США снизили цену на товары роскоши, H&M начала ввозить новую коллекцию: главные новости 16 сентября

Карина Пардаева
RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации: производители нашли способ стабилизировать цены на продукты, H&M начала ввозить новую коллекцию в свои магазины в России, в рунете выросло число ссылок с пиратским контентом и другие события 16 сентября.
США снизили цену на товары роскоши, H&M начала ввозить новую коллекцию: главные новости 16 сентябряКарина Пардаева
Мир
- Минфин США включил в SDN-лист российские дизайн-центры и крупнейших производителей вычислительной техники, в том числе «Байкал Электроникс», МЦСТ, НПЦ «Элвис», «Аквариус» и структуру ГК Yadro.
- США понизили до $300 предельную стоимость единицы товара, считающегося предметом роскоши. Товары дороже этой суммы нельзя экспортировать в Россию.
Бизнес
- Бизнес нашел способ стабилизировать цены на продукты. Производители предложили изменить сроки, в которые торговые сети должны заплатить поставщикам за социально значимые продукты. Они уверены: существующие нормативы необходимо сократить вдвое.
- Компания H&M начала ввозить новую коллекцию в свои магазины в России из Казахстана. Для этого на складах марки увеличили число сотрудников, так как штатный персонал не справлялся с объемами поставок.
- За последние шесть месяцев больше всего вакансий выросло в сфере закупок и снабжения — 28%. Меньше всего за это время предложений стать волонтерами — падение на 80%.
Медиа
- На фоне ухода из России киностудий-мейджоров и иностранных стриминговых сервисов в рунете выросло число ссылок с пиратским контентом. Зарубежные правообладатели ослабили защиту фильмов и сериалов, нелегальные видеосервисы на этом фоне усиливаются и расширяют библиотеки.
Технологии
- Мэрия Иннополиса (Татарстан) предложила установить в городе экспериментально-правовой режим, позволяющий проводить тестовые полеты беспилотных летательных аппаратов.
Фото на обложке: Unsplash
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