RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне спецоперации: производители нашли способ стабилизировать цены на продукты, H&M начала ввозить новую коллекцию в свои магазины в России, в рунете выросло число ссылок с пиратским контентом и другие события 16 сентября.

США снизили цену на товары роскоши, H&M начала ввозить новую коллекцию: главные новости 16 сентября