которые участвуют в больших распродажах, а коэффициент за перевозку товара между регионами отменяется.
Об нововведениях RB.RU сообщил представитель маркептлейса.
Что изменится для продавцов:
- Ozon увеличит инвестиции в скидки по «Ozon Карте». Теперь дисконт при оплате «Ozon Картой» будут получать любые товары любых продавцов, если они предлагаются по выгодной цене, а продавец показывает хорошие продажи. Ранее на это влияло участие продавца в Premium-программе.
- За участие в Premium-программе продавцам больше не придется платить процент от цены товара. Вместо этого маркетплейс вводит единую подписку с фиксированной стоимостью оплаты и преимуществами в виде выделенной поддержки, дополнительного бустинга товаров в поиске и расширенной аналитики.
- Виртуальный распределительный центр станет опциональным (вРЦ, позволяет продавцам самим определять, какой товар и в каком объеме они готовы поставить, а алгоритм подсказывает, в каких регионах товаров не хватает покупателям и в каком количестве). Продавцы смогут возможность выбрать для своего бизнеса наиболее комфортный способ поставок: продолжить пользоваться алгоритмом или самостоятельно планировать отгрузки на склады.
- Ozon также организует для сезонных и акционных товаров, которые участвуют в больших распродажах, бесплатное размещение на своих складах.
- Тарификация за размещение товаров также упрощается. Теперь стоимость размещения товара будет зависеть от количества дней, самого товара и склада, на котором он будет размещаться.
- Для всех продавцов с 1 октября будет действовать единая таблица по доставке товаров до покупателей и их возвратам. Отменяется коэффициент за перевозку товара между регионами.
- Комиссия за продажу ряда категорий обновится, но остается в диапазоне 4–16% от стоимости товара. В закрывающих документах появится эквайринг.
Фото на обложке: Ozon
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