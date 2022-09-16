Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

США снизили цену на товары роскоши, H&M начала ввозить новую коллекцию: главные новости 16 сентября

Новости
Команда RB
Команда RB

Редактор проекта RB.RU

Карина Пардаева

RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации: производители нашли способ стабилизировать цены на продукты, H&M начала ввозить новую коллекцию в свои магазины в России, в рунете выросло число ссылок с пиратским контентом и другие события 16 сентября.

США снизили цену на товары роскоши, H&M начала ввозить новую коллекцию: главные новости 16 сентября

Мир

  • Минфин США включил в SDN-лист российские дизайн-центры и крупнейших производителей вычислительной техники, в том числе «Байкал Электроникс», МЦСТ, НПЦ «Элвис», «Аквариус» и структуру ГК Yadro. 
  • США понизили до $300 предельную стоимость единицы товара, считающегося предметом роскоши. Товары дороже этой суммы нельзя экспортировать в Россию.

Бизнес

  • Бизнес нашел способ стабилизировать цены на продукты. Производители предложили изменить сроки, в которые торговые сети должны заплатить поставщикам за социально значимые продукты. Они уверены: существующие нормативы необходимо сократить вдвое.
  • Компания H&M начала ввозить новую коллекцию в свои магазины в России из Казахстана. Для этого на складах марки увеличили число сотрудников, так как штатный персонал не справлялся с объемами поставок.
  • За последние шесть месяцев больше всего вакансий выросло в сфере закупок и снабжения — 28%. Меньше всего за это время предложений стать волонтерами — падение на 80%.

Медиа

  • На фоне ухода из России киностудий-мейджоров и иностранных стриминговых сервисов в рунете выросло число ссылок с пиратским контентом. Зарубежные правообладатели ослабили защиту фильмов и сериалов, нелегальные видеосервисы на этом фоне усиливаются и расширяют библиотеки.

Технологии

  • Мэрия Иннополиса (Татарстан) предложила установить в городе экспериментально-правовой режим, позволяющий проводить тестовые полеты беспилотных летательных аппаратов.

Фото на обложке: Unsplash

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Бизнес нашел способ стабилизировать цены на продукты
  2. 2 Повышение лимита бесплатных переводов по СБП, Samsung планирует вернуться: главные новости 15 сентября
  3. 3 ЦБ предложил разрешить банкам из дружественных стран открывать филиалы в России
  4. 4 Пересмотр антироссийских санкций, страховые компании расширяют штат: главные новости 14 сентября
  5. 5 Экология и экономические риски — как экологическому стартапу найти баланс и выжить
Relocation Map
Интерактивный гид по сервисам и компаниям, связанным с релокацией
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

16 сентября 2022

Всероссийская олимпиада по математическому моделированию

17 сентября 2022

Конкурс грантов Global Shift

18 сентября 2022

Skolkovo Hack 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ