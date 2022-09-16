«СберМегаМаркет» анонсировал опцию доставки по всей стране для региональных продавцов

Региональные продавцы, сотрудничающие со «СберМегаМаркетом» и использующие в своей работе схемы «Витрина+Доставка» и «Витрина+Фулфилмент», смогут теперь распространять свою продукцию по всей стране – для них доступны все города присутствия маркетплейса.
Возможности открыты только для продавцов Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Екатеринбурга и Свердловской области, но это только на текущий момент, сообщает пресс-служба компании. В планах – быстрое масштабирвание и увеличение числа регионов с доступом к новой опции.
«Раньше доставка товаров локальных продавцов осуществлялась в пределах региона, в котором находился склад "СберМегаМаркета" и куда отгружались заказы. Теперь ассортимент транслируется покупателям по всей России», — комментирует Антон Сиземин, руководитель отдела продаж маркетплейса «СберМегаМаркет».
Доступ к подобной опции стал реален благодаря тому, что маркетплейс открыл новые логистические магистрали, а также расширяет базу логистических партнеров, благодаря которым и возможна доставка в 1000+ городов России.
«Расширение логистических возможностей позволит продавцам из регионов вывести свои товары на федеральный уровень и увеличить продажи, а мы сможем улучшить уровень сервиса для клиентов и стать более конкурентоспособными», — добавляет Антон.
Фото на обложке: Сергей Елагин /
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